"SGL CARBON SE: SGL Group unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf des Graphitelektrodengeschäfts an Showa Denko (SDK) "

SGL CARBON SE / Schlagwort(e): Verkauf

20.10.2016 08:48

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

* Unternehmenswert in Höhe von 350 Millionen Euro vereinbart -

voraussichtlicher Verkaufserlös von mindestens 200 Millionen Euro

* Closing für das erste Halbjahr 2017 erwartet

* Zur Maximierung des Verkaufserlöses wird das Geschäft mit Kathoden,

Hochofenauskleidungen und Kohlenstoffelektroden (CFL/CE), das ebenfalls zum

Geschäftsbereich Performance Products (PP) gehört, separat im Jahr 2017

veräußert

* SGL Group überprüft derzeit die Vorteile und die Machbarkeit einer

möglichen zeitnahen Bezugsrechtskapitalerhöhung um die Kapitalstruktur

weiter zu stärken und die finanziellen Schlüsselkennzahlen zu verbessern,

um eine solide Basis für die Wachstumsbereiche CFM und GMS zu schaffen

Wiesbaden, 20. Oktober 2016. Die SGL Carbon SE hat heute eine Vereinbarung

zum Verkauf ihres Geschäfts mit Graphitelektroden an das japanische

Unternehmen Showa Denko unterzeichnet. Unter Herausrechnung von liquiden

Mitteln und Schulden haben sich beide Vertragsparteien auf einen

Unternehmenswert (Enterprise Value) von 350 Millionen Euro geeinigt. Nach

Abzug von üblichen schuldähnlichen Verpflichtungen, vor allem

Rückstellungen für Pensionslasten und Restrukturierungen, ergibt sich für

die SGL Group ein Mittelzufluss von mindestens 200 Millionen Euro. Der

endgültige Verkaufserlös wird auf Basis der zum Zeitpunkt des Closings

aufzustellenden Bilanz festgesetzt. Die Transaktion unterliegt den üblichen

Vollzugsbedingungen, insbesondere der Zustimmung der Kartellbehörden. Das

Closing wird für das erste Halbjahr 2017 erwartet.

Showa Denko ist eines der führenden Chemieunternehmen in Japan. Im

Geschäftsjahr 2015 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 781 Milliarden

Yen (6,8 Milliarden Euro) und ein operatives Ergebnis von 34 Milliarden Yen

(0,3 Milliarden Euro). Zum Jahresende 2015 beschäftigte das Unternehmen

10.561 Mitarbeiter.

Mit dem Closing gehen rund 900 Mitarbeiter und sechs Produktionsstätten in

Deutschland, Österreich, Spanien, USA und Malaysia von der SGL Group auf

den neuen Eigentümer über.

Der Verkauf wird im laufenden Geschäftsjahr der SGL Group zu einer

Wertberichtigung von 40 bis 50 Millionen Euro führen, was auf

Transaktionskosten und die Fortführung des Graphitelektrodengeschäfts bis

zum Closing zurückzuführen ist. Der Mittelzufluss entspricht dem Buchwert

zum 30. September 2016. Dementsprechend hat die Transaktion keine

Abschreibung auf den Buchwert im Graphitelektrodengeschäft zur Folge.

Um den Verkaufserlös zu maximieren, wird der Bereich CFL/CE - ebenfalls

Teil der Geschäftseinheit PP - separat veräußert. Der Verkaufsprozess wird

Anfang 2017 fortgesetzt. Mit dem Verkauf des Graphitelektrodengeschäfts

rechnet die SGL Group nun damit in Summe mehr als den Buchwert des

Geschäftsbereichs PP zu realisieren.

