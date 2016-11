"STUTTGART/MÜNSTER - Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will den Vorstoß seiner Partei ..."

Dieter Zetsche in Münster eine Rolle. Der Autoverband VDA sprach sich gegen Verbrenner-Verbote aus.





Dazu meldet aktiencheck.de weiter: Kulmbach - Tesla Motors-Aktie: Fragezeichen nach Trumps Wahlsieg - Aktienanalyse



Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, nimmt die Aktie des Elektroautoherstellers Tesla Motors Inc . Tesla Motors-Aktie: Fragezeichen nach Trumps Wahlsieg - Aktienanalyse. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe. weiterlesen ...

dpa.de schreibt weiter: MÜNCHEN - Der Präsident des Wirtschaftsforschungsinstituts Ifo, Clemens Fuest, erwartet nach dem Wahlsieg von Donald Trump in den USA Nachteile für die deutsche Wirtschaft . US-WAHL: Wirtschaftsexperten befürchten Nachteile durch Trump. "Wenn Trump die Handelsschranken durchsetzen könnte, die er angekündigt hat, wäre der Schaden groß", betonte Fuest am Mittwoch in München. "In Deutschland hängen 1,5 Millionen Arbeitsplätze vom US-Geschäft ab, die USA sind der wichtigste Handelspartner." weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von aktiencheck.de: Kulmbach - Tesla Motors-Aktie: Elektroautohersteller auf gutem Weg! Aktienanalyse



Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, nimmt die Aktie des Elektroautoherstellers Tesla Motors Inc . Tesla Motors-Aktie: Elektroautohersteller auf gutem Weg! Aktienanalyse. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe. weiterlesen ...

dpa.de berichtet: FRANKFURT - Die amerikanische Handelskammer in Deutschland (AmCham) befürchtet im Fall einer wirtschaftlichen Abschottung unter dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump Folgen für den gemeinsamen Handel . US-WAHL: US-Handelskammer warnt vor Folgen für deutsche Exporte. "Die USA sind der größte Abnehmer deutscher Exporte, eine Politik des Protektionismus wäre für die deutsch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen nicht hilfreich", sagte AmCham-Präsident Bernhard Mattes am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Es bleibe indes abzuwarten, wie Trump im Amt handle. weiterlesen ...

Weitere Nachricht von n-tv.de: Es geht nicht mehr um Fakten: Kauder beklagt verwilderte politische Kultur weiterlesen ...





























Dazu meldet n-tv.de weiter: Es geht nicht mehr um harte Fakten: Kauder beklagt verwilderte politische Kultur weiterlesen ...

Meldung von wolfsburgerblatt.de: Trump wird der mächtigste Mann der Welt weiterlesen ...

n-tv.de meldet dazu: Nicht nur ein Problem Amerikas: Schäuble warnt vor Trump-Effekt weiterlesen ...

Dazu schreibt volksfreund.de weiter: Nach der Wahl von Donald Trump: Kurs des neuen US-Präsidenten unklar Katerstimmung in Deutschland weiterlesen ...

wz-newsline.de berichtet: Trump: Schock und Glückwünsche weiterlesen ...