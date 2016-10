"TEHERAN/FRANKFURT - Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat die angeschlagene Deutsche Bank scharf angegriffen "

Deutsche-Bank-Chef John Cryan hatte Spekulanten für den Absturz des Börsenkurses verantwortlich gemacht. Sie wollten das Vertrauen in das Institut schwächen. Die Folgen der Niedrigzinsen und die immer strengeren Regeln der Aufsichtsbehörden lasten schwer auf den Geschäften des Instituts. Immer neue Spekulationen um Kapitallücken und mögliche Staatshilfen haben die Aktien in den vergangenen Wochen auf Talfahrt geschickt. Am Freitag war der Kurs erstmals unter die Marke von 10 Euro gesunken.

Auslöser für die große Nervosität ist die Drohung der US-Justiz, der Bank für Vergehen mit Hypothekenpapieren eine Strafe von 14 Milliarden US-Dollar aufzubrummen. Zum Stand der Verhandlungen mit den Behörden über die tatsächliche Höhe eines möglichen Vergleichs wollte sich ein Unternehmenssprecher am Montag nicht äußern.

Die prekäre Lage beim deutschen Branchenprimus hat auch mehrere Dax -Vorstände auf den Plan gerufen. Besorgte Topmanager wie Siemens -Chef Joe Kaeser, Eon -Chef Johannes Teyssen und RWE -Chef Peter Terium betonten in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" ("FAS") die Bedeutung des Geldhauses für die deutsche Wirtschaft. "Die deutsche Industrie braucht eine Deutsche Bank , die uns in die Welt hinaus begleitet", sagte der BASF -Aufsichtsratsvorsitzende Jürgen Hambrecht. Daimler -Chef Dieter Zetsche sagte: "Starke deutsche Banken sind wichtig für eine starke deutsche Wirtschaft. Diese Verbindung ist eng. Und das wird so bleiben."

Der Präsident der deutschen Finanzaufsicht Bafin, Felix Hufeld, wollte die Situation bei der Deutschen Bank nicht kommentieren. Er sagte der "FAS" aber: "Ich warne davor, sich in eine Art Abwärtsspirale der negativen Wahrnehmung hineintreiben zu lassen. Nicht jede nervöse Marktreaktion ist durch objektive Fakten gedeckt."

Hufeld sorgt sich um die Branche. "Die niedrigen Zinsen fressen sich wie ein schleichendes Gift in die Bankbilanzen hinein. Man wird um schmerzhafte Einschnitte nicht herumkommen." Er erwarte, dass es auf dem deutschen Bankenmarkt in Zukunft vermehrt zu Fusionen kommen werde - vor allem zwischen kleineren Instituten der Genossenschaftsbanken und Sparkassen.

In der Union wächst indes nach den jüngsten Milliardenstrafen gegen Unternehmen in Europa und den USA einem Bericht der "Welt am Sonntag" zufolge die Sorge vor einem transatlantischen Wirtschaftsstreit. "Was wir derzeit erleben, hat wirtschaftskriegsähnliche Züge", sagte der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses im Bundestag, Peter Ramsauer (CSU). Die Schadenersatzforderungen gegen die Deutsche Bank bezeichnete er als "erpresserisch".

Die Gesamtsumme der Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten lag bei der Deutschen Bank zuletzt bei rund 5,5 Milliarden Euro. Neben dem Streit mit der US-Justiz sind Ermittlungen wegen möglicher Geldwäsche in Russland das größte bekannte Verfahren.

In Italien muss sich die Bank als Mitangeklagte vor Gericht verantworten. Es geht um mutmaßliche Unregelmäßigkeiten bei der italienischen Problembank Monte dei Paschi di Siena (MPS). Das Verfahren soll am 15. Dezember beginnen, meldete die Nachrichtenagentur Ansa. "Wir werden uns vor Gericht dazu äußern und nehmen heute keine Stellung dazu", sagte ein Sprecher der Deutschen Bank am Sonntag.

