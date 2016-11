"Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Bausparer-Urteil "

Stuttgart - Geschäftsleben gehört auch, dass Verträge

gelten, auf deren Basis beide Seiten kalkulieren. Die Darlehensgebühr

bei Auszahlung von Bausparkrediten diente letztlich dazu, die Zinsen

optisch niedriger erscheinen zu lassen. Das ist zwar kritikwürdig.

Wird sie aber rückwirkend gekippt, ist das ebenfalls nicht in

Ordnung, denn ein Teil der Bausparer profitiert nun doppelt und

letztlich zulasten der anderen: Sie zahlen nur geringe Zinsen für

ihre Kredite, weil ihnen eine Gebühr berechnet wurde, die sie nun

zurückfordern können.

