"SAN RAMON - Der US-Ölkonzern Chevron kommt trotz kräftiger Einbußen im Zusammenhang mit niedrigen Ölpreisen immer ..."

Chevron hatte die Kosten kräftig gesenkt und die Investitionen zurückgefahren. Zudem haben sich die Ölpreise im Verlauf dieses Jahres wieder erholt. Die Aktionäre können auch weiterhin auf Dividendenzahlungen hoffen. Für das zurückliegende Quartal gibt es mit 1,08 Dollar je Aktie einen Cent mehr als im Vorjahr.





Dazu berichtet presseportal.de weiter: Hamburg - Die NASCO Energie & Rohstoff AG, ein Öl und Gas-Spezialist mit Sitz in Hamburg und operativer Tätigkeit in den USA, hat eine Finanzierung über 32 Mio . NASCO schließt Finanzierung über 32 Mio. US-Dollar erfolgreich ab / Heliumproduktion wird ab 2017 verdoppelt. US-Dollar abgeschlossen. Partner ist der auf den Energiesektor spezialisierte Kreditfonds weiterlesen ...

Mehr dazu von businesswire.com: Rockwell Automation, Inc (NYSE: ROK) hat den führenden Systemintegrator MAVERICK Technologies übernommen, um sein Domänenwissen zu erweitern und um besser innovative Lösungen für Steuerung und Informationen für Kunden in Branchen wie Chemie, Nahrungs- und Genussmittel sowie Öl und Gas liefern zu können . Rockwell Automation übernimmt MAVERICK-Technologien. Durch die Übernahme wird die Expertise von Rockwell Automation bei zentralen Verfahren und Batchanwendungen gestärkt, damit die Kunden des Unternehmens ihre Produktivität steigern und bei Lösungen für Prozesssteuerung und Informationsverwaltung auf globaler Ebene wettbewerbsfähiger sein können. weiterlesen ...

Mitteilung von wallstreet-online.de: 93% hält die Heidelberger Deutsche Rohstoff AG (WKN A0XYG7) an der in den USA tätigen Elster Oil & Gas (EOG) . goldinvest.de: Deutsche Rohstoff – US-Tochter legt exzellente Produktionsdaten neuer Bohrungen vor. Das lohnt sich, denn die Gesellschaft hatte Ende Juli sechs neue Horizontalbohrungen in Produktion gebracht, die offenbar kräftig sprudeln. weiterlesen ...

Artikel von wallstreet-online.de: Vom Heidelberger Konzern Deutsche Rohstoff (WKN A0XYG7) kommen sehr gute Nachrichten von den Öl- und Gasaktivitäten in den USA . goldinvest.de: Deutsche Rohstoff – Die US-Töchter sorgen für Phantasie. Dies betrifft vor allem die US-Tochtergesellschaft Elster Oil & Gas, die zusammen mit Partnern in den vergangenen Monaten auf dem nordwestlichen Teil des Wattenbergfeldes umfangreiche Bohrarbeiten auf dem Areal „Wind” vorgenommen hat. Sechs neue Bohrungen wurden durchgeführt. Elster Oil & Gas hält an diesen eine Betriebsbeteiligung von 50 Prozent. weiterlesen ...

epochtimes.de schreibt: Entlarvt: Energie-Krieg in Syrien: Kämpfe nur um Öl und Gas-Lieferrouten – Wer darf nach Europa liefern? weiterlesen ...





























epochtimes.de weiter: Energie-Krieg Syrien: Kämpfe nur um Öl und Gas-Lieferrouten – Wer darf nach Europa liefern weiterlesen ...

heute.de berichtet dazu: Hillary Clintons Plan für mehr Jobs weiterlesen ...

Meldung von ariva.de: Björn Junker, Chefredakteur GOLDINVEST.de: Deutsche Rohstoff ? Die US-Töchter sorgen für Phantasie weiterlesen ...

Dazu schreibt zdnet.de weiter: Cisco und IBM arbeiten bei IoT zusammen weiterlesen ...

oberpfalznetz.de berichtet dazu: Windenergie: Gier der Investoren nach Rendite weiterlesen ...