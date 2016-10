Wels (pts009/06.10.2016/09:00) - SimpleSMS https://www.simplesms.at reduziert den Aufwand des Social Media Managements mit einem weltweit einzigartigen Tool um 80 Prozent. Soziale Netzwerke, beliebige Messenger wie WhatsApp und sogar SMS können zeitnah oder zeitversetzt über ein einziges Webinterface verwaltet werden und bestehende Prozesse deutlich vereinfachen.

Aktuell ist WhatsApp der beliebteste Messenger im deutschsprachigen Raum. Im Gegensatz zu klassischen sozialen Netzwerken gab es bis vor kurzem jedoch keine nennenswerten Monitoring-Lösungen für WhatsApp. Und das, obwohl der Kanal neben persönlicher Kommunikation zunehmend als Portal zur effektiven Unternehmenskommunikation genutzt wird.

SimpleSMS integriert WhatsApp und andere wichtige Messenger

Mit dem SimpleSMS Multi-Channel-Messaging System reduzieren Unternehmen den Aufwand für ihr gesamtes Social Media Management auf ein Minimum. Über die zentrale Plattform können Nachrichten, Bilder, Videos und/oder Links erstellt werden, eine oder mehrere Empfängergruppen ausgewählt werden und die Botschaft sofort oder zeitgesteuert versendet werden. Die User erhalten die Nachricht exakt auf dem Kanal, mit dem sie sich für den Dienst angemeldet haben. Die Antworten der User werden direkt im SimpleSMS-System gespeichert. Klingt einfach? Ist es auch!

Neben sozialen Netzwerken sind auch die wichtigsten Messenger wie z. B. WhatsApp und sogar SMS integriert. An- und Abmeldungen laufen vollautomatisch und alle Nachrichten können sowohl zeitnah als auch zeitversetzt gesendet werden. Zur Erfolgsmessung stehen umfangreiche Statistiken zur Verfügung, die auch WhatsApp, SMS usw. miteinbeziehen.

Das gesamte Social Media Management mit einem Klick

Mit SimpleSMS Multi-Channel-Messaging hat SimpleSMS eine One-Click-Lösung entwickelt, die die Kundenkommunikation via Messenger revolutioniert und Unternehmen viel Zeit und Arbeit erspart.

Das erfahrene SimpleSMS-Team entwickelt bereits seit mehr als zehn Jahren zuverlässige und innovative Lösungen für Businesskunden und zählt namhafte Unternehmen wie Paysafecard, Kika-Leiner, T-Mobile und viele andere Erfolgsunternehmen zu seinen Kunden. Die Entwicklung des SimpleSMS Multi-Channel-Messaging ist ein weiterer Meilenstein für eine effektive und unkomplizierte Kundenkommunikation.

(Ende)

Aussender: Simple SMS GmbH

Ansprechpartner: Christoph Holubar

Tel.: +43 (0) 7242 252 0-80

E-Mail: c.holubar@simplesms.at

Website: www.simplesms.at

