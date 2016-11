DGAP-News: SMA Solar Technology AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

10.11.2016 / 07:06

Pressemitteilung der SMA Solar Technology AG

Pressemitteilung der SMA Solar Technology AG

SMA Solar Technology AG steigert in den ersten neun Monaten 2016 operatives

Ergebnis

und Netto-Cashflow deutlich

Überblick Januar bis September 2016:

- Umsatz steigt auf 708,8 Mio. Euro (Q1-Q3 2015: 686,9 Mio. Euro)

- Auslandsanteil erneut erhöht auf 90,0 Prozent (Q1-Q3 2015: 86,9

Prozent)

- Hohe Ertragskraft mit operativem Ergebnis (EBIT) von 59,4 Mio. Euro

(Q1-Q3 2015: 9,9 Mio. Euro)

- Netto-Cashflow deutlich gesteigert auf 123,6 Mio. Euro (Q1-Q3 2015:

70,4 Mio. Euro)

- Bilanzielle Stabilität durch solide Eigenkapitalquote von 49,7 Prozent

(31.12.2015: 49,1 Prozent) und hohe Nettoliquidität von 352,8 Mio. Euro

(31.12.2015: 285,6 Mio. Euro)

- Vorstand bestätigt die am 24. Oktober angepasste Umsatz- und

Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2016

Niestetal, 10. November 2016 - Die SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92)

steigerte von Januar bis September 2016 trotz eines in allen Marktsegmenten

und Regionen hohen Preisdrucks den Umsatz und das Ergebnis. Der Umsatz der

SMA Gruppe legte im Vergleich zum Vorjahr um 3,2 Prozent zu auf 708,8 Mio.

Euro (Q1-Q3 2015: 686,9 Mio. Euro). Das operative Ergebnis (EBIT) stieg

deutlich auf 59,4 Mio. Euro (Q1-Q3 2015: 9,9 Mio. Euro). Wesentlicher

Ergebnistreiber war das Segment der solaren Großanlagen (Utility). Darüber

hinaus setzte auch das Segment der gewerblichen Photovoltaikanlagen

(Commercial) die positive Geschäftsentwicklung fort. SMA verkaufte von

Januar bis September 2016 Solar-Wechselrichter mit einer kumulierten

Leistung von 5,7 GW (Q1-Q3 2015: 5,0 GW). Der hohe Auslandsanteil am

Umsatz von 90,0 Prozent (Q1-Q3 2015: 86,9 Prozent) unterstreicht die starke

internationale Positionierung von SMA.

Aufgrund des gestiegenen Absatzes und der Reduktion der Fixkosten

verbesserte sich das operative Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und

Steuern (EBITDA) von Januar bis September 2016 deutlich auf 107,9 Mio. Euro

(EBITDA-Marge: 15,2 Prozent; Q1-Q3 2015: 64,6 Mio. Euro, 9,4 Prozent). Im

Ergebnis sind Einmaleffekte aus der Konsolidierung der weltweiten

Produktionsstandorte enthalten. Das Konzernergebnis lag bei 36,9 Mio. Euro

(Q1-Q3 2015: -13,7 Mio. Euro). Das Ergebnis je Aktie betrug somit 1,06 Euro

(Q1-Q3 2015: -0,39 Euro).

Die deutlich gestiegene Flexibilität der SMA und die Attraktivität des

Geschäftsmodells zeigen sich insbesondere im Netto-Cashflow. Dieser stieg

in den ersten neun Monaten 2016 erheblich auf 123,6 Mio. Euro (Q1-Q3 2015:

70,4 Mio. Euro). Die Nettoliquidität stieg auf 352,8 Mio. Euro (31.12.2015:

285,6 Mio. Euro). Mit einer Eigenkapitalquote von 49,7 Prozent (31.12.2015:

49,1 Prozent) verfügt SMA über eine komfortable Eigenkapitalausstattung und

weist weiterhin eine sehr solide Bilanzstruktur auf.

"In einem von zunehmendem Preisdruck gekennzeichneten Marktumfeld hat SMA

in den ersten neun Monaten 2016 ihre Stärken gezeigt und den Netto-Cashflow

erheblich gesteigert. Durch das starke Produktportfolio für solare

Großkraftwerke und mittelgroße Solarstromanlagen sowie das Servicegeschäft

konnten wir den marktbedingten Rückgang bei kleinen PV-Anlagen kompensieren

und unsere Weltmarktführerschaft erfolgreich verteidigen", erklärt SMA

Vorstandssprecher Pierre-Pascal Urbon. "In den kommenden Monaten wird die

Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump ein wichtiges Thema für die

Branche sein. Die von Trump geplante Einführung von Importzöllen auf

chinesische Waren in den USA könnte sich vorteilhaft für uns auswirken.

