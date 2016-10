"STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart "

Kleiner Verfall an der Börse - Dax Anleger unentschlossen

SAP und Daimler ziehen Bilanz

Börse Stuttgart TV Programmtipp:

EZB-Entscheid: Draghi setzt keine Impulse und sieht?s weiter locker

Die Börsen sind zum Wochenschluss kaum verändert. Der etwas schwächere Ölpreis wird als leicht belastend eingestuft. Auf der anderen Seite erhält der Aktienmarkt etwas Unterstützung vom schwächeren Euro. Der kleine Verfalltermin am Terminmarkt hätte das berühmte Zünglein an der Waage werden können, das den entscheidenden Impuls für den Tag liefert:

Am Mittag sind die Optionen auf den Euro-Stoxx-50 verfallen und eine Stunde später die Optionen auf den DAX. Impulse allerdings blieben aus.

Daimler überrascht

Daimler hat im dritten Quartal von starken Verkäufen in der Pkw- und Transportersparte profitiert und den Gewinn deutlich stärker gesteigert als erwartet. Schwächere Ergebnisse in der Lkw-Division belasteten hingegen.

Der operative Gewinn stieg konzernweit um 10 Prozent auf 4,0 Milliarden Euro. Analysten hatten lediglich mit rund 3,7 Milliarden gerechnet. Der Umsatz klettert um vier Prozent, ebenfalls leicht mehr als erwartet.

SAP optimistisch

Bei SAP laufen die Geschäfte gut. Der Software-Konzern hat im dritten Quartal den Umsatz gesteigert und erhöht daher leicht die Jahresprognose. Das Betriebsergebnis soll nunmehr zwischen 6,5 und 6,7 Milliarden Euro liegen, im Vorjahr wurden 6,35 Milliarden Euro erreicht. Gewohnt gut lief es für SAP im Cloud-Geschäft. Hier stiegen die Erlöse um nahezu ein Drittel.

Microsoft über Erwartung

Der Softwarekonzern Microsoft hat in seinem ersten Geschäftsquartal weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Gleichwohl übertraf das Unternehmen die Gewinnerwartungen.

Der Gewinn sank um 4 Prozent auf 4,7 Milliarden US-Dollar. Bereinigt um Sonderposten verdiente der Konzern 76 Cent je Aktie. Analysten hatten mit 68 Cent gerechnet. Der Umsatz stieg geringfügig auf 20,5 Milliarden Dollar. Hier waren am Markt 21,7 Milliarden Dollar erwartet worden.

Börse Stuttgart TV

Bereits im Vorfeld der EZB Entscheidung gab es sehr unterschiedliche Erwartungen an den EZB-Chef: Denn einerseits sollte er den Märkten neue Impulse liefern, andererseits sollte er Andeutungen hinsichtlich eines geplanten Ausstiegs aus der lockeren Geldpolitik vorlegen. Doch passiert ist nicht viel? Norbert Paul mit den aktuellen Einschätzungen zur EZB-Pressekonferenz bei Börse Stuttgart TV.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.boerse-stuttgart.de/de/boersenportal/nachrichten-und-videos/boerse-stuttgart-tv/?video=13502

Euwax Sentiment Index

Derivate Anleger in Stuttgart finden im heutigen Seitwärtsmarkt keinen eindeutigen Trend. Das Bärenlager füllt sich im Laufe des Vormittages. Der Euwax Sentiment Index pendelt zwischen plus 10 Punkten und minus 30 Punkten.

Trends im Handel

Derivate Anleger sehen die heutige Zahlenvorlage bei Daimler ebenso kritisch wie Aktien Anleger und trennen sich überwiegend von Calls auf den Autobauer. Sie schichten eher um, und steigen ein in Calls auf den Konkurrenten Volkswagen.

Gewinnmitnahmen sind laut Händlern der Grund, warum sich Anleger am Tag der Zahlen von SAP Calls trennen.

Nachdem der Ölpreis über Nacht wieder leicht gefallen war, nutzen Anleger die Chance zum Einstieg in Calls auf Öl.

