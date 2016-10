"STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart "

ifo-Geschäftsklima besser als erwartet

Aktienmärkte präsentieren sich recht stabil

Überwiegend gute Firmenbilanzen und robuste Konjunkturdaten haben am Dienstag für Zuversicht bei Aktienanlegern gesorgt. Der DAX gewann 0,6 Prozent und erreichte zwischenzeitlich mit 10.827 Punkten ein neues Jahreshoch.

Einer der wenigen Verlierer war die Deutsche Bank mit einem Kursminus von bis zu 1,8 Prozent. Damit gaben sie ihre Gewinne vom Montag wieder ab. Investoren müssen einem Bericht zufolge länger auf die Beilegung des Hypothekenstreits mit den US-Behörden warten: Wie der TV-Sender Sky News berichtete, könnte sich die Verhängung der Strafen bis zur Amtseinführung der neuen Regierung im Januar hinziehen.

Die unsichere Gemengelage bei Deutschlands größtem Geldhaus trübte aber nicht die gute Stimmung in den Chefetagen deutscher Konzerne. Sie verbesserte sich im Oktober überraschend stark. Der Ifo-Geschäftsklimaindex, einer der wichtigsten Wirtschaftsindikatoren in Deutschland, fiel deutlich höher aus als Experten erwartet hatten. Wichtigste Stützen der Konjunktur sind demnach der private Konsum und die Bauwirtschaft.

Auf die Sprünge half den Aktienmärkten auch der zuletzt schwächer tendierende Euro. Anleger erwarten noch in diesem Jahr eine Erhöhung der Zinsen in den USA, was dem US-Dollar Auftrieb gab. In der Euro-Zone stehen die Zeichen dagegen weiterhin auf eine lockere Geldpolitik. Einige Experten rechnen daher sogar mit einer Jahresendrally an den Aktienmärkten.

Gefragt bei Aktienanlegern waren vor allem Telekom werte. Der französische Konzern Orange verdiente im vergangenen Quartal unerwartet viel. Die Titel gewannen 4,5 Prozent an Wert und führten damit die Gewinnerliste im EuroSTOXX 50 an. Deutsche Telekom legten im Windschatten von Orange um 3,5 Prozent zu. Schon am Montag hatten die Papiere hoch im Kurs gestanden, nachdem die Tochter T-Mobile US dank eines anhaltenden Kundenstroms ihren Quartalsgewinn verdoppelt hatte.

Im Nebenwerteindex MDAX machten der Triebwerkbauer MTU und die Bayer-Kunststofftochter Covestro mit Prognoseanhebungen von sich reden. Anleger entschieden sich allerdings dafür, Gewinne einzustreichen. MTU fielen um 4,1 Prozent, Covestro gaben um 1,5 Prozent ab.

An der Börse in Amsterdam griffen Investoren bei Randstad zu. Die Aktien der zweitgrößten Zeitarbeitsfirma der Welt stiegen um 3,5 Prozent auf den höchsten Stand seit fünf Monaten. Der Konzern verdiente im dritten Quartal mehr als erwartet.

Gute Geschäftszahlen halfen auch dem italienischen Hersteller von ?Ray Ban?-Brillen, Luxottica, zu einem Kursplus von mehr als 7,5 Prozent.

Fast drei Prozent bergab ging es dagegen für den französischen Rüstungskonzern Safran, der im dritten Quartal weniger umsetzte als erwartet.

Börse Stuttgart TV

In den vergangenen Wochen wurde immer wieder um die Möglichkeit einer unmittelbar bevorstehenden Zinsanhebung in den USA diskutiert. In Europa ging es um eine mögliche Reduktion der Anleihekäufe durch die EZB. Passiert ist jedoch bislang herzlich wenig. Vielleicht aus gutem Grund? Welche Folgen hätte ein Zinsanstieg für die Aktienmärkte? Prof. Dr. Hendrik Wolff von der Wolff & Häcker Finanzconsulting AG sprach darüber bei Börse Stuttgart TV.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.boerse-stuttgart.de/de/boersenportal/nachrichten-und-videos/boerse-stuttgart-tv/?video=13513

Euwax Sentiment Index

Der Euwax-Sentiment-Index pendelte am frühen Nachmittag im Bereich der Nulllinie. Demnach war in dieser Phase kein klarer Trend beim Handel mit Hebelprodukten auf den DAX erkennbar.

