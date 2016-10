"Stuttgarter Nachrichten: Dominanz von Apple und Google "

Stuttgart - "Es ist höchste Zeit, sich für die durchaus

eigenen Gesetze der Internetökonomie zu interessieren. Es spricht

vieles dafür, dass sich in diesen Monaten und Jahren die Spielregeln

herausbilden, die für längere Zeit gelten. Europa ist bei den

technologischen Umwälzungen bislang nicht vorne mit dabei. Da sind

China und die USA. Es gibt keinen Grund, sich resignativ zu

verkriechen. Talente gibt es auch im "alten Europa" genügend. Es

fehlt an Risikokapital, es fehlt stellenweise auch an Wagemut. Es

fehlt auch am Gestaltungswillen der Politik. Jetzt müssen die

Regierungen in Brüssel und Berlin sowie die Gesellschaft dafür

sorgen, dass die Talente stärker hier zum Zuge kommen und seltener

abwandern."

