Stuttgart - So leicht, wie es sich manche in der Union und darüber hinaus nun vorstellen, ist die Annäherung von CDU und CSU noch immer nicht - auch wenn es nach Merkels Auftritt so aussieht, als sei es nun an der CSU, sich zu bewegen. Doch auch nach Merkels halbgarem Friedensangebot steht für Seehofer fest, dass eine Einladung der Kanzlerin zum CSU-Parteitag im November nur Sinn hat, wenn es vorher eine inhaltliche Verständigung gibt. Seehofer kennt seine Kanzleramts-Pappenheimer und warnt: Es brauche keine Wende in der Erklärung der Politik, sondern in der Politik selbst. Ob Merkel da mitzieht, ist zweifelhaft. Wer in der Union schon jetzt erleichtert aufatmen möchte, täte gut daran, noch zu warten.

Meldung von presseportal.de: Frankfurt - Wenn die 193 Staaten die Erklärung der Vereinten Nationen (UN) zum besseren Umgang mit Flüchtlingen und Migranten ernst meinen, dann wird es Hilfesuchenden bald besser gehen . Frankfurter Rundschau: Flüchtlingen wirklich helfen. Wie viel zu tun ist, zeigen einige Nachrichten. Jordanien lässt weitere 70 000 syrische Flüchtlinge weiterlesen ...

Artikel von dpa.de: DARMSTADT - Die Ströer-Gruppe will sich künftig auf den Medienstandort Berlin konzentrieren und dort eine Zentralredaktion aufbauen . Ströer-Gruppe verlagert t-online-Redaktion nach Berlin. Angesichts dieser Pläne soll die t-online.de-Redaktion in Darmstadt geschlossen werden. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. In den neuen Räumen in Berlin solle auf einer Fläche von mehr als 1000 Quadratmetern einer der modernsten Newsrooms Deutschlands entstehen, hieß es in der Mitteilung. Dort sollen sowohl Inhalte für Portale wie giga.de und kino.de entstehen als auch der Nachrichtenbereich mit Inhalten aus Politik, Wirtschaft und Sport unterbracht werden. Diese Inhalte kamen bisher aus Darmstadt. In Berlin arbeiten bereits 170 Beschäftigte für die Ströer-Gruppe. weiterlesen ...

dpa.de weiter: Kloster Banz - CSU-Chef Horst Seehofer hat die neuen, selbstkritischen Töne von Kanzlerin Angela Merkel begrüßt, sieht darin aber keinen Kursschwenk in der Flüchtlingspolitik . Seehofer: Merkel-Äußerung nicht Wende in Flüchtlingspolitik. Manches sei bemerkenswert, manches erfreulich, es sei aber nicht die Wende, sagte Seehofer nach Teilnehmerangaben auf einer CSU-Fraktionsklausur im oberfränkischen Kloster Banz. Es brauche auch keine Wende in der Erklärung der Politik, sondern in der Politik. Merkel hatte gestern unter dem Druck der schweren CDU-Niederlagen in Berlin und zuvor in Mecklenburg-Vorpommern Fehler eingestanden. weiterlesen ...

Dazu meldet dpa.de weiter: STUTTGART - Kurz vor den möglicherweise entscheidenden Gesprächen über eine Reform der Erbschaftsteuer hat Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) noch einmal eine Einigung angemahnt . Kretschmann mahnt Einigung bei Erbschaftsteuer-Reform an. Scheitere die Politik an der Kompromissfindung, seien die Risiken enorm, sagte er am Dienstag in Stuttgart. Denn dann werde das Bundesverfassungsgericht der Politik selbst eine Lösung vorgeben. Wenn das Gericht die Verschonungsregeln für Firmenerben aussetze, weil sie verfassungswidrig seien, gehe das zulasten der mittelständischen Betriebe. Dann habe Baden-Württemberg keine Einnahmen aus der Erbschaftsteuer mehr und ein "gigantisches Haushaltsproblem". weiterlesen ...

