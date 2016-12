Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die

Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden

Personen

02.12.2016 / 18:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in

enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Name und Rechtsform: SKion GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu:

Titel:

Vorname: Susanne

Nachname(n): Klatten

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate,

zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

SGL CARBON SE

b) LEI

52990038IB31TYK07X63

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI

Beschrei- Bezugsrechte bei Bezugsrechtskapitalerhöhung; ISIN

bung: DE000A2DA687

b) Art des Geschäfts

Einbuchung Bezugsrecht; Geschäft steht nicht im Zusammenhang mit der

Teilnahme an einem Belegschaftsaktienprogramm

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen

0,00 EUR 0,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen

0,00 EUR 0,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

2016-11-29; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

02.12.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: SGL CARBON SE

Söhnleinstraße 8

65201 Wiesbaden

Deutschland

Internet: www.sglgroup.de

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

31229 02.12.2016





dgap.de schreibt dazu: SGL CARBON SE, DE0007235301 . SGL CARBON SE deutsch. weiterlesen ...

wallstreet-online.de meldet dazu: Stromsperren treffen immer mehr Menschen in Deutschland Nicht alle erhalten staatliche Leistungen . Nicht nur Altersarmut: Stromsperren - Nicht nur armen Haushalten wird der Strom abgestellt. Vor allem in der kalten Jahreszeit müssen Lösungen für die Stromkappung gefunden werden. „Sozialtarife“ können keine grundlegend Abhilfe schaffen.



Jedes Jahr wird fast 350.000 deutschen Haushalten die Stromversorgung weiterlesen ...

Dazu schreibt aktiencheck.de: New York - Allianz -Aktienanalyse von Analyst Michael Huttner von J P . Allianz-Aktie: Versicherer konzentriert sich auf Wachstum - Kursziel 170 Euro - Aktienanalyse. Morgan:



Michael Huttner, Analyst von J.P. Morgan, hält in einer aktuellen Aktienanalyse mit Blick auf den Investorentag zum Thema Digitalisierung an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) fest. weiterlesen ...

Mehr dazu von n-tv.de: Behandlungsleitlinie für Suchthilfe: Crystal-Abhängigkeit ist heilbar weiterlesen ...

aktiencheck.de schreibt dazu weiter: Berlin - AfD-Bundesvorstandsmitglied Alice Weidel hat das anstehende Referendum über gravierende Änderungen der italienischen Verfassung kommentiert . AfD-Bundesvorstandsmitglied Weidel: Demokratieabbau in Italien - Eurorettung zeigt ihr hässliches Gesicht. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der Alternative für Deutschland (AfD):



"In Italien steht am Wochenende ein Referendum über eine Verfassungsreform an. weiterlesen ...





























Dazu schreibt ariva.de: Jewgeni Ponomarev, Derivateexperte HSBC: Gewonnen! - Königsdisziplin - Anlegerservice - zum siebten Mal in Folge! weiterlesen ...

Dazu berichtet wzonline.de weiter: Klassensiege für Steffen Hahn und Denis Gilz weiterlesen ...

Dazu berichtet tagesspiegel.de: Hollandes Schwäche darf nicht zur Schwäche der EU werden weiterlesen ...