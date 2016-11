"STUTTGART - Im Streit um die Übernahme von Mehrkosten für Stuttgart 21 scheint eine Klage der Bahn nicht mehr abwendbar "

Um eine Verjährung möglicher finanzieller Ansprüche zu verhindern, will die Bahn noch im Dezember Klage gegen die Projektpartner einreichen. Der Hintergrund: Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) hat dem Gemeinderat vorgeschlagen, keine Vereinbarung zur Fristverlängerung in Sachen Verjährung mit der Bahn abzuschließen. Das grün-schwarze Kabinett will sich dem in der Sitzung am Dienstag anschließen.

Der Aufsichtsrat der Bahn hatte 2013 eine Kostensteigerung von 4,526 auf 6,526 Milliarden Euro genehmigt. Zugleich beauftragte er den Bahn-Vorstand, mit den Projektpartnern über eine Übernahme von einem Teil der Mehrkosten von zwei Milliarden Euro zu verhandeln. Die Gespräche darüber waren aber nicht erfolgreich.

Bahnchef Rüdiger Grube sieht das Projekt trotz der Kostensteigerung weiter durch die Volksabstimmung vor fünf Jahren legitimiert. Die damalige grün-rote Landesregierung habe die Bürger vor der Volksabstimmung umfänglich über die Chancen und Risiken von Stuttgart 21 informiert, sagte Grube den "Stuttgarter Nachrichten" (Freitag). Dennoch hätten sich die Bürger mehrheitlich eindeutig zu Stuttgart 21 bekannt. Nach Angaben des Magazins "Spiegel" distanziert sich Grube selbst aber mittlerweile von dem Projekt. "Ich habe Stuttgart 21 nicht erfunden und hätte es auch nicht gemacht", wird der Bahnchef zitiert.





dpa.de schreibt dazu: Frankfurt - Nach einem Bericht über angebliche Kinderarbeit bei der Produktion von Überraschungseiern in Rumänien hat sich der Süßwarenhersteller Ferrero von einem rumänischen Zulieferer getrennt . Kinderarbeit für Ü-Eier? Ferrero trennt sich von Zulieferer. Dies teilte Ferrero Deutschland mit. Zwar habe man zunächst keine Hinweise auf Kinderarbeit gefunden, wohl aber Abweichungen von Ferrero-Richtlinien und ?Verträgen. Die britische Boulevardzeitung «The Sun»? hatte berichtet, dass in Rumänien Familien, auch mit ihren Kindern, die für Ü-Eier vorgesehenen Plastikkapseln mit Spielzeug befüllen. weiterlesen ...

Dazu berichtet dpa.de: HAMBURG - Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat sich für vertiefte deutsch-chinesische Beziehungen ausgesprochen, dabei aber Fairness und Gegenseitigkeit angemahnt . Steinmeier: Chinesische Investitionen dürfen keine Einbahnstraße sein. "Chinesische Investitionen werden uns weiter sehr willkommen sein", sagte Steinmeier am Donnerstag zum Abschluss der Konferenz "China meets Europe" in der Handelskammer Hamburg. "Aber Investitionen dürfen nie eine Einbahnstraße sein." Deutsche Unternehmen in China müssten ebenso wie chinesische Unternehmen in Deutschland über einen freien Marktzugang verfügen. Die beiden Länder sollten nach Steinmeiers Worten ihre Zusammenarbeit über Politik und Wirtschaft hinaus auf Bildung, Wissenschaft, Schulwesen und Sport ausdehnen. weiterlesen ...

Weitere Nachricht von de.msn.com: Der Konjunkturaufschwung in Deutschland hat im Sommer deutlich an Tempo verloren . Wirtschaft verliert an Schwung. Sinkende Exporte und die Verunsicherung der Unternehmen nach dem Brexit-Schock bremsten die Wirtschaft im dritten Quartal. weiterlesen ...

Mitteilung von aktiencheck.de: Berlin - Beatrix von Storch, stellvertrende Vorsitzende der EFDD-Fraktion im EU-Parlament und stellvertrende Vorsitzende der AfD, hat den Wechsel von Martin Schulz in die nationale Politik kommentiert . AfD-Vize von Storch: Schulz steht für Vetternwirtschaft und Filz. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der Alternative für Deutschland (AfD):



"Von Schulz? Wechsel in die Bundespolitik wird primär die AfD profitieren, da er die SPD nach links verschieben wird. weiterlesen ...

Dazu n-tv.de weiter: German Angst: Wo bleibt das deutsche Tesla? weiterlesen ...





























wiwo.de meldet: Mehr Konkurrenz für die Bahn: Deutschland im falschen Takt weiterlesen ...

Mitteilung von meedia.de: Kommentar zu Nazi-Codes in Edekas Weihnachtsspot #zeitschenken: Absicht oder Fauxpas? von Frank Wartner weiterlesen ...

Mehr dazu von spiegel.de: Vierte Amtszeit: Die falsche Kanzlerin weiterlesen ...

Nachricht von nw-news.de: «Aufschwung bleibt intakt»: Ifo-Index bleibt unverändert hoch weiterlesen ...

N24.de meldet dazu: Aufschwung bleibt intakt -

Ifo-Index bleibt unverändert hoch weiterlesen ...