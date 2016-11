"STUTTGART - Die großen deutschen Autohersteller und Ford planen den gemeinsamen Bau von Schnellladestationen für ..."

Das Vorhaben lĂ€uft parallel zu den PlĂ€nen von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU), 400 Schnellladestationen fĂŒr Elektrofahrzeuge an Autobahn-RaststĂ€tten aufzustellen. Zur Verbesserung der Ladeinfrastruktur stellt der Bund 300 Millionen Euro bis 2020 zur VerfĂŒgung - davon zwei Drittel fĂŒr SchnellladesĂ€ulen.

Die Autobauer folgen damit dem Beispiel des E-Auto-Pioniers Tesla , der in Europa entlang von Autobahnen bereits mehr als 700 Ladestationen mit fast 5000 LadeplĂ€tzen betreibt. Den Tesla-Kunden wurde der Strom bislang geschenkt. Das Ă€ndert sich aber im kommenden Jahr - zumindest fĂŒr Neukunden.

Preise fĂŒr die Ladestationen der deutschen Autohersteller stĂŒnden noch nicht fest, weil dies noch mit Energieversorgern festgelegt werde mĂŒsse, sagte ein Daimler -Sprecher. Es sei aus jetziger Sicht aber eher nicht geplant, den Strom kostenlos abzugeben.

Die Stationen der deutschen Autobauer sollen fĂŒr CCS-Stecker ("Combined Charging System") ausgelegt sein und eine Leistung von 350 Kilowatt unterstĂŒtzen. E-Auto-Batterien sollen dort binnen weniger Minuten zu 80 Prozent aufgeladen werden können. Zum Vergleich: An einer Steckdose in der eigenen Garage dauert das Laden einer herkömmlichen Elektroauto-Batterie sieben bis acht Stunden.

Die Form der Gesellschaft und die Art, wie die LadesĂ€ulen betrieben werden, seien noch offen, hieß es bei Daimler. Das Joint Venture soll offen fĂŒr weitere Partner sein. Die GrĂŒndungsmitglieder Ford, BMW, Daimler und Volkswagen wollen sich zu gleichen Teilen daran beteiligen. In den vergangenen Monaten war vielfach ĂŒber ein solches Vorhaben spekuliert worden.

Wie viel Geld die Hersteller in die Hand nehmen, ließen sie vorerst ebenfalls offen. Klar ist, dass mit der Investition in die Infrastruktur der Verkauf von E-Autos angekurbelt werden soll. Denn trotz der vieldiskutierten PrĂ€mie, die es seit diesem Jahr fĂŒr neue Elektroautos gibt, lĂ€uft der Verkauf nur schleppend an.

Beim zustĂ€ndigen Bundesamt Bafa gingen bis Ende Oktober knapp 5800 AntrĂ€ge fĂŒr eine 4000-Euro-PrĂ€mie fĂŒr reine "Stromer", sogenannte Plug-In-Hybride mit kombiniertem Benzin- und Stromantrieb sowie ein einziges Brennstoffzellen-Fahrzeug ein.

Der hohe Preis gilt neben dem dĂŒnnen Ladenetz bisher als grĂ¶ĂŸtes Hemmnis fĂŒr den Verkauf von Elektroautos. Dabei sind die Hersteller auf eine gute Infrastruktur angewiesen, wenn sie ihre PlĂ€ne in den nĂ€chsten Jahren umsetzen wollen.

Nachdem BMW mit dem i3 lÀngst vorgelegt hat, soll Audis Elektro-SUV 2018 in Serie gehen. 2019 folgt das erste Modell von Daimlers Strommarke EQ. Porsches "Mission E" soll bis Ende des Jahrzehnts am Markt sein, Volkswagens Kompaktmodell ID um das Jahr 2020.





Dazu berichtet pressetext.de weiter: In Unternehmen in Deutschland gibt es hĂ€ufig keine eindeutigen ZustĂ€ndigkeiten fĂŒr das Thema Digitalisierung . Streitherd Digitalisierung: In jedem zweiten Unternehmen gibt es Interessenskonflikte. 58 Prozent der Entscheider beklagen Konflikte bei der Zuordnung, wer verantwortlich ist. Der Grund: Organisatorische Anpassungen kommen hĂ€ufig zu kurz. 43 Prozent der Unternehmen haben Aufgaben und ZustĂ€ndigkeiten im Zuge der Digitalisierung nicht neu justiert. Das zeigt die Studie "Digitalisierung - Der RealitĂ€ts-Check" der Managementberatung HorvĂĄth & Partners. Forsa hat fĂŒr die Studie 200 Unternehmensentscheider aus unterschiedlichen Branchen zu den bisherigen Erfahrungen und Erkenntnissen aus der digitalen Transformation befragt. weiterlesen ...

anleihencheck.de schreibt dazu: Frankfurt (www anleihencheck de) - Die europÀische Wirtschaft wird voraussichtlich auch weiterhin in moderatem Tempo wachsen, so Dr . Die Eurozone der zwei Geschwindigkeiten - Anleihen hoch verschuldeter LÀnder untergewichten!. Eberhardt Unger von "fairesearch".



In ihrer Herbstprognose gehe die EuropĂ€ische Kommission von einem BIP-Wachstum im Euroraum von 1,7% fĂŒr 2016 (Deutschland 1,9%), 1,5% fĂŒr 2017 und 1,7% fĂŒr 2018 aus. weiterlesen ...

aktiencheck.de weiter: Kulmbach - Volkswagen-Aktie: Auf den Knaller warten! Aktienanalyse



Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der AktionÀr", nimmt die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe . Volkswagen-Aktie: Auf den Knaller warten! Aktienanalyse. weiterlesen ...

anleihencheck.de weiter: Paris (www anleihencheck de) - Die Analysten der BNP Paribas stellen in ihrer aktuellen Ausgabe von "MĂ€rkte & Zertifikate weekly" eine Aktienanleihe (ISIN DE000PB8QY21/ WKN PB8QY2) auf die Vorzugsaktie von Volkswagen (VW) (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) vor



Volkswagen wolle nach dem Dieselskandal einen Neuanfang starten und Àndere seine Strategie . Aktienanleihe auf Volkswagen erlaubt vorsichtigen Einstieg - Renditechance von 13,3 Prozent - Anleiheanalyse. weiterlesen ...

Dazu meldet fool.de weiter: VW plant fĂŒr Amerika: SUVs, Elektroautos und keine Dieselfahrzeuge mehr weiterlesen ...





























Dazu schreibt 4investors.de: Volkswagen will ab 2017 in Algerien Autos bauen lassen weiterlesen ...

Dazu meldet zeit.de: Internationale Beziehungen: Gauck besorgt ĂŒber möglichen RĂŒckzug der USA weiterlesen ...

www.br.de meldet dazu: Gauck Ă€ußert sich besorgt ĂŒber bevorstehende PrĂ€sidentschaft von Trump weiterlesen ...

Dazu schreibt schwarzwaelder-bote.de: USA: Volkswirte: Deutscher Wirtschaft vorerst ohne Trump-Effekt weiterlesen ...

Dazu schreibt da-imnetz.de: „Trump-Effekt“? So bewerten Experten die Folgen der US-Wahl weiterlesen ...