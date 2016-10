DGAP-News: SMA Solar Technology AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

SMA Solar Technology AG: Vorstand der SMA Solar Technology AG senkt Prognose

für das laufende Geschäftsjahr

24.10.2016 / 13:43

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Corporate News der SMA Solar Technology AG

Vorstand der SMA Solar Technology AG senkt Prognose für das laufende

Geschäftsjahr

Niestetal, 24. Oktober 2016 - Der Vorstand der SMA Solar Technology AG

(SMA/FWB: S92) passt seine Umsatz- und Ergebnisprognose für das

Geschäftsjahr 2016 an. Die neue Prognose sieht bei einem Umsatz von 900

Mio. Euro bis 950 Mio. Euro (vormals 950 Mio. Euro bis 1.050 Mio. Euro)

weiterhin eine im Vergleich zum Vorjahr deutliche Steigerung des operativen

Ergebnisses (EBIT) auf 60 Mio. Euro bis 70 Mio. Euro (vormals 80 Mio. Euro

bis 120 Mio. Euro) vor. Wesentliche Ursachen für die Prognoseanpassung sind

der seit Mitte 2016 weltweit spürbare Preisdruck in allen Marktsegmenten

sowie zahlreiche Verschiebungen von solaren Großprojekten. Nach vorläufigen

Zahlen erzielte SMA im dritten Quartal 2016 einen Umsatz von mehr als 220

Mio. Euro und ein EBIT von mehr als 20 Mio. Euro. Die Bruttomarge lag im

dritten Quartal bei rund 25 Prozent. Die hohe Nettoliquidität von über 350

Mio. Euro zum 30. September 2016 unterstreicht das attraktive Cashflow-

Profil der SMA.

"SMA wird auch im laufenden Geschäftsjahr ein positives Ergebnis erzielen.

Nach einem erfolgreichen dritten Quartal 2016 erwarten wir aufgrund des

deutlich verstärkten Preisdrucks und zahlreicher Projektverschiebungen in

den Regionen EMEA und Nordamerika ein schwächeres Jahresendgeschäft",

erklärt SMA Vorstandssprecher Pierre-Pascal Urbon. "SMA hat frühzeitig auf

die veränderten Marktbedingungen reagiert. Wir haben unseren Kunden in

diesem Jahr auf den Leitmessen in Europa und den USA deutlich

kostenreduzierte Produktinnovationen und Lösungen vorgestellt. Weitere

Innovationen, die ebenfalls zur Senkung der Herstellungskosten führen, sind

für die kommenden Jahre geplant. Um die Fixkosten der Gruppe zu senken und

die Flexibilität weiter zu erhöhen, hat der SMA Vorstand Mitte des Jahres

die Schließung der Produktionsstandorte in Denver, USA, sowie in Kapstadt,

Südafrika, zum Jahresende 2016 beschlossen. Die sich aus den

Produktneuheiten und Restrukturierungsmaßnahmen ergebenden positiven

Effekte werden voraussichtlich ab 2017 ergebniswirksam. Mit einer hohen

Eigenkapitalquote von fast 50 Prozent und einer Nettoliquidität von über

350 Mio. Euro zählt SMA in der Solarbranche zu den solidesten Unternehmen.

Die finanzielle Stärke ist gerade mit Blick auf den Markt für solare

Großprojekte und das langfristige Servicegeschäft von großer Bedeutung."

Die neue Ergebnisprognose berücksichtigt Einmaleffekte aus der

Konsolidierung der weltweiten Produktionsstandorte in Höhe eines niedrigen

zweistelligen Millionenbetrags. Ein Teil dieser Sondereffekte ist bereits

im Ergebnis des dritten Quartals enthalten. Hingegen sind positive

Ergebniseffekte aus dem Verkauf der SMA Railway Technology GmbH in der

Prognose nicht mehr berücksichtigt. Der SMA Vorstand rechnet weiterhin mit

einem Vertragsabschluss (Signing) für den Verkauf der Tochtergesellschaft

SMA Railway Technology GmbH innerhalb des vierten Quartals 2016. Durch die

kartellrechtlichen Zustimmungserfordernisse wird das Closing der

Transaktion nun für das erste Quartal 2017 erwartet.

In den ersten neun Monaten 2016 erwirtschaftete SMA einen Umsatz von

voraussichtlich mehr als 715 Mio. Euro (Q1-Q3 2015: 699,2 Mio. Euro).

