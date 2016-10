Stuttgart - Es beruhigt wenig, wenn Entwicklungsminister Gerd Müller ankündigt, das Schicksal abgeschobener Afghanen solle durch Ausbildungsangebote und Existenzförderung gemildert werden. Ähnliches hat es jahrelang schon in der Vergangenheit gegeben, leider durch unseriöse Anbieter. Ebenso Hinweise auf diese Missstände an die politisch Verantwortlichen in Deutschland. Die aber haben damals lieber weggesehen. Offensichtlich wollte sich niemand durch Tatsachen das politisch so glänzend vermarktbare Bild kaputt machen lassen, Deutschland leiste viel Hilfe, weil es ja so viel Geld für Afghanistan ausgibt.

OTS: Stuttgarter Nachrichten newsroom: http://www.presseportal.de/nr/39937 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_39937.rss2

Pressekontakt: Stuttgarter Nachrichten Chef vom Dienst Joachim Volk Telefon: 0711 / 7205 - 7110 cvd@stn.zgs.de

Meldung von dpa.de: Berlin/Hannover - Eben noch im Bundestag und demnächst schon auf einem schönen Posten in der freien Wirtschaft: Mit dem Wechsel von Peer Steinbrück in die Bankenbranche flammt die Diskussion über Karenzzeiten und eine befürchtete Einflussnahme auf die Politik wieder auf . Steinbrück übernimmt Beraterjob in der Bankbranche. weiterlesen ...

Dazu meldet dpa.de weiter: Köln - Jan Böhmermann (35) hat das Ende der Ermittlungen gegen ihn wegen seines «Schmähgedichts» mit scharfer Kritik an der türkischen Politik kommentiert . Böhmermann übt scharfe Kritik an türkischer Politik. weiterlesen ...

Dazu schreibt dpa.de: Berlin/Hannover - Eben noch im Bundestag und demnächst schon auf einem schönen Posten in der freien Wirtschaft: Mit dem Wechsel von Peer Steinbrück in die Bankenbranche flammt die Diskussion über Karenzzeiten und eine befürchtete Einflussnahme auf die Politik wieder auf . Steinbrück übernimmt Beraterjob in Bankbranche. weiterlesen ...

dpa.de: Berlin - Eben noch im Bundestag und demnächst schon auf einem schönen Posten in der freien Wirtschaft: Mit dem Wechsel von Peer Steinbrück in die Bankenbranche flammt die Diskussion über Karenzzeiten und eine befürchtete Einflussnahme auf die Politik wieder auf . Wechsel: Steinbrück übernimmt Beraterjob in Bankbranche. «Ich werde ein Angebot der ING-Diba annehmen, als Berater des Vorstandes», sagt der ehemalige Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück der «Zeit». Seine Zeit als Minister sei sieben Jahre her, er könne keine Interessenkollision erkennen, meinte Steinbrück. weiterlesen ...

Dazu meldet loomee-tv.de: Eva Green und die Machtspielchen bei Castings weiterlesen ...

Dazu berichtet www.pnn.de weiter: Schmähgedicht von Böhmermann: Der Sieg der Satire ist eine Niederlage der Politik weiterlesen ...

Nachricht von schwarzwaelder-bote.de: Firmen in der Region Stuttgart: Bei Gewerbeflächen herrscht Alarmstufe Rot weiterlesen ...

Dazu schwarzwaelder-bote.de weiter: Deutschland: Steinbrück übernimmt Beraterjob in der Bankbranche weiterlesen ...

Mitteilung von epochtimes.de: Ein Portugiese wird wahrscheinlich UN-Generalsekretär: Sicherheitsrat nominiert António Guterres weiterlesen ...

Dazu schreibt bsaktuell.de weiter: Schriftzug in Betriebstoilette: Schriftliche Drohung wird ernst genommen weiterlesen ...