"STADA Arzneimittel AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs "

^

STADA Arzneimittel AG

30.09.2016 14:23

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

STADA Arzneimittel AG

Stadastraße 2-18

61118 Bad Vilbel

Deutschland

2. Grund der Mitteilung

X Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten

Erwerb/Veräußerung von Instrumenten

Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte

Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Name: Registrierter Sitz und

Staat:

Ministry of Finance on behalf of the State Oslo Norwegen

of Norway

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

5. Datum der Schwellenberührung

28.09.2016

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Anteil Summe Anteile Gesamtzahl

Stimmrechte Instrumente (Summe 7.a. + Stimmrechte des

(Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.) Emittenten

7.b.2.)

neu 2,94 % 0 % 2,94 % 62342440

letzte 3,32 % 0,01 % 3,33 % /

Mittei-

lung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 21, 22 WpHG)

ISIN absolut in %

direkt zugerechnet direkt zugerechnet

(§ 21 WpHG) (§ 22 WpHG) (§ 21 WpHG) (§ 22 WpHG)

DE0007251803 1.830.066 % 2,94 %

Summe 1.830.066 2,94 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Fälligkeit / Ausübungszeitraum Stimmrechte Stimmrech-

Instruments Verfall / Laufzeit absolut te in %

%

Summe %

b.2. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Fällig- Ausübungs- Barausgleich oder Stimm- Stimm-

Instru- keit / zeitraum / physische rechte rechte

ments Verfall Laufzeit Abwicklung absolut in %

%

Summe %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht

Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen mit melderelevanten

Stimmrechten des Emittenten (1.).

X Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der

obersten beherrschenden Person oder dem oberstem beherrschenden

Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, Instrumente in %, Summe in %, wenn

wenn 3% oder wenn 5% oder höher 5% oder höher

höher

State of % % %

Norway

Norges Bank % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 22 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteil nach der % (entspricht

Hauptversammlung: Stimmrechten)

10. Sonstige Erläuterungen:

30.09.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: STADA Arzneimittel AG

Stadastraße 2-18

61118 Bad Vilbel

Deutschland

Internet: www.stada.de

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

°





























Artikel von dgap.de: STADA Arzneimittel AG, DE0007251803 . STADA Arzneimittel AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung. weiterlesen ...

Dazu schreibt dpa.de: STADA Arzneimittel AG deutsch . STADA Arzneimittel AG. weiterlesen ...

Dazu schreibt dgap.de: STADA Arzneimittel AG, DE0007251803 . STADA Arzneimittel AG deutsch. weiterlesen ...

Dazu presseportal.de: Berlin - Die Zahl der Gründungen in Deutschland ist rückläufig . Startup-Gründer: Zur richtigen Zeit am richtigen Ort / Nachwuchsunternehmer beleuchten die Bedeutung der Gründer-Ökosysteme. Vor allem bei der schulischen und außerschulischen Gründungsausbildung gibt es Nachholbedarf. Einen positiven Trend setzt dagegen die Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw): Gemeinsam mit der Heinz Nixdorf Stiftung qualifiziert sie weiterlesen ...

Mitteilung von rohstoff-welt.de: HMS Bergbau AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2016 weiterlesen ...

ariva.de schreibt weiter: Robert Halver, Baader Bank AG: Halvers Markteinschätzung: Immer neue Krisen? weiterlesen ...

www.br.de: Konjunktur in Deutschland bleibt auch im Herbst stabil weiterlesen ...

Weitere Nachricht von www.pnn.de: EU-Studie zur Pharmabranche: Milliardenschaden durch gefälschte Medikamente weiterlesen ...

tagesspiegel.de berichtet: Milliardenschaden durch gefälschte Medikamente weiterlesen ...

www.haz.de weiter: Dobrindt plant fürs Turbo-Netz 5G weiterlesen ...