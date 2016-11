"Schon lange wird Twitter vorgeworfen, nicht konsequent genug gegen aggressives Verhalten vorzugehen "

San Francisco - Der Kurznachrichtendienst Twitter verschärft nach jahrelanger Kritik den Kampf gegen Mobbing, Drohungen und verbale Angriffe. Unter anderem werde es einfacher, Hassrede und Missbrauch zu melden, kündigte Twitter an.

«Da Twitter in der Öffentlichkeit und in Echtzeit stattfindet, stellte es uns vor einige Herausforderungen, mit missbräuchlichem Verhalten Schritt zu halten und es einzudämmen», räumte der Online-Dienst zugleich in einem Blogeintrag ein.

Twitter wurde schon länger vorgeworfen, nicht hart genug Mobbing, Belästigungen und aggressives Verhalten zu bekämpfen, auch wenn der Kurznachrichtendienst in den vergangenen Jahren bereits seinen Kurs dagegen verschärft hatte. Gerade im zum Teil schmutzig geführten US-Präsidentschaftswahlkampf kam das Thema zuletzt immer wieder auf. In Medienberichten hieß es jüngst auch, das Problem sei einer der Gründe dafür gewesen, dass der Unterhaltungsriese Disney Kaufüberlegungen für Twitter fallengelassen habe.

Zu den neuen Maßnahmen gehört auch die Möglichkeit, Benachrichtigungen zu einzelnen Worten oder Phrasen «stummzuschalten». Das gilt auch für einzelne Unterhaltungen zwischen mehreren Twitter-Nutzern. Auf die gesamte Timeline mit den Nachrichten aller Quellen, denen man folgt, kann man die Funktion jedoch nicht ausweiten. Die Inhalte werden dabei nur für den Nutzer ausgeblendet, aber bleiben auf der Plattform.

Außerdem seien die Mitarbeiter, die Beschwerden über missbräuchliches Verhalten bearbeiten, zusätzlich geschult worden, hieß es. Twitter erinnerte daran, dass die Twitter-Regeln grundsätzlich Attacken auf Basis etwa von Geschlecht, Alter, Herkunft, sexueller Orientierung, Religion, Krankheit oder Behinderungen verbieten.

In der Vergangenheit waren immer wieder Fälle bekanntgeworden, in denen Beschwerden von Nutzern gegen Attacken bei Twitter abgewiesen wurden, weil sie angeblich nicht gegen die Richtlinien verstießen. Es passierte auch, dass diese Entscheidungen korrigiert wurden, wenn ein Fall durch Medienberichte öffentliche Aufmerksamkeit bekam.

«Wir erwarten nicht, dass diese Ankündigungen Twitter plötzlich von missbräuchlichem Verhalten befreien werden. Nichts, was wir machen können, würde das erreichen», schränkte Twitter in dem Blogeintrag ein. Aber man wolle den Dienst schnell verbessern. Twitter entfernt bereits auf breiter Front unter anderem illegale Inhalte und terroristische Propaganda.

Dem Kurznachrichtendienst machen ein verlangsamtes Wachstum und fortlaufende Verluste zu schaffen, die Aktie ist im Keller. Twitter-Chef Jack Dorsey will das Steuer mit einem konsequenteren Fokus auf Live-News und Video herumreißen.

wallstreet-online.de meldet: Today at Minds + Machines, GE (NYSE:GE) announced new products, acquisitions and partner programs to enable further adoption of Predix, the operating system for the Industrial Internet . GE Expands Predix Platform to Advance Industrial Internet Opportunities for Customers. The platform enhancements, acquisitions and new ISV partner program further complement the Predix technology stack and make it easier for industrial companies to execute weiterlesen ...

Dazu berichtet de.msn.com weiter: Prinz Harry ist so authentisch und beliebt wie einst seine Mutter . Prinz Harrys Sehnsucht nach einem normalen Leben. Wie sie leidet er unter den Medien. Seine Reaktion auf die Berichte über seine neue Freundin stachelt das Interesse erst recht an. weiterlesen ...

Mitteilung von anlegerverlag.de: Nachdem das Thema US-Präsidentschaftswahl nun gewissermaßen abgehakt ist, gilt es, wieder aufs Tagesgeschäft zu schauen . Heute wichtig: US-Inflationsdaten. Und da tritt an der Wall Street nun wieder die Fed in den Vordergrund. Ist eine Zinserhöhung im Dezember nun ?eingelockt?? Es sieht danach aus. Falls ja, wie wird die Fed dann 2017 weitermachen? USA: Zinserhöhung im Dezember in den … weiterlesen ...

Weitere Nachricht von dpa.de: HERNDON - Volkswagen kommt bei der Abarbeitung des Diesel-Abgasskandals in den USA womöglich einen großen Schritt voran . Kreise: Volkswagen mit weitgehender Einigung rund um 3-Liter-Diesel in USA. Mit US-Behörden habe der Konzern eine weitgehende Einigung für einen Rückkauf oder die Umrüstung der noch ausstehenden 3-Liter-Dieselmotoren von Audi erreicht, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Mit den Umweltbehörden EPA und CARB sei vereinbart worden, dass der Konzern rund 60 000 Autos durch eine Umrüstung in einen gesetzeskonformen Zustand versetzen dürfe und 19 000 ältere Autos zurückkaufe, hieß es weiter. Volkswagen und Audi wollten zu dem Bericht keine Stellung nehmen. weiterlesen ...

zdnet.de schreibt weiter: Amazon reagiert erstmals gegen Anbieter gefälschter Waren weiterlesen ...

Weitere Nachricht von bsi-fuer-buerger.de: Fake-Inhalte auf Facebook abstellen: Da beißt sich die Katze in den Schwanz weiterlesen ...

www.mdr.de: Kleines Land, große Bedeutung weiterlesen ...

nw-news.de meldet dazu: Katar als Olympia-Gastgeber?: Bach verteidigt seine Politik - Vergleich zur Trump-Wahl weiterlesen ...

Mitteilung von meedia.de: Kommentar zu Social Media-Offensive: Wie die AfD bei Facebook und Twitter versucht, vom Trump-Erfolg zu profitieren von W. Winkler weiterlesen ...

Mehr dazu von meedia.de: Kommentar zu „Der Titel beschreibt das, was passiert ist“ – Spiegel-Chefredakteur Brinkbäumer verteidigt Trump-Weltuntergangs-Cover von Harald B. weiterlesen ...