Gleichzeitig hat Trump nie verheimlicht, dass er nicht viel von den

Erneuerbaren Energien hält. Die aktuellen Förderprogramme (Investment Tax

Credit) sind allerdings gemeinschaftlich von Demokraten und Republikanern

im Kongress verabschiedet worden. Daher sollte die Situation zum aktuellen

Zeitpunkt nicht überbewertet werden. Ein weiterer marktbestimmender Faktor

ist die Halbierung des chinesischen Photovoltaikmarkts. Um Auslandsmärkte

zu erschließen, versuchen die um ihr Überleben kämpfenden chinesischen

Wettbewerber, durch eine aggressive Preispolitik die Nachteile in der

Funktionalität und Qualität ihrer Produkte sowie die fehlende

Serviceinfrastruktur auszugleichen. Alarmierend ist, dass viele chinesische

Solar-Wechselrichter nicht einmal die gesetzlichen Normvorschriften

erfüllen. SMA verfügt dagegen über ein vollständiges, für die Einhaltung

internationaler Standards zertifiziertes und mehrfach ausgezeichnetes

Produktportfolio für alle Leistungsbereiche sowie ein globales Vertriebs-

und Service-Netzwerk, mit dem wir unsere Kunden vor Ort unterstützen.

Unsere Internationalisierungsstrategie und die Konsolidierung der

Produktionsstandorte sind goldrichtig. Unser Ziel ist es, die

Marktschwankungen zumindest abzufedern und gleichzeitig die Kosten so

gering wie möglich zu halten. Mit unserer soliden Bilanz können wir die

bevorstehenden Veränderungen gut bewältigen."

Der SMA Vorstand bestätigt die am 24. Oktober 2016 angepasste Umsatz- und

Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2016. Sie sieht bei einem Umsatz

von 900 Mio. Euro bis 950 Mio. Euro eine im Vergleich zum Vorjahr deutliche

Steigerung des operativen Ergebnisses (EBIT) auf 60 Mio. Euro bis 70 Mio.

Euro vor. Die Ergebnisprognose berücksichtigt Einmaleffekte aus der

Konsolidierung der weltweiten Produktionsstandorte in Höhe eines niedrigen

zweistelligen Millionenbetrags. Hingegen sind positive Ergebniseffekte aus

dem Verkauf der SMA Railway Technology GmbH in der Prognose nicht mehr

berücksichtigt.

(Aufgrund der Verkaufsabsicht für den Geschäftsbereich Railway Technology

ist dieser in den Zahlen für Q1-Q3 2016 nicht mehr enthalten. Die

Vergleichszahlen der Vorjahresquartale wurden entsprechend retrospektiv

angepasst. In der Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2016

ist der Geschäftsbereich Railway Technology weiterhin enthalten.)

Die Quartalsmitteilung Januar bis September 2016 steht auf der

Internetseite www.SMA.de/IR/Finanzberichte zum Abruf bereit.

Über SMA

Die SMA Gruppe ist mit einem Umsatz von einer Milliarde Euro im Jahr 2015

Weltmarktführer bei Photovoltaik-Wechselrichtern, einer zentralen

Komponente jeder Solarstromanlage, und bietet innovative

Schlüsseltechnologien für künftige Energieversorgungsstrukturen an. Sie hat

ihren Hauptsitz in Niestetal bei Kassel und ist in 20 Ländern vertreten.

Die Unternehmensgruppe beschäftigt weltweit mehr als 3.000 Mitarbeiter. SMA

verfügt über eine breite Produktpalette, die weltweit den passenden

Wechselrichter für alle Modultypen und Leistungsgrößen bietet: für kleine

Hausdachanlagen, große Solarparks, netzgekoppelte Anlagen sowie Insel- und

Hybridsysteme. Darüber hinaus bietet SMA Systemtechnik für unterschiedliche

Batterietechnologien und Leistungsgrößen an und kooperiert mit namhaften

Batterieherstellern sowie Unternehmen der Automobilindustrie. Die

Technologie von SMA ist durch rund 700 Patente und eingetragene

Gebrauchsmuster geschützt. Das Angebot wird durch umfangreiche

Serviceleistungen und die operative Betriebsführung von solaren

Großkraftwerken abgerundet. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG

ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92)

notiert und als einziges Unternehmen der Solarbranche im TecDAX gelistet.

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1

34266 Niestetal

Germany

Leitung Unternehmenskommunikation:

Anja Jasper

Tel. +49 561 9522-2805

Presse@SMA.de

Kontakt Presse:

Susanne Henkel

Manager Corporate Press

Tel. +49 561 9522-1124

Fax +49 561 9522-421400

Presse@SMA.de

Disclaimer:

Diese Pressemitteilung dient lediglich zur Information und stellt weder ein

Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von

Wertpapieren der SMA Solar Technology AG ("Gesellschaft") oder einer

gegenwärtigen oder zukünftigen Tochtergesellschaft der Gesellschaft

(gemeinsam mit der Gesellschaft: "SMA Gruppe") dar noch sollte sie als

Grundlage einer Abrede, die auf den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der

Gesellschaft oder eines Unternehmens der SMA Gruppe gerichtet ist,

verstanden werden.

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht Tatsachen der

Vergangenheit beschreiben. Sie umfassen auch Aussagen über unsere Annahmen

und Erwartungen. Diese Aussagen beruhen auf Planungen, Schätzungen und

Prognosen, die der Geschäftsleitung der SMA Solar Technology AG (SMA oder

Gesellschaft) derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen

gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten naturgemäß Risiken und

Unsicherheitsfaktoren. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken,

Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die

tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die

Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen

Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die SMA

in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf

der SMA Webseite www.SMA.de zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt

keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen

fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

