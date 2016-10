"TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY/MUMBAI - Ein drastischer Rückgang des chinesischen Außenhandels hat am Donnerstag an ..."

0,39 Prozent auf 16 774,24 Punkte ein, was ammit dem erstarkten Yen begrĂŒndet wurde. Die japanische WĂ€hrung gilt als sicherer Anlagehafen, der von negativen Nachrichten meistens profitiert, aber fĂŒr japanische Unternehmen die Ausfuhren erschwert. Papiere von Toyota und Suzuki stemmten sich wegen einer erwogenen Zusammenarbeit mit Gewinnen von 0,2 und 2,24 Prozent gegen den Markt.

Der Hongkonger Hang-Seng dĂŒrfte den vierten Handelstag in Folge mit Verlusten beenden. Mit einem Minus von zuletzt 1,55 Prozent auf 23 043,93 Punkten steht der Leitindex auf seinem tiefsten Stand seit sechs Wochen. Aktien von Cathay Pacific Airways sackten wegen einer Gewinnwarnung um fĂŒnf Prozent ab und zogen auch andere Branchentitel wie Air China mit nach unten.

Keine negativen Auswirkungen hatten die schwachen Exportdaten ausgerechnet an Chinas Festlandbörsen selbst: Der CSI-300-Index, der die 300 grĂ¶ĂŸten Aktienwerte in Shanghai und Shenzhen abbildet, schloss knapp mit 0,08 Prozent im Plus bei 3302,65 Punkten. Schlechte Wirtschaftsdaten hatten in der Vergangenheit immer wieder die Hoffnung auf staatliche Hilfsprogramme geschĂŒrt.

In Seoul dagegen bĂŒĂŸte der KOSPI-Index 0,90 Prozent ein. Die schwergewichtigen Samsung -Aktien , die zuletzt wegen dem Dilemma mit dem Smartphone Galaxy Note 7 krĂ€ftig abgerutscht waren, konnten dem Markt mit ihrer Erholung um 1,43 Prozent nicht nach oben verhelfen.

Thailands Börse fiel weiter. Der schlechte Gesundheitszustand des thailÀndischen Königs, der vom Volk verehrt wird, wird als ein Hauptgrund genannt.

In Mumbai kehrte der indische Markt nach einer zweitĂ€gigen Handelspause mit einem Minus aufs Parkett zurĂŒck: Der Sensex-Index gab zuletzt um 1,45 Prozent auf 27 676,16 Punkte nach. Der ASX 200 in Sydney schloss 0,71 Prozent tiefer bei 5435,54 Punkten.





























