Stuttgart, Mainz -

- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -

Der Südwestrundfunk (SWR) ist nicht nur Federführer beim Content-Netzwerk von ARD und ZDF, das am 1. Oktober 2016 unter dem Namen funk an den Start geht. Der SWR steuert zudem inhaltlich drei Formate bei: "Headlinez", "Auf Klo" und "1080 Nerd Scope".

Rayk Anders blickt in "Headlinez" hinter Polit-Schlagzeilen In "Headlinez" sortiert YouTuber und Polit-Blogger Rayk Anders die Inhalte hinter den Schlagzeilen und stellt Fakten vor Hetze. Einmal wöchentlich, immer freitags um 16 Uhr, ana-lysiert er politische Themen, die in Deutschland für Aufregung sorgen. Rayk zeigt Politik im Alltag und wie verrückt es dabei zugehen kann. Rayk Anders (29) ist freier Journalist aus Ber-lin und stößt mit meinungsstarken Beiträgen immer wieder hitzige Diskussionen an.

"Auf Klo": Der Talk nur für Mädchen

"Auf Klo" ist ein Talkformat auf YouTube speziell für Mädchen. Dabei trifft Mai Thi Nguyen-Kim jede Woche einen neuen Gast auf dem Frauenklo, also genau dort, wo Jungs nicht hin dürfen, und redet über Freundschaft, Sex, Liebe, Zukunft, Ernährung, Karriere - und was es sonst immer so auf Klo zu besprechen gibt.

"1080NerdScope": News aus der Gaming-Szene In "1080NerdScope" kommentieren Florian Mundt, Max Krüger und Robin Blase - besser bekannt als LeFloid, Frodoapparat und RobBubble - ein Mal in der Woche stilecht die wich-tigsten Nachrichten der Gaming-Branche und persiflieren Aktuelles aus der Nerdszene.

funk startet am 1. Oktober 2016

funk ist ein gemeinsames Projekt von ARD und ZDF. Die Inhalte werden in den Redaktionen von ARD und ZDF in ganz Deutschland und gemeinsam mit vielen Partnern entwickelt. Die Fäden laufen in der Zentrale von funk in Mainz zusammen. Unter der Leitung von Florian Ha-ger und Sophie Burkhardt betreuen dort rund 30 Mitarbeiter das Netzwerk von Redaktionen und Webvideo-Produzenten. Als Content-Netzwerk bietet das Angebot auch Nachwuchsta-lenten eine Plattform. Die Federführung hat der SWR.

Über funk, das Content-Netzwerk von ARD und ZDF Informieren, Orientieren und Unterhalten - das alles will funk, das Content-Netzwerk von ARD und ZDF. Die Online-Inhalte richten sich an 14- bis 29-Jährige. Die Formate finden auf YouTube, Facebook, Snapchat, Instagram und weiteren sozialen Plattformen statt. Die Nutzer können in der funk App (go.funk.net/app) internationale Lizenzserien ansehen. Die Inhalte sind zudem auf funk.net verfügbar und werbefrei. funk startet am 1. Oktober 2016 mit über 40 Online-Formaten. Neue kommen kontinuierlich hinzu. Die Inhalte werden in den Redaktionen von ARD und ZDF in ganz Deutschland und gemeinsam mit vielen Partnern entwickelt. Die Fäden laufen in der Zentrale von funk in Mainz zusammen. Als Content-Netzwerk bietet funk auch Nachwuchstalenten eine Plattform. Weitere Presseinformationen finden Sie unter pres-se.funk.net.

OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2

Pressekontakt: Pressekontakt Presseteam von funk E-Mail: presse@funk.net Telefon: 0170 917 799 0

Wolfgang Utz, Tel. 0711 929 11030, wolfgang.utz@SWR.de





























Weitere Nachricht von dpa.de: KARLSRUHE - Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich am Donnerstag mit der Frage befasst, wo das Engagement der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten auf dem Zeitschriftenmarkt seine Grenzen hat . BGH lotet Grenzen des öffentlich-rechtlichen Rundfunkauftrags aus. Geklagt hat die Verlagsgruppe Bauer . Sie wehrt sich gegen den monatlich erscheinenden Titel "ARD Buffet Magazin", den der Burda-Verlag in Kooperation mit dem Südwestrundfunk (SWR) publiziert. Das Urteil soll am 8. Dezember verkündet werden. weiterlesen ...

dpa.de schreibt dazu weiter: KARLSRUHE - Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich am Donnerstag mit der Frage befasst, wo das Engagement der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten auf dem Zeitschriftenmarkt seine Grenzen hat . BGH lotet Grenzen des öffentlich-rechtlichen Rundfunkauftrags aus. Geklagt hat die Verlagsgruppe Bauer. Sie wehrt sich gegen den monatlich erscheinenden Titel "ARD Buffet Magazin", den der Burda-Verlag in Kooperation mit dem Südwestrundfunk (SWR) publiziert. weiterlesen ...

wallstreet-online.de: KARLSRUHE - Die Verlagsgruppe Bauer geht am Donnerstag (10 00 Uhr) vor dem Bundesgerichtshof (BGH) gegen Zeitschriften-Angebote der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten vor . BGH verhandelt Klage des Bauer-Verlags gegen das 'ARD Buffet Magazin'. Die Klage

zielt gegen den Titel "ARD Buffet Magazin", den ein Verlag in Zusammenarbeit mit dem Südwestrundfunk (SWR) publiziert. Der SWR präsentiert die monatlich weiterlesen ...

dpa.de berichtet: KARLSRUHE - Die Verlagsgruppe Bauer geht am Donnerstag (10 00 Uhr) vor dem Bundesgerichtshof (BGH) gegen Zeitschriften-Angebote der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten vor . BGH verhandelt Klage des Bauer-Verlags gegen das 'ARD Buffet Magazin'. Die Klage zielt gegen den Titel "ARD Buffet Magazin", den ein Verlag in Zusammenarbeit mit dem Südwestrundfunk (SWR) publiziert. Der SWR präsentiert die monatlich erscheinende Zeitschrift mit Rezepten, Deko-Tipps, Reportagen und Ratgeber-Texten als Begleitheft zur Sendung "ARD Buffet". Die 45-minütige Sendung läuft montags bis freitags um 12.15 Uhr im Ersten. Der Bauer-Verlag, der nach eigenen Angaben mehr als 600 Zeitschriften herausgibt, hält das Angebot für wettbewerbswidrig. weiterlesen ...

abendzeitung-muenchen.de schreibt: TV - Fernsehen: Krimi-Tipps am Mittwoch: Kommissarin Lucas und Co. weiterlesen ...

Dazu meldet wiwo.de: Streit mit dem SWR: Daimler scheitert mit Beschwerde vor dem BGH weiterlesen ...

heise.de schreibt dazu: Daimler scheitert mit Beschwerde gegen SWR weiterlesen ...

aktien-meldungen.de schreibt dazu weiter: VERMISCHTES: Züge rollen wieder über IC-Strecke in Thüringen weiterlesen ...

Dazu nwzonline.de weiter: Konzert nach Fusion von Orchestern weiterlesen ...

schwarzwaelder-bote.de schreibt: Auftakt des SWR-Symphonieorchesters in Stuttgart: Wächst jetzt zusammen, was zusammengehört? weiterlesen ...