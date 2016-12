"STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart "

Dax über 11.000 Punkte - EZB erfüllt die hohen Erwartungen

Euro klettert über 1,08 zum USD

Börse Stuttgart TV Programmtipp:

Roland Hirschmüller: US Märkte im Rekordmodus - wie lange noch?

Die EZB flutet die Märkte mit noch Geld und weitet ihr Anleihen Kaufprogramm mindestens bis Dezember 2017 aus - notfalls sogar länger. Die monatlichen Wertpapierkäufe werden ab April reduziert von 80 Milliarden auf 60 Milliarden. Die Leitzinsen bleiben unverändert. Grund sind die maue Konjunktur im Euroraum, die Krise in Italien und weiter ist der EZB die Inflation viel zu niedrig.

Die erneute Geldflut führ dazu, dass der Dax weiter steigt in Richtung 11.100 Punkte, nachdem der Markt am Vormittag schon sehr freundlich unterwegs war.

Auch der Euro zieht mit der EZB Entscheidung kräftig an.

Erfreuliche Signale kommen aus China, hier sind die Exporte angestiegen. Das sehen Anleger als ein Zeichen, dass sich die Wirtschaft dort stabilisiert.

Schlecht dagegen der Ausblick von Italien. Die Ratingagentur Moody?s senkt den Ausblick für die Kreditwürdigkeit von stabil auf negativ. Grund sind hohe Schulden und geringes Wachstum.

TUI steigert Gewinn

Europas größter Reisekonzern TUI fährt trotz Türkei Krise und Brexit Votum mehr Gewinn ein. Das operative Ergebnis steigt um knapp 15 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro. Der Umsatz steigt um 1,4 Prozent. Anleger erhalten eine höhere Dividende von 63 Cent. Im vergangenen Jahr waren es 56 Cent.

Linde kuschelt erneut mit Praxair

Manchmal brauchen Beziehungen etwas Zeit. Der zweite Anlauf einer Fusion der Gaskonzerne Linde und Praxair nimmt Fahrt auf und wird erstaunlich schnell konkret. Der Hauptsitz der fusionierten Firma soll im US Bundesstaat Connecticut liegen und den Namen Linde tragen. Bei der Fusion unter Gleichen ist ein Bewertungsverhältnis von 50:50 vorgesehen.

Volkswagen Skandal wird politisch

Wegen des Abgasskandals will die EU Kommission angeblich ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland einleiten. Der Vorwurf: Deutsche Aufsichtsstellen haben den VW Konzern nicht ausreichend kontrolliert.

Aixtron Übernahme ist geplatzt

Die geplante Übernahme von Aixtron durch einen chinesischen Investor ist geplatzt. Die Offerte ist zurückgezogen worden, teilte Grand Chip Investment mit. US Präsident Obama hatte wegen Sicherheitsbedenken sein Veto eingelegt gegen den Verkauf des amerikanischen Aixtron Geschäfts. Auch der deutsche Wirtschaftsminister Gabriel hatte seine Genehmigung wieder zurückgenommen.

Die angedienten Aktien werden wieder zurückgebucht.

Kurzmeldungen

ThyssenKrupp ist Opfer eines Angriffs von Hackern geworden, die Firmengeheimnisse gestohlen haben. Hugo Boss hebt die Preise an - der günstigste Anzug soll 599 Euro kosten, statt bisher 499 Euro. Und der Energieanbieter Capital Stage hebt die Prognose an - die Aktie war zu Handelsbeginn Topwert im SDax, fällt dann aber zurück.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.boerse-stuttgart.de/de/boersenportal/nachrichten-und-videos/boerse-stuttgart-tv/?video=13641

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment Index, das Stimmungsbarometer der Börse Stuttgart startet nahezu ausgeglichen. Bullen und Bären halten sich die Waage. Erst im Laufe des Vormittags ist mit plus 30 Punkten ein leichter Überhang auf der Bullenseite zu erkennen. Anleger rechnen mit einem noch stärkeren Dax und kaufen Calls auf den Leitindex - Puts werden überwiegend verkauft.

Trends im Handel

Derivate Anleger an der Börse Stuttgart setzten heute unter anderem auf einen Inliner bei Adidas. Bei diesem Schein erhält der Anleger zehn Euro, wenn weder die obere noch die untere Begrenzung (130,- / 150,-) berührt wird.

Gesucht sind auch Calls auf BASF und Allianz.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)





