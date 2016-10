"ST LOUIS - US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump will die flächendeckende Krankenversicherung des Amtsinhabers ..."

Trump will Obamas Krankenversicherung abschaffenST. LOUIS - US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump will die flächendeckende Krankenversicherung des Amtsinhabers Barack Obama im Fall seiner Wahl abschaffen. "Obamacare ist eine totale Katastrophe", sagte Trump bei der zweiten TV-Debatte mit seiner demokratischen Konkurrentin Hillary Clinton am Sonntagabend (Ortszeit) in St. Louis (Missouri). Die Krankenversicherung sei zu teuer und müsse komplett neu geregelt werden. Clinton sagte, dass das Gesetz zur Versicherung überarbeitet werden müsse, die erreichten Erfolge aber nicht verspielt werden dürften.