Die SGL Group ist überzeugt, dass die Erlöse aus dem Verkauf des

Graphitelektrodengeschäfts und die erwarteten Erlöse aus dem Verkauf von

CFL/CE zur deutlichen Senkung der Nettoschulden beitragen und somit auch

die Bilanzrelationen des Unternehmens verbessern werden. Zudem prüft das

Unternehmen derzeit die Vorteile und die Machbarkeit einer möglichen

zeitnahen Bezugsrechtskapitalerhöhung unter Ausnutzung des zur Verfügung

stehenden genehmigten Kapitals. Damit verfolgt die SGL Group das Ziel, die

Kapitalstruktur weiter zu stärken und die finanziellen Schlüsselkennzahlen

zu verbessern, um eine solide Basis für die Wachstumsbereiche CFM und GMS

zu schaffen.

Vor dem Hintergrund des Verkaufsprozesses für das Graphitelektrodengeschäft

und für CFL/CE, den Anpassungen der administrativen Strukturen an die nun

kleinere SGL Group nach dem vollständigen PP-Verkauf, und im Zusammenhang

mit anderen Übergangsmaßnahmen im Zuge der Neuausrichtung der SGL Group und

deren Konzentration auf ihre Wachstumsbereiche CFM und GMS, hat das

Unternehmen entschieden, seinen im Bericht über das erste Halbjahr 2016

dargelegten Ausblick mit sofortiger Wirkung zurückzunehmen und während der

Transformationsphase von allen kurzfristigen Gewinnprognosen abzusehen. Die

SGL Group plant, einen neuen Ausblick im Rahmen der Publikation des

Geschäftsberichts 2016 im März 2017 zu veröffentlichen.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Wichtiger Hinweis:

Diese Unterlage enthält Aussagen im Hinblick auf bestimmte

zukunftsgerichtete Prognosen und Wirtschaftstrends, einschließlich Aussagen

im Hinblick auf den wirtschaftlichen Ausblick und die Geschäftsentwicklung

der SGL Group, darunter Aussagen zur Entwicklung der Geschäftsaktivitäten

Composites - Fibers & Materials und Graphite Materials & Systems der SGL

Group im Hinblick auf Nachfrageentwicklung, erwartete Branchentrends und

Trends im Geschäftsumfeld sowie Aussagen zum erwarteten Umsatz im

Graphitelektroden-Geschäft (GE) und in den Geschäften mit Kathoden,

Ofenauskleidungen und Carbonelektroden (CFL/CE), ferner Aussagen zum

Kosteneinsparungsprogramm der SGL Group und zu den Absichten zur

Durchführung einer Kapitalerhöhung. Diese Aussagen sind im Allgemeinen

kenntlich gemacht durch die Verwendung von Begriffen wie 'kann', 'wird',

'könnte', 'sollte', 'hochrechnen', 'glauben', 'davon ausgehen', 'erwarten',

'planen', 'schätzen', 'prognostizieren', 'Potenzial', 'beabsichtigen',

'fortsetzen' sowie Abwandlungen dieser Begriffe und ähnliche Begriffe.

Diese Aussagen sind nicht faktisch, sondern gründen mehr auf Erwartungen,

Schätzungen, Annahmen und Prognosen zu den Geschäften der SGL Group und zur

zukünftigen Finanzentwicklung. Der Leser sollte diese Aussagen nicht mit

unangemessenem Vertrauen bewerten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine

Garantie für zukünftige Leistungen und sind Risiken und Ungewissheiten

ausgesetzt. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen ohne Einschränkung

Veränderungen in den politischen, wirtschaftlichen, rechtlichen und

geschäftlichen Bedingungen, insbesondere im Hinblick auf die

Wirtschaftszweige, in denen die Kunden der SGL Group aktiv sind, ferner die

Bedingungen im Zusammenhang mit den Produkten und der Preisgestaltung von

Wettbewerbern, die Fähigkeit, in den Geschäftsaktivitäten Composites -

Fibers & Materials und Graphite Materials & Systems der SGL Group

nachhaltiges Wachstum und Rentabilität zu erzeugen, der Einfluss von

Produktionseffizienzen und Kapazitätsgrenzen und die umfassende Umstellung

auf Carbonfaserprodukte und -komponenten in den wichtigen Endmärkten der

SGL Group, darunter die Automobil- und Luftfahrtindustrie. Zu den weiteren

Faktoren, die mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sind, zählen die

