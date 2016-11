"STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart "

Wall Street gibt dem DAX Rückenwind

DAX-Schwergewicht Allianz mit dickem Gewinnplus

Auch am Tag 3 nach der Wahl von Donald Trump zum 45. Präsidenten der USA hält die insgesamt gute Stimmung an den Aktienmärkten an. An der Wall Street ging - zumindest beim Dow - die Trump-Rally am Donnerstag sogar weiter. Der Dow Jones Index schaffte mit 18.807 Punkten ein neues Schluss-Rekordhoch.

Davon ist der DAX noch ein gutes Stück entfernt. Die starke Vorgabe vom Dow Jones war aber durchaus Rückenwind für den heimischen DAX am Morgen. Nachdem am Vortag die Luft ein wenig ausging, setzte sich zunächst eine wieder freundliche Grundtendenz durch, insbesondere unterstützt durch die Aktie des Schwergewichts Allianz. Der Versicherungsriese aus München legte besser als erwartete Zahlen zum dritten Quartal vor.

Zurück zu den USA. Die Börsianer scheinen sich immer mit Trump als Präsidenten anzufreunden. Es ist der ?Dreiklang?, der der Börse Hoffnung macht: Expansive Fiskalpolitik, Steuersenkungen und Deregulierung. Und schon steigen die Inflationserwartungen in den USA an. Ein Zinsschritt im Dezember und weitere in 2017 stehen wieder auf der Tagesordnung der Beobachter, sorgen - jedenfalls im Moment - aber auch nicht für eine abschreckende Wirkung.

Im Hinblick auf den Umgang mit Trump und seinem vermeintlichen Programm haben die Märkte auf jeden Fall schneller als gedacht eine Trendwende vollzogen und die möglichen Risiken wieder fast komplett ausgepreist.

Gleichzeitig setzt sich die Aufwertung der US-Währung massiv fort. Der Greenback kann zum Euro nochmals zulegen und liegt jetzt sogar unter der Marke von 1,09.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment Index startete den Handelstag klar im Minus, konnte dann aber - im Verlauf des Vormittags - die Minusvorzeichen etwas verringern und zur Mittagszeit dann sogar ins Plus klettern. Es schwingt aber durchaus eine gewisse Skepsis mit, wie lange der ?Trump Jump? an den Märkten wirklich hält. Für viele Marktbeobachter ist die Gefahr für eine Gegenreaktion durchaus gestiegen. Dies gilt insbesondere dann, wenn es der DAX nicht schaffen sollte, die Widerstandszone bei 10.800 Punkten nachhaltig zu durchstoßen.

Trends im Handel

Unter den Einzeltiteln standen insbesondere die Aktien des Versicherers Allianz im Fokus. Die am Morgen veröffentlichten Zahlen von Europas größtem Versicherungskonzern zum dritten Quartal kamen deutlich besser raus, als vom Markt erwartet. Das operative Ergebnis legte um 18 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro zu, der Jahresüberschuss stieg sogar um 37 Prozent auf 1,85 Milliarden Euro.

In der zweiten Reihe gibt es für die Titel von Air Berlin weiterhin heftigen Gegenwind. Die Zahlen zum dritten Quartal sehen tiefrot aus, eine Trendwende ist nicht in Sicht.