Hauptumsatzträger war die Business Unit Utility, die mehr als 40 Prozent

zum Umsatz beitrug. Der Auslandsanteil am Umsatz lag in den ersten neun

Monaten des Geschäftsjahrs bei rund 90 Prozent. Die Bruttomarge erhöhte

sich im Vergleich zur Vorjahresperiode auf rund 25 Prozent (Q1-Q3 2015:

19,4 Prozent) und das operative Ergebnis (EBIT) auf rund 60 Mio. Euro (Q1-

Q3 2015: 3,4 Mio. Euro). SMA erwirtschaftete einen hohen operativen

Cashflow und erhöhte somit die Nettoliquidität per 30. September 2015 auf

über 350 Mio. Euro (31. Dezember 2015: 285,6 Mio. Euro). Der

Auftragsbestand per 30. September 2016 lag mit insgesamt 588 Mio. Euro

leicht unter dem Vorjahresniveau (30. September 2015: 629 Mio. Euro). Davon

entfielen rund 170 Mio. Euro auf das Produktgeschäft (30. September 2015:

275 Mio. Euro). Die Quartalsmitteilung für Januar bis September 2016

veröffentlicht SMA am 10. November 2016.

Über SMA

Die SMA Gruppe ist mit einem Umsatz von rund einer Milliarde Euro im Jahr

2015 Weltmarktführer bei Photovoltaik-Wechselrichtern, einer zentralen

Komponente jeder Solarstromanlage, und bietet innovative

Schlüsseltechnologien für künftige Energieversorgungsstrukturen an. Sie hat

ihren Hauptsitz in Niestetal bei Kassel und ist in 20 Ländern vertreten.

Die Unternehmensgruppe beschäftigt weltweit mehr als 3.000 Mitarbeiter. SMA

verfügt über eine breite Produktpalette, die weltweit den passenden

Wechselrichter für alle Modultypen und Leistungsgrößen bietet: für kleine

Hausdachanlagen, große Solarparks, netzgekoppelte Anlagen sowie Insel- und

Hybridsysteme. Darüber hinaus bietet SMA Systemtechnik für unterschiedliche

Batterietechnologien und Leistungsgrößen an und kooperiert mit namhaften

Batterieherstellern sowie Unternehmen der Automobilindustrie. Die

Technologie von SMA ist durch rund 750 Patente und eingetragene

Gebrauchsmuster geschützt. Das Angebot wird durch umfangreiche

Serviceleistungen und die operative Betriebsführung von solaren

Großkraftwerken abgerundet. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG

ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92)

notiert und aktuell als einziges Unternehmen der Solarbranche im TecDAX

gelistet.

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1

34266 Niestetal

Germany

Leitung Unternehmenskommunikation:

Anja Jasper

Tel. +49 561 9522-2805

Presse@SMA.de

Kontakt Presse:

Susanne Henkel

Manager Corporate Press

Tel. +49 561 9522-1124

Fax +49 561 9522-421400

Presse@SMA.de

Disclaimer:

Diese Corporate News dient lediglich zur Information und stellt weder ein

Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von

Wertpapieren der SMA Solar Technology AG ("Gesellschaft") oder einer

gegenwärtigen oder zukünftigen Tochtergesellschaft der Gesellschaft

(gemeinsam mit der Gesellschaft: "SMA Gruppe") dar noch sollte sie als

Grundlage einer Abrede, die auf den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der

Gesellschaft oder eines Unternehmens der SMA Gruppe gerichtet ist,

verstanden werden.

Diese Corporate News kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht Tatsachen der

Vergangenheit beschreiben. Sie umfassen auch Aussagen über unsere Annahmen

und Erwartungen. Diese Aussagen beruhen auf Planungen, Schätzungen und

Prognosen, die der Geschäftsleitung der SMA Solar Technology AG (SMA oder

Gesellschaft) derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen

gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten naturgemäß Risiken und

Unsicherheitsfaktoren. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken,

Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die

tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die

Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen

Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die SMA

in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf

der SMA Webseite www.SMA.de zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt

keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen

fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

24.10.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1

34266 Niestetal

Deutschland

Telefon: +49 (0)561 / 9522 - 0

Fax: +49 (0)561 / 9522 - 100

E-Mail: info@sma.de

Internet: http://www.sma.de

ISIN: DE000A0DJ6J9

WKN: A0DJ6J

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

513867 24.10.2016





