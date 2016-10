"(technische Wiederholung) "

in Ludwigshafen ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Das sagte ein Sprecher der Stadt auf einer Pressekonferenz am Montagnachmittag. Näheres zu dem Todesfall sei noch nicht bekannt. Zudem würden sechs Personen noch immer vermisst, mindestens sechs weitere Menschen seien verletzt worden, sagte Uwe Liebelt, der Werksleiter des Werks Ludwigshafen. Gefährdungen der Bevölkerung durch die Luft seien derzeit nicht missbar.

Die genaue Ursache der Explosion war noch nicht bekannt. Zu dem Zwischenfall kam es den Angaben der Behörden zufolge gegen 11.20 Uhr im Landeshafen Nord bei Arbeiten an einer Rohrleitungs-Trasse. Es habe nach dem Vorfall eine Rußentwicklung gegeben, sagte Liebelt. Anwohner wurden aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben, Türen und Fenster geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.

Im Landeshafen Nord werden nach Angaben der BASF brennbare Flüssigkeiten und unter Druck verflüssigte Gase umgeschlagen. Mit der Rohrleitungs-Trasse werden demnach Vorprodukte von Schiffen zu den Produktionsstätten transportiert.

Aus Sicherheitsgründen seien nach der Explosion die zwei sogenannten Steamcracker sowie weitere Anlagen am Standort heruntergefahren. Dabei hätten sich Fackeln gebildet, weil Stoffe in Leitungen verbrannt werden müssten. Die Steamcracker seien das Herzstück des Werks, an dem eine ganze Reihe an chemischen Grundbausteinen für die Produktion entstehen.





Dazu meldet aktiencheck.de: Frankfurt - BASF-Aktienanalyse von Analyst Tim Jones von der Deutschen Bank:



Tim Jones, Analyst der Deutschen Bank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach vorläufigen Q2-Zahlen weiterhin zum Kauf der Aktie des Chemiegiganten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) . BASF-Aktie: Konsensschätzungen müssten steigen - Deutsche Bank rät zum Kauf - Aktienanalyse. weiterlesen ...

aktiencheck.de schreibt weiter: New York - BASF-Aktienanalyse von Analyst Martin Evans von J P . BASF-Aktie: Q3-Zahlen übertreffen Erwartungen - J.P. Morgan rät zum Verkauf und erhöht Kursziel - Aktienanalyse. Morgan:



Martin Evans, Analyst von J.P. Morgan, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach vorläufigen Q3-Zahlen weiterhin zum Verkauf der Aktie des Chemiegiganten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF), erhöht aber das Kursziel von 55 auf 60 Euro. weiterlesen ...

aktiencheck.de schreibt weiter: Frankfurt - BASF-Aktienanalyse von Analyst Bernhard Weininger von Independent Research :



Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse nach vorläufigen Q3-Zahlen das Kursziel für die Aktie des Chemiegiganten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) von 75 auf 82 Euro . BASF-Aktie: Vorläufige Q3-Zahlen übertreffen Erwartungen - Independent Research erhöht Kursziel - Aktienanalyse. weiterlesen ...

dgap.de berichtet: BASF SE, DE000BASF111 . BASF: Ergebnis im 3. Quartal 2016 über Analystenschätzungen. weiterlesen ...

Mitteilung von rumas.de: BASF-Aktie: Q3-Zahlen überraschen positiv - Kauflimit 73,50 Euro - Aktienanalyse weiterlesen ...





























rumas.de berichtet: BASF-Aktie: Kaum positive Kurstreiber - S&P Global rät zum Verkauf - Aktienanalyse weiterlesen ...

Nachricht von rumas.de: BASF-Aktie: Günstig bewertete Dividendenperle - klarer Kauf! Aktienanalyse weiterlesen ...

rumas.de: BASF-Aktie an DAX-Spitze! Aktienanalyse weiterlesen ...

Weitere Nachricht von rumas.de: BASF-Aktie auf dem Weg nach Norden? Chartanalyse weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von rumas.de: BASF-Aktie: Verbesserungen im asiatisch-pazifischen Raum erwartet - Kaufempfehlung - Aktienanalyse weiterlesen ...