Trends im Handel

An der Euwax wurden heute bevorzugt Knock-out-Calls auf die Facebook -Aktie gekauft. Händlern zufolge könnten die Scheine zuvor von einem Börsenbrief empfohlen worden sein.

Darüber hinaus waren vor allem auch Call-Optionsscheine auf Facebook gesucht.

Gestern Abend kam bereits eine Empfehlung für Calls auf Netflix heraus. Deshalb werden auch diese Scheine heute besonders stark nachgefragt.

Zudem kaufen einige Marktteilnehmer Call-Optionsscheine auf Apple. Der Computerriese wird heute nach Börsenschluss in den USA aktuelle Quartalszahlen veröffentlichen.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)





wallstreet-online.de schreibt dazu weiter: BERLIN/STUTTGART - Die Grünen halten an ihrem umstrittenen Ziel fest, dass ab dem Jahr 2030 in Deutschland keine Autos mit Benzin- oder Dieselmotoren mehr zugelassen werden . POLITIK: Grüne stehen zum Aus für Verbrennungsmotoren. Mit einem

Änderungsantrag für den Parteitag im November will die Grünen-Spitze aber zumindest den parteiinternen Kritikern entgegenkommen. Der Vorgang wurde am Dienstag weiterlesen ...

dpa.de schreibt dazu: BERLIN/STUTTGART - Die Grünen halten an ihrem umstrittenen Ziel fest, dass ab dem Jahr 2030 in Deutschland keine Autos mit Benzin- oder Dieselmotoren mehr zugelassen werden . POLITIK: Grüne stehen zum Aus für Verbrennungsmotoren. Mit einem Änderungsantrag für den Parteitag im November will die Grünen-Spitze aber zumindest den parteiinternen Kritikern entgegenkommen. Der Vorgang wurde am Dienstag aus der Berliner Parteizentrale bestätigt. Die "Süddeutsche Zeitung" hatte zuerst darüber berichtet. weiterlesen ...

Dazu schreibt aktiencheck.de: BRÜSSEL - Die EU-Kommission bereitet eine Entscheidung vor, ob der russische Staatskonzern Gazprom die Pipeline Opal in Deutschland umfassender als bisher nutzen darf . EU prüft stärkere Nutzung der Opal-Pipeline durch Gazprom. Der Antrag der Bundesnetzagentur zur Genehmigung werde geprüft, sagte eine Kommissionssprecherin am Dienstag in Brüssel. Zum Zeitrahmen der Entscheidung äußerte sie sich nicht. weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von dpa.de: Keine Festnahmen Tschetschenische Asylbewerber sollen von Deutschland aus Gewalttaten vorbereitet haben . Anti-Terror-Einsätze in fünf Bundesländern. Die Polizei schlägt bei Razzien in fünf Ländern zu - aber alle Verdächtigen bleiben auf freiem Fuß. weiterlesen ...

Nachricht von N24.de: Adidas -

Keine Unterstützung mehr für Anti-Doping-Agentur weiterlesen ...





























Weitere Nachricht von schwarzwaelder-bote.de: Deutschland: De Maizière: Kölner Silvesternacht war Wendepunkt weiterlesen ...

Dazu berichtet abendblatt.de: Keine Festnahmen: Anti-Terror-Einsätze in fünf Bundesländern weiterlesen ...

Dazu berichtet kreiszeitung.de: Gute Rezepte für Jubiläumsfeier weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von kreiszeitung.de: Eduard Bocarov – ein „Hero“ nach 30 Sekunden weiterlesen ...

Dazu berichtet chip.de: Apple Pay: Ab Donnerstag in Deutschland? weiterlesen ...