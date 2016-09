"TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY/MUMBAI - Belastet von Befürchtungen um den Zustand der weltweiten Finanzbranche sind ..."

Citigroup

, JPMorgan oderunter Druck gesetzt.

Der Tokioter Nikkei-225-Index schloss mit einem Minus von 1,46 Prozent auf 16 449,84 Punkte, woraus ein Wochenverlust von 1,8 Prozent resultierte. Neben den Deutsche-Bank-Nachrichten und dem festeren Yen belasteten dabei auch negative Konjunkturdaten. So zog die Arbeitslosenquote leicht an. Noch schlimmer war die jüngste Entwicklung der Verbraucherpreise und der Konsumausgaben. Die Daten hätten die weitgehende Erfolglosigkeit von Regierung und Zentralbank im Kampf gegen die Wirtschaftsflaute manifestiert, hieß es aus dem Markt.

In China rückte der CSI-300-Index, der die Entwicklung der 300 größten Aktienwerte der chinesischen Festlandbörsen abbildet, um 0,27 Prozent auf 3253,28 Punkte vor. Viele Anleger hätten sich offenbar unbedingt mit einem Kursplus in die beginnende Feiertagswoche verabschieden wollen, verlautete aus dem Handel.

Positive Impulse erhielten die Notierungen zudem von aktuellen heimischen Wirtschaftsdaten. So sind die Geschäfte von privaten und mittelständischen chinesischen Industriebetrieben im September offenbar etwas besser gelaufen als zuletzt. Der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelte Stimmungsindikator legte nach Angaben vom Freitag leicht auf 50,1 Punkte zu. Oberhalb der Grenze von 50 Punkten ist von einer Ausweitung der industriellen Tätigkeit auszugehen.

Der Hang-Seng-Index in Hongkong lag kurz vor Handelsschluss 1,81 Prozent unter dem Vortagesschluss bei 23 309,40 Punkten. Der australische Leitindex ASX 200 beendete den Tag in Sydney 0,65 Prozent tiefer bei 5435,92 Punkten. Der Sensex-Index in Mumbai sank zuletzt um 0,08 Prozent auf 27 806,63 Punkte.





























dpa.de berichtet dazu: TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY/MUMBAI - Auch am Donnerstag hat das Zinsgespenst an Asiens Aktienmärkten wieder sein Unwesen getrieben . Aktien Asien: In Tokio geht es wegen Zinsangst weiter abwärts. Vor allem in Japan hätten sich die Anleger wegen unklarer Aussichten zur US-Zinspolitik und der bevorstehenden Sitzung der japanischen Zentralbank nicht aus der Deckung gewagt, sagte Investmentanalystin Antje Laschewski von der LBBW. Die Börsen in Festland-China und Südkorea blieben aufgrund eines Feiertags geschlossen. Der japanlastige Sammelindex Stoxx 600 Asia/Pacific verlor zuletzt 0,35 Prozent auf 161,66 Punkte. weiterlesen ...

Mehr dazu von aktiencheck.de: TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY/MUMBAI - Die asiatischen Aktienmärkte sind der Wall Street am Mittwoch überwiegend in die Verlustzone gefolgt . Aktien Asien: Zinsunsicherheit belastet Japan und China. Vor allem die stark beachteten Börsen in Japan und China mussten aufgrund geldpolitischer Ungewissheiten Federn lassen. Die Märkte in Korea, Thailand und Australien verzeichneten dagegen Kursgewinne. weiterlesen ...

Artikel von dpa.de: TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY/MUMBAI - Die asiatischen Aktienmärkte sind der Wall Street am Mittwoch überwiegend in die Verlustzone gefolgt . Aktien Asien: Zinsunsicherheit belastet Japan und China. Vor allem die stark beachteten Börsen in Japan und China mussten aufgrund geldpolitischer Ungewissheiten Federn lassen. Die Märkte in Korea, Thailand und Australien verzeichneten dagegen Kursgewinne. Insgesamt hielten sich die Kursausschläge aber in Grenzen. Der japanlastige Sammelindex Stoxx 600 Asia/Pacific verlor zuletzt 0,89 Prozent auf 161,98 Punkte. weiterlesen ...

Dazu schreibt dpa.de weiter: TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY/MUMBAI - Die asiatischen Börsen haben den letzten Handelstag im August überwiegend mit Gewinnen beendet . Aktien Asien: Zum Monatsausklang überwiegend im Plus. Gestützt von Kursgewinnen in Tokio stieg der kontinentale, aber stark japanlastige Stoxx 600 Asia/Pacific bis zuletzt um 0,45 Prozent auf 165,63 Punkte. Der Markt in Japan profitierte vom weiterhin starken Dollar, was sich positiv auf die japanischen Exportwerte auswirkte. In Australien jedoch war dies kontraproduktiv: Weil sich der starke Dollar eher negativ auf Rohstoffpreise auswirkt, beherrschten dort Abgaben bei Minenwerten das Bild. weiterlesen ...

Meldung von bsi-fuer-buerger.de: Rüdiger Born (VIDEO): Bank of Japan, Aktien und der Yen weiterlesen ...

bsi-fuer-buerger.de schreibt weiter: Hurra! Jetzt können Ausländer endlich bald absurd teure IT-Aktien aus China kaufen! weiterlesen ...

aktien-meldungen.de schreibt: Aktien Asien: China auf Siebenmonatshoch - Japan-Daten bremsen Nikkei weiterlesen ...

musikexpress.de berichtet dazu: Gut geklaut: Hier sind die frechsten Filmposter-Plagiate weiterlesen ...

finanztreff.de weiter: Aktien Asien: Bank of Japan enttäuscht die Märkte - außer den japanischen weiterlesen ...

Weitere Nachricht von www.br.de: Fast 42.000 blaue Karten für Fachleute aus dem Ausland vergeben weiterlesen ...