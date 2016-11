"STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart "

Euro fällt auf Zwölf-Monats-Tief

Volkswagen baut weltweit 30.000 Stellen ab

Der DAX kam am Freitag nicht wirklich in Gang und pendelte weite Teile des Handels um seinen Vortagesschluss. Bis zum Nachmittag legte er um 0,3 Prozent auf 10.718 Punkte zu. Stärkere Kursverluste gab es an der Börse in Mailand. Investoren sorgen sich zunehmend um den Ausgang des geplanten Verfassungsreferendums in Italien.

Hauptgesprächsthema am deutschen Aktienmarkt war der personelle Aderlass bei Volkswagen. Der Wolfsburger Autobauer tritt auf die Kostenbremse und will weltweit bis zu 30.000

Stellen bei seiner Hauptmarke VW abbauen. An der Börse hielt sich die Begeisterung in Grenzen. Die VW-Aktie legte 0,7 Prozent zu.

Auf der Stimmung an den Börsen lastete die angespannte Lage in Italien. Dort lässt Regierungschef Matteo Renzi das Volk in gut zwei Wochen über weitreichende Verfassungsreformen abstimmen. Aktuellen Umfragen zufolge hat das Anti-Renzi-Lager

die Nase vorn. Der Auswahlindex der Mailänder Börse fiel um zwei Prozent. Vor allem italienische Banken standen unter Beschuss. Der entsprechende Index fiel um 4,1 Prozent auf den tiefsten Stand seit mehr als sechs Wochen. Größter Verlierer waren Banco Popolare mit einem Minus von 5,5 Prozent. UniCredit und Intesa Sanpaolo gaben je rund vier Prozent nach. Die italienischen Finanzhäuser schieben Schätzungen zufolge faule Kredite von 360 Milliarden Euro vor sich her und stehen besonders im Fokus der Finanzaufseher.

An den Devisenmärkten machten Zinsspekulationen die Runde. US-Notenbankchefin Janet Yellen kündigte am Donnerstag an, die Leitzinsen ?relativ bald? anheben zu wollen. Der Dollar-Index, der den Kurs im Vergleich zu anderen wichtigen Währungen widerspiegelt, stieg um ein halbes Prozent auf 101,37 Punkte, das war der höchste Stand seit knapp 14 Jahren. Der Euro fiel im Gegenzug um knapp einen halben US-Cent auf ein Zwölf-Monats-Tief von 1,0583 Dollar. Eine schwächere Gemeinschaftswährung hilft Firmen in der Euro-Zone, da ihre Waren im Welthandel etwas günstiger werden.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax-Sentiment-Index pendelte am frühen Nachmittag im Bereich der Nulllinie. In dieser Phase war also kein klarer Trend beim Handel mit Hebelprodukten auf den DAX erkennbar.

Trends im Handel

An der Euwax wurden heute Knock-out-Calls auf den EuroSTOXX-50-Index sowie die Aktie von Amgen verstärkt gekauft.

Außerdem kam es zu einem regen Handel mit Knock-out-Calls auf Palladium, ohne dass hierbei ein klarer Mehrheitstrend erkennbar war.

Einige Anleger setzen zudem mit Call-Optionsscheinen auf steigende Kurse der Aktien von Daimler, Lufthansa und Münchener Rück.

