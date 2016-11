"TOKIO - Der Eurokurs ist nach guten Nachrichten für Hillary Clinton im asiatischen Handel am frühen Montagmorgen ..."

Eine Prüfung neu entdeckter E-Mails habe keine Hinweise auf ein kriminelles Verhalten der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton ergeben, teilte der Chef der Bundespolizei FBI, James Comey, am Sonntag in einem Brief an Kongressmitglieder mit. Die neuerliche Untersuchung hatte Clinton zuletzt leichte Einbußen in den Umfragen beschert..

An den Finanzmärkten ist die US-Präsidentschaftswahl derzeit das alles dominierende Thema. Zuletzt hatte die Verunsicherung angesichts gestiegener Wahlaussichten des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump noch einmal merklich zugenommen. Der US-Dollar war seit Wochenbeginn zu vielen wichtigen Währungen auf Tauchstation gegangen und riskantere Anlageformen wie Aktien gerieten unter Druck. Von Panik kann allerdings noch keine Rede sein.





wallstreet-online.de: Sie sehen hier die aktuelle Standortbestimmung für das Währungspaar EUR/USD . Devisen: Standortbestimmung für den 07.11.2016. Auf Grund einer solchen Standortbestimmung bzw. Verortung der Kursposition und Situation in einer längeren Kurszeitreihe, ist man in der Lage präzise die derzeitge Situation und die jeweilige Trendphase zu bestimmen. weiterlesen ...

dpa.de berichtet: Berlin - Die Zahl der neu angekommenen Flüchtlinge wird nach Einschätzung des zuständigen Bundesamts in diesem Jahr deutlich unter 300 000 bleiben . Bundesamt für Migration erwartet weniger als 300 000 Flüchtlinge. Das gelte aber nur, wenn der EU-Flüchtlingspakt mit der Türkei halte und Absprachen mit Griechenland und Italien verlässlich funktionierten, sagte der Chef des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, Frank-Jürgen Weise, in der Nachrichtensendung «MDR Aktuell». 2015 waren knapp 900 000 Flüchtlinge nach Deutschland gekommenen, überwiegend aus Syrien. weiterlesen ...

dpa.de schreibt dazu weiter: Erschließung globaler Märkte Bundeswirtschaftsminister Gabriel will den Vormarsch chinesischer Staatsfirmen in Deutschland erschweren . Grillo gegen Verschärfung des Außenwirtschaftsgesetzes. Die Wirtschaft will aber keine Abschottung, sondern ihrerseits besseren Zugang in China. weiterlesen ...

Dazu meldet dpa.de weiter: Fahrer verhindert Schlimmeres Es hätte deutlich schlimmer ausgehen können: Ein Auto stößt in Tirol mit einem Reisebus zusammen . Schwäbische Reisende nach Busunfall in Tirol wohlauf zurück. Ein geschickter Busfahrer verhindert womöglich eine Katastrophe. Für die meisten Touristen aus Deutschland geht die Rückfahrt aus dem Italien-Urlaub glimpflich aus. weiterlesen ...

sport1.de schreibt: Deutschland Cup 2017 ohne Schweiz weiterlesen ...





























nwzonline.de schreibt dazu weiter: Pech für Santa Bart fängt Feuer weiterlesen ...

Dazu berichtet tagesspiegel.de weiter: Sieben Jahre im Plus weiterlesen ...

sport1.de meldet: Porsche holt den Herstellertitel bei der WEC weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von merkur-online.de: Alle Vorfälle im News-Blog: Frau tritt Horror-Clown ins Gemächt weiterlesen ...

Dazu schreibt nw-news.de weiter: Erschließung globaler Märkte: Grillo gegen Verschärfung des Außenwirtschaftsgesetzes weiterlesen ...