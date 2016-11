Southern Lithium Corp.

Ventures

SNL News Release Cruz property and AdyResources_final ls edit_ dePRcom.001.jpeg Das 60 Kilometer lange Salzbecken Pocitos wurde mit nur zwölf oberflächennahen Bohrlöchern durch die argentinische Regierungsbehörde Dirección General de Fabricaciones Militares im Jahr 1979 bebohrt. Das beste Bohrloch ist jenes, das dem Konzessionsgebiet Cruz am nächsten ist (nur einen Kilometer von der Grenze des Konzessionsgebiets entfernt). Dieses ergab durchschnittlich 417 Teile Lithium pro Million. Die Ergebnisse dieser Bohrlöcher und Probennahmen können nicht gemäß den heute anwendbaren Explorationsstandards gemäß NI 43-101 bestätigt werden. Im Jahr 2010 veröffentlichte Li3 Energy Inc. die Ergebnisse von 46 Soleproben, die direkt unterhalb der Oberfläche des Salzbeckens entnommen worden waren und Werte zwischen 300 und 600 Teilen Lithium pro Million lieferten. Diese Proben waren unmittelbar südlich des Konzessionsgebiets Cruz entnommen worden. http://www.rohstoff-welt.de/aktien/snapshot.php?nachrichten=1

lang=en ).Angesichts des potenziellen Erwerbs des Konzessionsgebiets Cruz hofft Southern Lithium, sich im Becken Pocitos etablieren und weiterhin seine Vision umsetzen zu können, sich strategische Lithiumprojekte zu sichern. Das Unternehmen ist nur an Projekten mit höchstem technischem Wert in günstigen geopolitischen Rechtsprechungen interessiert. Larry Segerstrom, President von Southern Lithium, sagte: Die offensichtlichen geologischen Ähnlichkeiten zwischen dem Konzessionsgebiet Cruz und dem Abbaustandort von Ady Resources stimmen mich hinsichtlich der Möglichkeit von Southern Lithium, im Konzessionsgebiet Cruz erfolgreich zu sein und dadurch den Wert für unsere Aktionäre zu steigern, äußerst zuversichtlich.Larry Segerstrom, M.Sc. (Geology), P.Geo., ein Director des Unternehmens, ist eine Qualified Person gemäß National Instrument 43-101 (NI 43-101) und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.Über Southern Lithium ExplorationSouthern Lithium Corp. ist ein Ressourcenexplorationsunternehmen, das sich mit dem Erwerb und der Erkundung von Mineralkonzessionsgebieten beschäftigt. Southern Lithium Corp. hat ein erfahrenes Management-Team mit einer Wachstumsstrategie zusammengestellt, um ein diversifiziertes Projekt-Portfolio zu erstellen. Das vorrangige Ziel des Unternehmens besteht darin, den Aktionärswert durch Explorationen und Erschließungen qualitativ hochwertiger Ressourcen mittels strategischer Erwerbe, Jointund Marketing zu steigern und dabei das geringe Risiko mittels Projektdiversifizierung und eines soliden, kosteneffizienten Finanzmanagements aufrechtzuerhalten.Im Namen des Board of Directors,David AlexanderChief Financial OfficerWeitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf unserer Website unter www.southernlithiumcorp.com oder in unserem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Sämtliche hierin enthaltene Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen basieren, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Ereignisse. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können sich erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten unterscheiden. Faktoren, die dazu beitragen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten unterscheiden, beinhalten Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital sowie Bedingungen der Wirtschaft, des Marktes oder des Geschäftes. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden, weshalb die Leser darauf hingewiesen werden, sich auf die eigene Bewertung solcher Ungewissheiten zu verlassen. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren - es sei denn, dies ist gemäß den anwendbaren Gesetzen vorgeschrieben.Kontakt:Southern Lithium Corp.Sam EskandariTelefon: +1.416.918.6785Email: ir@southernlithium.com Website: www.southernlithiumcorp.com Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!Pressekontakt:Southern Lithium Corp.Sam EskandariTelefon: +1.416.918.6785Email: ir@southernlithium.com Website: www.southernlithiumcorp.com

SOUTHERN LITHIUM CORP

