"STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart "

Rekordjagd an der Wall Street stützt auch den DAX

Ölpreise nähern sich 50-Dollar-Marke

In der Hoffnung auf einen US-Wirtschaftsboom haben sich Anleger am Dienstag mit Aktien und

Rohstoffen eingedeckt. Befeuert wurde die Kauflaune durch die Rekordjagd an den US-Börsen.

Der DAX stieg um 0,7 Prozent auf 10.753 Punkte. In New York signalisierten die Terminkontrakte auf Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 einen Sprung der US-Indizes über ihre Bestmarken vom Montag.

Am Devisenmarkt machten Dollar-Anleger erneut Kasse. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt und in der vergangene Woche auf ein 14-Jahres-Hoch geklettert war, büßte 0,1 Prozent auf 100,96 Punkte ein.

Parallel dazu kletterte der Preis für die richtungsweisende Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um bis zu 2,2 Prozent auf ein Dreieinhalb-Wochen-Hoch von 49,96 Dollar je Barrel (159 Liter). Neben den Wetten der Anleger auf eine anziehende Nachfrage wurde der Ölpreis von der Hoffnung auf eine Begrenzung der weltweiten Fördermenge angetrieben.

Das wichtige Industriemetall Kupfer verteuerte sich um bis zu 2,3 Prozent auf 5.687 Dollar je Tonne.

Im Windschatten von Brent und Kupfer legten Bergbaufirmen und Ölförderer zu. Im Londoner Auswahlindex FTSE belegten die Minenbetreiber Anglo American, Glencore und BHP Billiton mit Kursgewinnen von bis zu 5,2 Prozent die drei ersten Plätze. Die Ölkonzerne BP, Eni,

Repsol, Total und OMV gewannen bis zu 1,8 Prozent. Letztere markierten mit 29,94 Euro sogar ein 18-Monats-Hoch.

Gefragt waren auch konjunkturabhängige Werte. So rückten die Stahlkocher ArcelorMittal, Salzgitter und ThyssenKrupp zwischen 2,8 und 5,1 Prozent vor. Die Bauindustrie-Zulieferer HeidelbergCement, LafargeHolcim und CRH gewannen bis zu 1,4 Prozent.

Am deutschen Aktienmarkt waren Uniper begehrt. Nach Vorlage eines Sparprogramms legten die Titel der E.on-Kraftwerkstochter bis zu 5,6 Prozent zu. Die Papiere der Muttergesellschaft gewannen 1,1 Prozent an Wert.

Börse Stuttgart TV

Die Wahl in den USA warf bereits im Oktober schon ein wenig ihre Schatten voraus. Mittlerweile wissen wir, dass der Wahlausgang durchaus die ein oder andere Überraschung bereit gehalten hat. Doch schon im Oktober standen bei vielen Anlegern bereits die US-Märkte, aber auch Schwellenländermärkte im Fokus. Wie sich die ETF-Märkte zuletzt entwickelt haben, erläutert Oliver Pfeil, ETF-Experte bei der Deutsche Asset Management, bei Börse Stuttgart TV.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.boerse-stuttgart.de/de/boersenportal/nachrichten-und-videos/boerse-stuttgart-tv/?video=13603

Euwax Sentiment Index

Der Euwax-Sentiment-Index pendelte am frühen Nachmittag im Bereich der Nulllinie. In dieser Phase war also kein klarer Trend beim Handel mit Hebelprodukten auf den DAX erkennbar.

Trends im Handel

An der Euwax wurden heute Knock-out-Calls auf den EuroSTOXX 50 verstärkt gekauft. Händlern zufolge steckt die Empfehlung eines Börsenbriefes dahinter.

Knock-out-Calls auf Aurubis waren ebenfalls begehrt. Händlern zufolge sollen auch diese Scheine von einem Börsenbrief empfohlen worden sein.

Außerdem setzen einige Anleger mit Knock-out-Calls auf steigende Kurse der SAP-Aktie.

