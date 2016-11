Freiburg - Schopfheim-Gersbach: Kettenbriefe verbreiten Angst und Schrecken - reden Sie mit Ihren Kindern!

Zurzeit kursieren Kettenbriefe, die als WhatsApp Sprachnachricht oder SMS an Kinder verschickt werden. In den Kettenbriefen wird der Empfänger mit einem Fluch oder einer Todesbotschaft eingeschüchtert, wenn die Nachricht nicht an eine bestimmte Personenanzahl weitergeleitet wird. Minderjährige Empfänger, oftmals Kinder im Alter von 10 bis 12 Jahren, werden durch diese Textnachrichten verängstigt und eingeschüchtert, weil sie die erfundenen Schilderungen für eine wahre Botschaft halten. Ältere Schüler hingegen erkennen recht schnell, dass es sich hierbei um einen üblen Scherz handelt und ignorieren diesen Kettenbrief. In einem aktuellen Fall war eine 10 jährige Schülerin aus Gersbach betroffen Die Schülerin hat sich anschließend ihren Eltern anvertraut, die sich daraufhin an die örtliche Polizeidienststelle gewandt hat. Die Polizei rät den Eltern, schon vor dem möglichen Empfang solcher Nachrichten den Kindern den Unsinn der Meldungen deutlich zu machen. Besprechen Sie mit den Kindern dieses Phänomen. Empfehlen Sie den Kindern, die Nachricht zu löschen und nicht weiter zu verbreiten.

Jk/pw

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Paul Wißler Telefon: 07741 8316-201 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Dazu schreibt presseportal.de: L 1140 / Neckargröningen: LKW rutscht in Graben; Ludwigsburg: Einbruch in Wohnhaus; Pleidelsheim: Brand in Container; Markgröningen: Unfallflucht . Polizeipräsidium Ludwigsburg / L 1140 / Neckargröningen: LKW . weiterlesen ...

presseportal.de meldet: Sindelfingen: Unfall mit über 40 000 Euro Sachschaden; Herrenberg: Anhänger angezündet . Polizeipräsidium Ludwigsburg / Sindelfingen: Unfall mit über . weiterlesen ...

presseportal.de schreibt: (BC) Biberach - Dieb will Parkscheinautomat knacken - In der Nacht von Montag auf Dienstag machte sich jemand in der Leipzigstraße an einem Automaten zu schaffen . Polizeipräsidium Ulm / Biberach - Dieb will . weiterlesen ...

presseportal.de weiter: Friedhofsbesuch zum Autoaufbruch genutzt . Polizeipräsidium Westpfalz / Friedhofsbesuch zum Autoaufbruch . weiterlesen ...

Dazu meldet rhein-zeitung.de weiter: Umfrage: Besonders viele Deutsche besorgt über Zuwanderung weiterlesen ...

Mitteilung von all-in.de: LKA: Serienräuber steckt hinter Bankraub in Opfenbach weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von all-in.de: Brand eines Bauernhofs in Egg an der Günz weiterlesen ...

merkur-online.de weiter: Lasst am Räuber Kneißl do sein Friedn weiterlesen ...

Meldung von tagesspiegel.de: Razzia gegen Salafisten-Verein - 18 Durchsuchungen in Berlin weiterlesen ...

epochtimes.de berichtet dazu: Düren/NRW: Familienclan verletzt nach Strafzettel zehn Polizisten – Gewerkschaft fordert Elektroschockereinsatz weiterlesen ...