"STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart "

Jahreshoch - DAX klettert über 10.900 Punkte

Gute Vorgaben und Hoffnung auf EZB beflügeln

Gute Vorgaben aus USA und Asien schieben den DAX zum Handelsstart nicht nur über 10.900 Punkte sondern auch deutlich über das Jahreshoch (10.828 am 25.10). Auch die Hoffnung auf Rückenwind durch die EZB macht den Anlegern gute Laune. Nach dem Nein der Italiener zum Referendum, rechnet der Markt damit, dass (der Italiener) Mario Draghi das Anleihen Kaufprogramm verlängert über den März 2017 hinaus.

Nikkei und Wall Street schließen im Plus - der Dow Jones mit einem neuen Rekord bei 19.251 Punkten.

T-Mobile US erneut im Fokus?

Der Japanische Mobilfunkkonzern Softbank hat angekündigt, in den USA 50 Milliarden Dollar zu investieren. Die Ankündigung schürt Spekulationen, dass Softbank einen neuen Anlauf starten könnte, seine US Mobilfunkmarke Sprint mit der Telekom Tochter T-Mobile US zu fusionieren.

Daimler juristischer Etappensieg

Daimler hat in den USA einen juristischen Etappensieg errungen. Eine Sammelklage im Zusammenhang mit Abgaswerten bei Dieselmotoren ist abgewiesen worden - kann aber in überarbeiteter Form nochmal vorgelegt werden. Die Käufer von Mercedes-Modellen hatten argumentiert, dass Daimler sie mit Werbeaussagen über einen geringen Schadstoffausstoß bei Blue-Tec-Dieselmotoren getäuscht habe.

Volkswagen noch mehr Strafe

Auf Volkswagen dagegen kommt in Südkorea wegen des Abgasskandals eine weitere Strafe zu. Volkswagen muss wegen falscher Werbeversprechen 30 Millionen Euro Strafe bezahlen. Es ist die höchste Strafe, die in einem solchen Fall je in Südkorea verhängt wurde.

Kurzmeldungen

Siemens plant angeblich ein Gemeinschaftsunternehmen mit Chromalloy, einem Spezialisten für Gasturbinen.

Bei Linde befasst sich heute angeblich der Aufsichtsrat mit einem überarbeiteten Fusionsvorschlag von Praxair.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment Index, das Stimmungsbarometer der Börse Stuttgart starten mit plus 30 Punkten und dreht im Lauf des Vormittagshandels in Minus. Anleger lauern auf einen Rücksetzer im Dax und kaufen Puts auf den Leitindex - Calls werden überwiegend verkauft.

Trends im Handel

Derivate Anleger an der Börse Stuttgart folgen nach Ansicht von Händlern heute einer Empfehlung eines Börsenbriefs und kaufen Calls auf den Versorger RWE.

Die Erholung bei Finanztiteln ist nach Meinung von Anlegern offensichtlich noch nicht zu Ende. Anleger investieren in Calls auf die Aktie der Deutschen Bank.

