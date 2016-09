"Symrise erweitert den Vorstand um zwei Mitglieder "

DGAP-News: Symrise AG / Schlagwort(e): Strategische

Unternehmensentscheidung/Personalie

21.09.2016 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

- Berufung vor dem Hintergrund der dynamischen Geschäftsentwicklung

- Heinrich Schaper künftig Vorstand für den Geschäftsbereich Flavors und

Jean-Yves Parisot Vorstand für den Geschäftsbereich Diana

- Mehr als fünf Jahrzehnte Erfahrung im Bereich Geschmacksstoffe und Food

Ingredients

- Bestellung mit Wirkung zum 1. Oktober 2016

Die Symrise AG erweitert ihren Vorstand vor dem Hintergrund der dynamischen

Geschäftsentwicklung um zwei neue Mitglieder. Mit Wirkung zum 1. Oktober

2016 hat der Aufsichtsrat Heinrich Schaper (60) und Dr. Jean-Yves Parisot

(52) in das Leitungsgremium berufen. Beide Vorstände wurden zunächst für

einen Zeitraum von drei Jahren bestellt und verantworten künftig das

operative Geschäft des Segments Flavor & Nutrition: Heinrich Schaper führt

als Vorstand den Geschäftsbereich Flavors und Jean-Yves Parisot in gleicher

Funktion den Geschäftsbereich Diana (Nutrition).

Die beiden neuen Vorstände übernehmen die operative Verantwortung für das

Segment Flavor & Nutrition, dessen Führung der Vorstandsvorsitzende der

Symrise AG, Dr. Heinz-Jürgen Bertram, im Zuge der Akquisition von Diana

zusätzlich zu seiner Funktion als CEO übernommen hatte. Dem Vorstand

gehören darüber hinaus unverändert Olaf Klinger (Vorstand Finanzen) und

Achim Daub (Vorstand Scent & Care) an. Die Erweiterung des Vorstands

unterstützt die Strategie von Symrise, die Marktposition im Bereich Flavor

& Nutrition zielgerichtet auszubauen sowie die internationale Expansion des

Segments und die Vernetzung von Kompetenzen im Konzern beschleunigt

voranzutreiben.

Dr. Thomas Rabe, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Symrise AG, sagte: "Mit

Heinrich Schaper und Jean-Yves Parisot berufen wir zwei außerordentlich

erfahrene Manager in den Vorstand der Symrise AG. Das Unternehmen sendet

damit ein starkes Signal und unterstreicht so die globalen

Wachstumsambitionen im Bereich Flavor & Nutrition nachdrücklich."

Heinrich Schaper ist seit vier Jahrzehnten in unterschiedlichen Funktionen

für die Symrise AG bzw. für deren Vorgängerunternehmen tätig. Er verfügt

über mehr als 25 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen, zuletzt als

Leiter des Bereichs Flavors. Zuvor trug er Führungsverantwortung in den USA

und in der Region EAME (Europa, Afrika, Mittlerer Osten) und leistete einen

wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung und erfolgreichen Expansion des

Unternehmens. Seine berufliche Laufbahn startete der gelernte

Industriekaufmann 1978 als Vertriebs-Manager für Geschmacksstoffe.

Jean-Yves Parisot leitet seit 2014 den Geschäftsbereich Diana. Vor der

Akquisition und Integration der Diana Gruppe in die Symrise AG leitete er

fünf Jahre die Food Division der Diana Gruppe. Vor seinem Eintritt bei

Diana arbeitete er in führenden Positionen mehrerer globaler Pharma-,

Chemie- und Biotechunternehmen, u. a. bei Air Liquide, Danisco und Rhodia.

Seine Karriere startete er im Vertrieb & Marketing von Pfizer. Jean-Yves

Parisot hat Veterinärmedizin studiert und verfügt über einen MBA-Abschluss

der HEC Paris.

Über Symrise:

Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen,

kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu

den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und

Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von

Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.

Mit einem Umsatz von mehr als 2,6 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2015 gehört das

Unternehmen zu den global führenden Anbietern im Markt für Düfte und

Aromen. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist in mehr als 40 Ländern in

Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie

in Lateinamerika vertreten.

Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige

Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken

sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei

untrennbar miteinander verbunden. Die Unternehmensstrategie von Symrise

bezieht deshalb auf allen Ebenen Aspekte der Nachhaltigkeit ein. 2012 wurde

das Unternehmen mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet. 2013

wurde Symrise von der DQS als sogenanntes ,Grünes Unternehmen'

zertifiziert.

Symrise - always inspiring more.

www.symrise.com

Kontakt Medien: Kontakt Investoren:

Bernhard Kott Tobias Erfurth

Tel: +49 (0)5531 90-1721 Tel: +49 (0)5531 90-1879

E-Mail: bernhard.kott@symrise.com E-Mail: tobias.erfurth@symrise.com

Social Media:

twitter.com/symriseag linkedin.com/company/symrise

youtube.com/agsymrise xing.com/companies/symrise

21.09.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Symrise AG

Mühlenfeldstraße 1

37603 Holzminden

Deutschland

Telefon: +49 (0)5531 90 0

E-Mail: ir@symrise.com

Internet: www.symrise.com

ISIN: DE000SYM9999

WKN: SYM999

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

503807 21.09.2016





























