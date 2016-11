Dazu berichtet aktiencheck.de: Lauda-Königshofen - Nordex-Aktie: Hervorragende Long-Chancen! Chartanalyse



Nach einem eindeutigen Doppelboden im Oktober 2012 drehte der Trendverlauf der Nordex-Aktie (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) wieder gen Norden ab und brachte bis Dezember 2015 die Kursnotierungen auf ein Jahreshoch von 33,90 Euro und damit in die Nähe der Jahreshochs aus 2007 aufwärts, so Maciej Gaj von "boerse-daily de" in seiner aktuellen Veröffentlichung . Nordex-Aktie: Hervorragende Long-Chancen! Chartanalyse. weiterlesen ...





Nachricht von aktiencheck.de: Schwarzach am Main - Allianz -Aktie: Viele gute Nachrichten! Aktienanalyse



Die Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) hat ein Luxusproblem: Zu viel Geld, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung . Allianz-Aktie: Viele gute Nachrichten! Aktienanalyse. weiterlesen ...

Mehr dazu von aktiencheck.de: Schwarzach am Main - Siemens -Aktie: Sprung über 110 Euro eröffnet Kurspotenzial - Aktienanalyse



Schon seit Jahren stärkt der Elektrokonzern Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) sein Geschäft mit Industriesoftware mittels Zukäufen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung . Siemens-Aktie: Sprung über 110 Euro eröffnet Kurspotenzial - Aktienanalyse. weiterlesen ...

Dazu schreibt dpa.de weiter: SAN FRANCISCO - Der SAP-Rivale Salesforce hat Anleger mit seinen Wachstumsaussichten und einem kräftigen Umsatzplus im vergangenen Quartal über tiefrote Zahlen unter dem Strich hinweg getröstet . SAP-Rivale Salesforce legt Umsatzsprung hin - Ausblick überzeugt Börse. Für das laufende Schlussquartal rechnet das Management um Marc Benioff mit einem Umsatz zwischen 2,27 und 2,28 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Das ist deutlich mehr als Analysten auf dem Zettel hatten. Der Gewinn je Aktie soll mit 24 bis 25 Cent wie erwartet ausfallen. Die Salesforce-Papiere legten nachbörslich mehr als 4 Prozent zu. weiterlesen ...

Dazu ariva.de weiter: onemarkets Blog: Tagesausblick für 18.11.: DAX stabil. Morgen startet die WoT! weiterlesen ...





























Weitere Nachricht von nw-news.de: Lichtenau-Herbram: Lübbers in Topform weiterlesen ...

Dazu schreibt 11freunde.de weiter: Ex-Nationalspieler Cacau wird Integrationsbeauftragter des DFB weiterlesen ...

Dazu bsaktuell.de: Kreis Günzburg: Rauschgifthändlerbande in Untersuchungshaft genommen weiterlesen ...

wzonline.de berichtet: Schwacher Euro hievt Dax ins Plus weiterlesen ...

Dazu schreibt finanztreff.de weiter: dpa-AFX: DZ Bank hebt fairen Wert für Zurich auf 249 Franken - 'Verkaufen' weiterlesen ...