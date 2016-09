So etwas nennt man an der Börse ?Sippenhaft?: Schlechte Nachrichten bei einem wichtigen Branchenmitglied ziehen auch die anderen Aktien der Branche mit in die Tiefe. Die ?bad news? seitens der Deutschen Bank sorgen heute auch für massiven Druck auf den europäischen Bankensektor insgesamt ? und mit vorne dabei ist wie üblich die Commerzbank. Aber aus diesem Abriss des Kurses kann auch eine Chance entstehen:

Durch das aktuelle Minus von über fünf Prozent wurde die konsolidierende Flagge nach unten verlassen ? was wir nun sehen, ist die Nagelprobe hinsichtlich der bisherigen Tiefs bei 5,16 und 5,31 Euro. Würden sie fallen, wird es unangenehm, auch, wenn das Abwärtspotenzial dann rein numerisch begrenzt ist. Aber was, wenn diese Auffangzone diesen Test besteht? Die Chance ist da, immerhin konnte sich der Kurs schon ein gutes Stück von seinem Tagestief absetzen. Sollte man dann zugreifen?

Vorsicht, hier handelt es sich trotzdem noch um ein ?fallendes Messer?, in welches man besser nicht hineingreifen sollte. Nur, wer wirklich hochspekulative, aggressive Trades mag und damit umgehen kann, auch mal gehörig auf die Nase zu fallen, sollte überhaupt nur darüber nachdenken, die Aktie im Fall einer tauglichen Verteidigung dieser Auffangzone anzupacken ?

? wobei Voraussetzung sein sollte, dass der Eröffnungskurs zum Xetra-Handelsende um 17:30 Uhr wenigstens erreicht, besser noch überboten wird und man die heutige Kerze im Chart somit als potenziell bullishen ?Hammer? interpretieren kann. Wer weniger aggressiv agiert, sollte in aller Ruhe abwarten, bis ein mit 6,30 Euro klarer Break der entscheidenden Widerstandszone 6,13/6,23 Euro erfolgt ist.

PS: Sie möchten gerne regelmäßig informiert sein, wo sich Chancen auftun oder Risiken lauern? Gerne ? nutzen Sie doch einfach unseren kostenlosen, börsentäglichen Newsletter ?Börse am Mittag?. Einfach hier anmelden:

Börse am Mittag

Dazu berichtet wallstreet-online.de: BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU - Die osteuropäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag in einem positiven Börsen-Umfeld nach dem US-Zinsentscheid zugelegt . Aktien Osteuropa Schluss: Gute Stimmung im allgemein positiven Börsenumfeld. Die am Vortag getroffene Entscheidung der Notenbank Fed, ihren Leitzins vorerst unverändert zu lassen, sorgte allgemein für Erleichterung. Der Moskauer RTS-Interfax-Index kletterte weiterlesen ...

dpa.de schreibt dazu: BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU - Die osteuropäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag in einem positiven Börsen-Umfeld nach dem US-Zinsentscheid zugelegt . Aktien Osteuropa Schluss: Gute Stimmung im allgemein positiven Börsenumfeld. Die am Vortag getroffene Entscheidung der Notenbank Fed, ihren Leitzins vorerst unverändert zu lassen, sorgte allgemein für Erleichterung. weiterlesen ...

Dazu schreibt anleihencheck.de weiter: Boston (www anleihencheck de) - Wie allgemein erwartet ließ das FOMC die Leitzinsen am Mittwoch unverändert, versuchte jedoch, die Grundlage für eine Zinserhöhung noch vor Jahresende zu schaffen, so Lee Ferridge, Leiter der Abteilung Multi-Asset Strategy, North America, bei State Street Global Markets . FED: Immer noch eine Zinserhöhung vor Jahresende erwartet. weiterlesen ...

dpa.de schreibt dazu: New York - Die Vereinten Nationen veranstalten heute zum ersten Mal in ihrer Geschichte einen Gipfel rund um das Thema Flucht und Migration . UN-Gipfel sucht nach Lösungen für Flüchtlingskrise. Konkrete Zusagen werden bei dem von UN-Generalsekretär Ban Ki Moon ausgerichteten Treffen in New York allerdings nicht erwartet. Stattdessen wollen die 193 Mitgliedstaaten sich auf eine politische Absichtserklärung einigen, in der es um den Umgang mit Flüchtlingen und Migranten allgemein geht. weiterlesen ...

freitag.de berichtet dazu: USA | Das neue Weiß weiterlesen ...

11freunde.de meldet: Augsburg in Leipzig ohne Moravek weiterlesen ...

t-online.de weiter: Lamya Kaddor lässt sich beurlauben weiterlesen ...

sport1.de berichtet: Augsburg in Leipzig ohne Moravek weiterlesen ...

Dazu meedia.de: Kommentar zu Cicero nach der Trennung von Ringier: ermutigende Zahlen und hässliche Vorwürfe von Thomas Funke weiterlesen ...

Mitteilung von oberpfalznetz.de: Rot und Blau Hand in Hand weiterlesen ...