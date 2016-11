"STADA Arzneimittel AG deutsch "

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die

Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden

Personen

14.11.2016 / 14:28

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in

enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr.

Vorname: Birgit

Nachname(n): Kudlek

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate,

zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

STADA Arzneimittel AG

b) LEI

529900FMTTLMH0P0DL10

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie

ISIN: DE0007251803

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen

42,65 EUR 8103,50 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen

42,65 EUR 8103,50 EUR

e) Datum des Geschäfts

2016-11-10; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA

MIC: XETA

Sprache: Deutsch

Unternehmen: STADA Arzneimittel AG

Stadastraße 2-18

61118 Bad Vilbel

Deutschland

Internet: www.stada.de