Fähigkeit, Kosteneinsparungen und Restrukturierungen umzusetzen, die

Verfügbarkeit von Rohstoffen und kritischen Produktionsteilen, das

Handelsumfeld, Zinsschwankungen, Wechselkursraten, Steuersätze und

-vorschriften, verfügbare liquide Mittel, die Fähigkeit der SGL Group, ihre

Verschuldung zu refinanzieren, die Entwicklung der Pensionsverpflichtungen

der SGL Group, Börsenkurzschwankungen, die Erfüllung der

Closing-Bedingungen für die Veräußerung des Graphitelektroden-Geschäfts

(GE) einschließlich der Einholung der jeweiligen regulatorischen

Genehmigungen, unvorhergesehene Verzögerungen beim Vollzug der Veräußerung

des Graphitelektroden-Geschäfts (GE), die Möglichkeit, dass die SGL Group

aufgrund von Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit der Veräußerung des

Graphitelektroden-Geschäfts (GE) Einbußen erleidet, die möglichen

Auswirkungen der Veräußerung des Graphitelektroden-Geschäfts (GE) auf die

Finanzlage und die Geschäftsergebnisse der SGL Group, die Fähigkeit, die

Geschäfte mit Kathoden, Ofenauskleidungen und Carbonelektroden (CFL/CE) zu

Preisen zu veräußern, die für die SGL Group zufriedenstellend sind oder

diese Geschäfte überhaupt zu veräußern, sowie weitere Risiken, die in den

Finanzberichten der SGL Group dargestellt werden. Diese zukunftsgerichteten

Aussagen werden lediglich zum Datum dieser Unterlage abgegeben. Die SGL

Group wird diese zukunftsgerichteten Aussagen weder bei Eingang neuer

Informationen, noch im Nachgang zu zukünftigen Ereignissen oder aus anderem

Grund aktualisieren oder anpassen.

20.10.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: SGL CARBON SE

Söhnleinstraße 8

65201 Wiesbaden

Deutschland

Telefon: +49 (0)611 6029 - 0

Fax: +49 (0)611 6029 - 101

E-Mail: investor-relations@sglgroup.com

Internet: www.sglgroup.de

ISIN: DE0007235301

WKN: 723530

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service





dpa.de schreibt weiter: SGL CARBON SE: SGL Group unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf des Graphitelektrodengeschäfts an Showa Denko (SDK) . SGL CARBON SE: SGL Group unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf des Graphitelektrodengeschäfts an Showa Denko. weiterlesen ...

Dazu dpa.de: Telefónica Deutschland Holding AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs . Telefónica Deutschland Holding AG. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung weiterlesen ...

Dazu dgap.de: Telefónica Deutschland Holding AG, DE000A1J5RX9 . Telefónica Deutschland Holding AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung. weiterlesen ...

presseportal.de schreibt dazu: Eschborn - - Jedes zweite Unternehmen hat Probleme, offene Stellen zu besetzen - Handwerker, Vertriebsprofis und Ingenieure sind am schwierigsten zu finden Der Fachkräftemangel setzt die Wirtschaft in Deutschland weiter unter Druck . Studie: Fachkräftemangel in Deutschland so drastisch wie seit 2006 nicht mehr. 49 Prozent der Unternehmen haben massive Probleme, offene weiterlesen ...

finanztreff.de schreibt dazu: dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Anleger werden mutiger weiterlesen ...





























Weitere Nachricht von wiwo.de: Russlands Präsident: Warum Putin Deutschland schätzt weiterlesen ...

kledy.de schreibt: Manager für ideelle Wiederbelebung der Deutschland AG weiterlesen ...

meedia.de: Schluss mit dem digitalen Preisdschungel: Readly- und Deezer-Chefs fordern branchenweites Flatrate-Modell weiterlesen ...

Nachricht von ariva.de: dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Chinas Wirtschaft lässt hoffen weiterlesen ...

Dazu fool.de weiter: Neue Daten zeigen: Die deutsche Wirtschaft läuft rund und Unternehmen profitieren davon weiterlesen ...