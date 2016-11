"STUTTGART - Die großen deutschen Autohersteller und Ford wollen gemeinsam den Bau von Schnellladestationen für ..."

Die Firmen wollen von 2017 an in einem ersten Schritt 400 Schnellladestationen entlang der Hauptverkehrsachsen in Europa aufbauen. Bis 2020 sollen es Tausende Stationen sein. Mit einer Leistung von 350 Kilowatt sollen E-Autos dort in wenigen Minuten zu 80 Prozent aufgeladen werden können. In den vergangenen Monaten war vielfach ĂŒber ein solches Vorhaben spekuliert worden.





dpa.de berichtet dazu: WOLFSBURG - Nach dem Diesel-Abgasskandal in den USA plant Volkswagen im Amerika-GeschĂ€ft eine Offensive . Volkswagen plant Comeback in Amerika. "Volkswagen muss sich in Nordamerika von einem Nischenanbieter zu einem relevanten und profitablen Volumenhersteller entwickeln", sagte der fĂŒr die Kernmarke zustĂ€ndige VW-Markenvorstand Herbert Diess bei der Vorstellung der Unternehmensstrategie "Transform 2025+" am Dienstag in Wolfsburg. Das Comeback sollen Limousinen und große SUV-GelĂ€ndewagen einleiten. Ab 2021 soll dann unter dem Motto "Electrify America" die lokale Produktion von Elektroautos beginnen. weiterlesen ...

dpa.de schreibt weiter: MÜNCHEN - Der PrĂ€sident des Wirtschaftsforschungsinstituts Ifo, Clemens Fuest, erwartet nach dem Wahlsieg von Donald Trump in den USA Nachteile fĂŒr die deutsche Wirtschaft . US-WAHL: Wirtschaftsexperten befĂŒrchten Nachteile durch Trump. "Wenn Trump die Handelsschranken durchsetzen könnte, die er angekĂŒndigt hat, wĂ€re der Schaden groß", betonte Fuest am Mittwoch in MĂŒnchen. "In Deutschland hĂ€ngen 1,5 Millionen ArbeitsplĂ€tze vom US-GeschĂ€ft ab, die USA sind der wichtigste Handelspartner." weiterlesen ...

Dazu dpa.de: WIESBADEN - Die Produktion und der Außenhandel in Deutschland sind laut am Dienstag veröffentlichten Zahlen zuletzt etwas ausgebremst worden . GESAMT-ROUNDUP: DĂ€mpfer fĂŒr Deutschlands Industrie und Exporte. Experten sehen zwar kein Alarmsignal. Eine EnttĂ€uschung bei den Wachstumszahlen fĂŒr das dritte Quartal sei aber nicht auszuschließen. Außerdem könnten mögliche negative Überraschungen vor allem aus den USA, Großbritannien oder China kĂŒnftig den Außenhandel und damit auch die deutsche Wirtschaft insgesamt empfindlich treffen. weiterlesen ...

dpa.de meldet dazu: HERNDON - Die Volkswagen -Tochter Audi hat im Oktober in den USA an Fahrt verloren . VW-Tochter Audi verliert in USA an Tempo. Der Absatz stagnierte mit plus 0,1 Prozent bei 17 721 Fahrzeugen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. In den beiden Vormonaten hatte die Oberklassetochter der Wolfsburger noch etwas mehr Autos verkauft als im Jahr zuvor. Nach zehn Monaten betrÀgt das Plus im bisherigen Jahresverlauf 2,9 Prozent. Gut lief im Oktober der Verkauf des wichtigsten Modells A4 mit einem Plus von einem Drittel. Auch das SUV-Dickschiff Q7 verkaufte sich rund ein Drittel besser. Vom A6 und der Q5 wurden unter anderem wegen anstehender Modellwechsel weniger abgesetzt. weiterlesen ...

