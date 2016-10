Steigende Marktanteile, ein wohl für 2016 höher als erwartet ausfallender Gewinn und ein schnellerer Abbau der Verschuldung: Covestro-Finanzvorstand Frank Lutz hatte gegenüber ?Börse Online? gute Nachrichten parat. Solche positiven Aspekte klingen nach Kaufgelegenheiten ? ist die Aktie des Bayer-SpinOffs, die ja erst vor einem Jahr an die Börse ging, nun ein Kauf?

Wer ganz langfristig agiert, für den ist es egal, wann er einsteigt, hört man bisweilen. Aber das ist ? natürlich ? Unfug. Auch auf Sicht von zehn oder zwanzig Jahren macht es viel aus, ob man 20 Prozent höher oder tiefer eingestiegen ist. Und Covestro ist in den vergangenen knapp vier Wochen 30 Prozent gestiegen. Was bedeutet:

Grundsätzlich hat eine Aktie wie Covestro alles, um zu einer Perle in einem Anlegerdepot zu werden. Aber Rallyes hinterherzulaufen, ist nie eine gute Idee. Wir meinen: Hier sollte man sich einfach auf die Lauer legen um zu versuchen, die Aktie in einen Rücksetzer hinein abzugreifen. Der Chart zeigt:

Ende August hat sich ein markantes Zwischenhoch ausgebildet, das nun zusammen mit der 20-Tage-Linie eine Kreuzunterstützung bildet. Nun kann man nicht einfach darauf bauen, dass der Kurs noch einmal in diesen Bereich zurücksetzt, aber eine Annäherung an diese Zone wäre ja auch schon etwas wert. Ein Kauflimit um 50 Euro und, wenn es gegriffen hat, ein Stoppkurs um 47 Euro, das wäre eine Konstellation, in der man es mit Covestro versuchen könnte. Alles, was darüber liegt, wäre ein wenig gewagt, denn auch, wenn an der Börse nichts unmöglich ist:

Dass die Aktie immer weiter steigt, keine Korrekturen mehr vollzieht und damit zu einer Einbahnstraße wird, ist die deutlich weniger wahrscheinlichere Variante für die kommenden Monate.

PS: Sie möchten gerne regelmäßig informiert sein, wo sich Chancen auftun oder Risiken lauern? Gerne ? nutzen Sie doch einfach unseren kostenlosen, börsentäglichen Newsletter ?Börse am Mittag?. Einfach hier anmelden:

Börse am Mittag

Dazu berichtet de.msn.com weiter: Heute vor zwölf Jahren erlebte die private Raumfahrt einen Riesenschub . Fliegen wir bald per Raketen-Taxi zum Mars?. Allgemein wird die Auszeichnung des SpaceShipOne mit dem sogenannten Ansari X-Prize als Geburtsstunde der privaten Raumfahrt genannt. Wie es dazu kam und wie es mit dem Weltraumtourismus weitergehen könnte, erfahren Sie in unserer Galerie. weiterlesen ...

wallstreet-online.de meldet dazu: BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU - Die osteuropäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag in einem positiven Börsen-Umfeld nach dem US-Zinsentscheid zugelegt . Aktien Osteuropa Schluss: Gute Stimmung im allgemein positiven Börsenumfeld. Die am Vortag getroffene Entscheidung der Notenbank Fed, ihren Leitzins vorerst unverändert zu lassen, sorgte allgemein für Erleichterung. Der Moskauer RTS-Interfax-Index kletterte weiterlesen ...

Artikel von dpa.de: BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU - Die osteuropäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag in einem positiven Börsen-Umfeld nach dem US-Zinsentscheid zugelegt . Aktien Osteuropa Schluss: Gute Stimmung im allgemein positiven Börsenumfeld. Die am Vortag getroffene Entscheidung der Notenbank Fed, ihren Leitzins vorerst unverändert zu lassen, sorgte allgemein für Erleichterung. weiterlesen ...

Dazu berichtet anleihencheck.de: Boston (www anleihencheck de) - Wie allgemein erwartet ließ das FOMC die Leitzinsen am Mittwoch unverändert, versuchte jedoch, die Grundlage für eine Zinserhöhung noch vor Jahresende zu schaffen, so Lee Ferridge, Leiter der Abteilung Multi-Asset Strategy, North America, bei State Street Global Markets . FED: Immer noch eine Zinserhöhung vor Jahresende erwartet. weiterlesen ...

bsi-fuer-buerger.de schreibt weiter: Deutsche Bank: Nur „Ermahnung“ in Sachen Russland + Rüffel vom IWF weiterlesen ...

freitag.de meldet dazu: Roman | Herr Nägeli in Japan weiterlesen ...

Dazu schreibt rhein-zeitung.de: Goloring-Ameisen im Visier der Wissenschaft weiterlesen ...

www.wa.de meldet dazu: 40 Millionen Euro für Schulen in Werne weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von wzonline.de: ?Vollblutchirurgin? am Klinikum vorgestellt weiterlesen ...

freitag.de schreibt weiter: USA | Das neue Weiß weiterlesen ...