Eine Reihe von Investoren setzt mit Call-Optionsscheinen auf steigende Kurse von Priceline.com. Händlern vermuten, dass auch hier die Empfehlung eines Börsenbriefes dahinter stecken könnte.

Bei Call-Optionsscheinen auf die Allianz kam es heute überwiegend zu Gewinnmitnahmen.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)





Dazu fondscheck.de weiter: Wien (www fondscheck de) - Der Frankfurter Asset Manager Acatis bremst die Mittelzuflüsse in den Acatis ELM Konzept (ISIN LU0280778662/ WKN A0LGV7), so die Experten von "FONDS professionell"



Für den Acatis Aktien Deutschland ELM (ISIN LU0158903558/ WKN 163701) wäre dank einer Änderung des Verkaufsprospektes nun ebenfalls ein "Soft Close" möglich . Acatis schickt erfolgreichen Mischfonds in den Soft Close - Fondsnews. weiterlesen ...

Dazu berichtet wallstreet-online.de weiter: BRÜSSEL - Microsoft will die 26 Milliarden Dollar schwere Übernahme des Karriere-Netzwerks Linkedin mit einem offenen Zugang für konkurrierende Dienste für die Bürosoftware Outlook

absichern . Presse: Microsoft sagt für LinkedIn-Deal Öffnung für Rivalen zu. So sollen LinkedIn-Konkurrenten wie Xing aus Deutschland ebenfalls von der Einbindung in Microsofts E-Mail- und Kalender-Programm profitieren weiterlesen ...

dpa.de schreibt dazu: BRÜSSEL - Microsoft will die 26 Milliarden Dollar schwere Übernahme des Karriere-Netzwerks Linkedin mit einem offenen Zugang für konkurrierende Dienste für die Bürosoftware Outlook absichern . Presse: Microsoft sagt für LinkedIn-Deal Öffnung für Rivalen zu. So sollen LinkedIn-Konkurrenten wie Xing aus Deutschland ebenfalls von der Einbindung in Microsofts E-Mail- und Kalender-Programm profitieren können. Das sei in den Vorschlägen vorgesehen, die Microsoft der EU-Kommission vorgelegt habe, berichtete das "Wall Street Journal" am Dienstag unter Berufung auf informierte Personen. weiterlesen ...

Dazu schreibt dpa.de: Berlin - Über 100 000 Frauen pro Jahr werden in Deutschland Opfer von Gewalt in der Partnerschaft . Über 100 000 Frauen von Gewalt in Partnerschaft betroffen. Das geht aus Zahlen des Bundeskriminalamts für das Jahr 2015 hervor. Der mit Abstand größte Teil der Gewalttaten gegen Frauen in Partnerschaften fällt unter die Rubrik «vorsätzliche einfache Körperverletzung». Es folgen Bedrohungen, gefährliche Körperverletzungen und Stalking - sowie Mord und Totschlag. Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig sagte: «Wir brauchen diese Zahlen, denn sie helfen dabei, häusliche Gewalt sichtbar zu machen.» Notwendig seien Maßnahmen zur Prävention. weiterlesen ...

Weitere Nachricht von sport1.de: e-Sports: Boom setzt sich fort weiterlesen ...





























Meldung von sport1.de: Cacau will beim DFB Vorbild sein weiterlesen ...

Mitteilung von abendblatt.de: Ausreise: Verband verlangt Abschiebestopp von Roma in Balkanstaaten weiterlesen ...

kreiszeitung.de schreibt weiter: Große Unterschiede bei Verschuldung der Großstädte in Niedersachsen weiterlesen ...

Artikel von nachdenkseiten.de: „Die Manipulation von Denken und Handeln ist zur treibenden Kraft der IT-Entwicklung geworden“ weiterlesen ...

Mitteilung von wz-newsline.de: Obama warnt indirekt Trump: TPP nicht stoppen weiterlesen ...