Ärger gab es am Wochenende auch für einige Kunden. Sie hatten kurzzeitig mit einer Störung auf ihren Konten zu kämpfen. Es habe vorübergehend in sehr begrenztem Maße ein IT-Problem gegeben, das kurzfristig behoben worden sei, sagte der Sprecher. Zuvor hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet. Es sei aber nur eine begrenzte Zahl von Kunden betroffen gewesen, betonte der Sprecher. Es war die dritte IT-Panne bei der Deutschen Bank innerhalb weniger Monate.





























dpa.de berichtet dazu: BERLIN - Besorgte Dax stark Topmanager wie Siemens -Chef Joe Kaeser, Eon -Chef Johannes Teyssen und RWE -Chef Peter Terium betonten in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" die Bedeutung des Geldhauses für die deutsche Wirtschaft . Topmanager stärken Deutscher Bank den Rücken. "Die deutsche Industrie braucht eine Deutsche Bank, die uns in die Welt hinaus begleitet", sagte der BASF -Aufsichtsratsvorsitzende Jürgen Hambrecht der Zeitung. Daimler -Chef Dieter Zetsche sagte: "Starke deutsche Banken sind wichtig für eine starke deutsche Wirtschaft. Diese Verbindung ist eng. Und das wird so bleiben." weiterlesen ...

Dazu schreibt dpa.de weiter: TOKIO - Die japanische Wirtschaft kommt trotz vieler Belebungsversuche der Notenbank und der Regierung nicht recht auf die Beine . Japans Wirtschaft bleibt in schwacher Verfassung - Nur Industrie gibt Hoffnung. Im August stieg zwar die Produktion in der Industrie stärker als erwartet, dagegen zeichneten weitere am Freitag veröffentlichte Wirtschaftsdaten ein schwaches Bild der Konjunktur in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt. So zog die Arbeitslosenquote leicht an. Aber noch deutlich schwächer waren die Entwicklung bei den Verbraucherpreisen und die Konsumausgaben. weiterlesen ...

anleihencheck.de weiter: Pullach/Urdorf (www anleihencheck de) - Sixt Leasing (Schweiz) übernimmt SXB Managed Mobility AG in der Schweiz vollständig - Anleihenews



Die Sixt Leasing SE (ISIN: DE000A0DPRE6, WKN: A0DPRE, Ticker-Symbol: LNSX), eine der größten banken- und herstellerunabhängigen Full-Service-Leasinggesellschaften in Deutschland, hat über ihre Tochtergesellschaft Sixt Leasing (Schweiz) AG die restlichen 50% der Anteile an der SXB Managed Mobility AG erworben, so das Unternehmen in einer aktuellen . Sixt Leasing (Schweiz) übernimmt SXB Managed Mobility AG in der Schweiz vollständig - Anleihenews. weiterlesen ...

Dazu schreibt dpa.de weiter: WIESBADEN/LUXEMBURG - Die deutsche Wirtschaft hält trotz Tempoverlustes die Konjunktur im Euroraum am Laufen . GESAMT-ROUNDUP: Wirtschaftswachstum verliert an Tempo - Sorgen um Italien. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der größten europäischen Volkswirtschaft stieg getragen vom Außenhandel und dem Konsum im zweiten Quartal gegenüber dem Jahresbeginn um 0,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in einer ersten Schätzung mitteilte. Die Unternehmen hielten mit sich allerdings mit Investitionen zurück, das bremste das Wachstum. Im ersten Vierteljahr hatte die Wirtschaftsleistung noch um 0,7 Prozent zugelegt. weiterlesen ...

www.br.de schreibt dazu: Konjunktur in Deutschland bleibt auch im Herbst stabil weiterlesen ...

oberpfalznetz.de meldet: Bayerische Wirtschaft auf Rekordkurs weiterlesen ...

Mitteilung von tagesschau.de: Ifo-Index steigt: Wirtschaft erwartet goldenen Herbst weiterlesen ...

nw-news.de weiter: Ausblick «stabil»: Ratingagentur Fitch: Deutschland behält Top-Bewertung weiterlesen ...

Mitteilung von n-tv.de: Umstrittenes Programm: EZB drosselt Anleihenkäufe weiterlesen ...

n-tv.de meldet dazu: Exportnation besonders betroffen: Deutschland wird Jahre unter Brexit leiden weiterlesen ...