Stuttgart - Das ist mehr als ein Schönheitsfehler im Neubeginn der AfD. Der verhilft zwar der Fraktion zu alter Größe und Bedeutung. Außerdem verschafft er deren Chef Jörg Meuthen neuen Rückenwind in seiner Auseinandersetzung mit der Co-Bundesvorsitzenden Frauke Petry. Aber so flott, wie sich die Fraktion um eine Erklärung für den Sinneswandel einer erheblichen Zahl ihrer Mitglieder mogelt, so deutlich wird: Trotz Einheitsfraktion ist keineswegs ausgemacht, dass zusammengehört, was da wieder zusammengewachsen ist. Es fällt ja auf, wie mühelos die AfD bürgerlichen Konservatismus mit nationalsozialistischen Gedankenkernen wie dem Umvolkungswahn oder der pauschalen Stigmatisierung irgendeiner Religion verbindet.

OTS: Stuttgarter Nachrichten newsroom: http://www.presseportal.de/nr/39937 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_39937.rss2

Pressekontakt: Stuttgarter Nachrichten Chef vom Dienst Joachim Volk Telefon: 0711 / 7205 - 7110 cvd@stn.zgs.de

Artikel von poppress.de: Stuttgarter Zeitung: zur Krankenkassen-Debatte Im Krankenhausbereich gibt es das . Stuttgart - Es bräuchte glasklare Vorgaben für die Codierung von Diagnosen, die über Schweregrad und Abrechnung einer Erkrankung entscheidet. Darüber hinaus herrscht viel Willkür. Aber es spricht viel dafür, dass sich der hinhaltende Widerstand der Ärzte weiterlesen ...

Artikel von dpa.de: Berlin - Schwarz-Rot will den «Stuttgarter Nachrichten» zufolge religiöse und weltliche Trauungen von unter 18-Jährigen verbieten . Bericht: Berlin will Eheschließungen erst ab 18 erlauben. Hintergrund ist die im Zuge der starken Zuwanderung von Muslimen deutlich gestiegene Zahl von Kinderehen in Deutschland - inzwischen leben nach jüngsten Erhebungen fast 1500 verheiratete Kinder und Jugendliche hier. Die Bundesregierung plane außerdem das Mindestalter für standesamtliche Trauungen auf 18 Jahre hochsetzen. Derzeit ist es in Ausnahmefällen möglich, schon mit 16 Jahren zu heiraten. weiterlesen ...

presseportal.de schreibt dazu weiter: Bielefeld - Peter Struck brachte Politik einfach besser auf den Punkt . Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT zu den Fluchtursachen. »Die Sicherheit Deutschlands wird auch am Hindukusch verteidigt«, sagte er 2002 als Verteidigungsminister. Heute formuliert Angela Merkel angesichts der Flüchtlingsströme aus Afrika ziemlich hölzern und nicht für jeden sofort weiterlesen ...

Dazu meldet wallstreet-online.de weiter: Von Claudio Kummerfeld Es ist seit Monaten immer die selbe Leier der EZB . finanzmarktwelt.de: Die Unwahrheiten der EZB. Unsere Politik wirkt, die Negativzinsen sorgen für mehr Kredite an die Wirtschat (nachgewiesenermaßen falsch). Auch die Geldschwemme komme in der Wirtschaft an, die EZB-Politik wirkt. Die EZB-Offiziellen wiederholen diesen Satz wohl so oft wie nur irgendmöglich, in der weiterlesen ...

Dazu schreibt shortnews.de weiter: Die Helden-Syrer von Leipzig sollen nun ganz schnell Deutsche werden weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von bz-berlin.de: Naddel assistiert jetzt einem Berliner Zauberer weiterlesen ...

morgenweb.de berichtet: Landau: Anklage nach Zerschlagung des bundesweit größten Drogen-Webshops weiterlesen ...

Meldung von wiwo.de: AfD in Baden-Württemberg: Landtagsfraktion wieder vereint weiterlesen ...

www.ndr.de: Medikamentenstudie an Heimkindern: Ruf nach Aufklärung weiterlesen ...

Dazu spiegel.de weiter: Baden-Württemberg: Stuttgarter AfD-Fraktion wiedervereinigt weiterlesen ...