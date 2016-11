"STUTTGART - Der Sport- und Geländewagenbauer Porsche ist bereit zur Übernahme von VW -Mitarbeitern, die vom ..."

Ein Sprecher des Porsche -Vorstands sagte: "Qualifizierte Kollegen sind herzlich willkommen." Er verwies darauf, dass in Stuttgart-Zuffenhausen bis zum Ende dieses Jahrzehnts 1400 neue Arbeitsplätze für den Elektro-Porsche entstehen sollen. "Sollte es entsprechende Bewerbungen geben von Kollegen, die das notwendige Qualifikationsprofil erfüllen, werden wir sie sehr gern berücksichtigen." Konkret seien aber noch keine Übernahmen geplant.

Der Autobauer Volkswagen hatte Mitte November angekündigt, bis 2025 in Deutschland 23 000 Stellen abzubauen. Dies soll vor allem über Altersteilzeit und Vorruhestandsregelungen erfolgen - damit ist unklar, ob überhaupt viele VW-Mitarbeiter zur Stuttgarter Konzerntochter Porsche wechseln wollen. Im Gegensatz zur Konzernmutter schreibt Porsche weiter glänzende Zahlen.





Dazu berichtet dpa.de weiter: BERLIN - Deutschland nimmt nach Einschätzung von Google -Europachef Matt Brittin in der digitalen Ära bislang nur eine unterdurchschnittlich entwickelte Rolle ein . Deutschland könnte digital stärker sein. "Die Bundesrepublik ist weltweit führend bei den Exporten, weil das Ingenieurswesen und die Stärken in der Produktion sehr stark ausgebildet sind. Das trifft aber nicht auf die digitale Wirtschaft zu", sagte Brittin der Deutschen Presse-Agentur. "Deutschland könnte da viel weiter vorne liegen." weiterlesen ...

Dazu schreibt dpa.de: BERLIN - Deutschland nimmt nach Einschätzung von Google -Europachef Matt Brittin in der digitalen Ära bislang nur eine unterdurchschnittlich entwickelte Rolle ein . Google-Europachef: Deutschland könnte digital stärker sein. "Die Bundesrepublik ist weltweit führend bei den Exporten, weil das Ingenieurswesen und die Stärken in der Produktion sehr stark ausgebildet sind. Das trifft aber nicht auf die digitale Wirtschaft zu", sagte Brittin der Deutschen Presse-Agentur. "Deutschland könnte da viel weiter vorne liegen." weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von pressetext.de: In Unternehmen in Deutschland gibt es häufig keine eindeutigen Zuständigkeiten für das Thema Digitalisierung . Streitherd Digitalisierung: In jedem zweiten Unternehmen gibt es Interessenskonflikte. 58 Prozent der Entscheider beklagen Konflikte bei der Zuordnung, wer verantwortlich ist. Der Grund: Organisatorische Anpassungen kommen häufig zu kurz. 43 Prozent der Unternehmen haben Aufgaben und Zuständigkeiten im Zuge der Digitalisierung nicht neu justiert. Das zeigt die Studie "Digitalisierung - Der Realitäts-Check" der Managementberatung Horváth & Partners. Forsa hat für die Studie 200 Unternehmensentscheider aus unterschiedlichen Branchen zu den bisherigen Erfahrungen und Erkenntnissen aus der digitalen Transformation befragt. weiterlesen ...

Dazu meldet anleihencheck.de: Frankfurt (www anleihencheck de) - Die europäische Wirtschaft wird voraussichtlich auch weiterhin in moderatem Tempo wachsen, so Dr . Die Eurozone der zwei Geschwindigkeiten - Anleihen hoch verschuldeter Länder untergewichten!. Eberhardt Unger von "fairesearch".



In ihrer Herbstprognose gehe die Europäische Kommission von einem BIP-Wachstum im Euroraum von 1,7% für 2016 (Deutschland 1,9%), 1,5% für 2017 und 1,7% für 2018 aus. weiterlesen ...

n-tv.de schreibt: Seit 2011 schwächelt die Wirtschaft: Deutsche in Tunesien verlieren Zuversicht weiterlesen ...





























schwarzwaelder-bote.de meldet dazu: USA: Volkswirte: Deutscher Wirtschaft vorerst ohne Trump-Effekt weiterlesen ...

da-imnetz.de meldet dazu: „Trump-Effekt“? So bewerten Experten die Folgen der US-Wahl weiterlesen ...

Mehr dazu von wolfsburgerblatt.de: Zweiter Tourismustag Wolfsburg weiterlesen ...

n-tv.de berichtet: German Angst: Wo bleibt das deutsche Tesla? weiterlesen ...

nw-news.de schreibt weiter: «Aufschwung bleibt intakt»: Ifo-Index bleibt unverändert hoch weiterlesen ...