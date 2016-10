"SAN FRANCISCO - Volkswagen liefert der kalifornischen Umweltbehörde Carb im Abgas-Skandal überarbeitete Rückrufpläne ..."

Ein Carb-Sprecher sagte ebenfalls, dass man sich wegen des laufenden Verfahrens nicht äußern könne. Der im US-Rechsstreit zuständige Richter Charles Breyer fordert bis zu einer Anhörung am 3. November konkrete Vorschläge, wie die 3,0-Liter-Wagen, die laut US-Behörden mit einer illegalen Software zur Abgaskontrolle unterwegs sind, in einen gesetzeskonformen Zustand gebracht werden können.

Bei rund 480 000 kleineren Dieselwagen mit 2,0-Liter-Motoren hat VW sich mit US-Klägern bereits auf einen Vergleich geeinigt, der den Konzern bis zu 16,5 Milliarden Dollar kosten könnte. Richter Breyer will spätestens am Dienstag bekanntgeben, ob er diesem Kompromiss final zustimmt. Bei den größeren Dieselwagen könnte eine Einigung ebenfalls ins Geld gehen. Sollte es nicht gelingen, die Wagen technisch umzurüsten, drohen teure Rückkäufe.





Dazu dpa.de: BERLIN - Die digitale Wirtschaft in Deutschland kommt in einem groß angelegten Zehn-Länder-Vergleich der führenden Nationen nicht von der Stelle . Deutsche Digital-Wirtschaft international weiterhin nur Mittelmaß. Wie vor einem Jahr landete Deutschland in aktuellen "Wirtschaftsindex Digital" nur auf dem sechsten Platz. Die am Donnerstag in Berlin veröffentlichte Studie wurde von TNS Infratest und dem ZEW Mannheim im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums erstellt. Von maximal 100 möglichen Indexpunkten erreichte Deutschland in diesem Jahr 53 Punkte, das war ein Punkt mehr als im Vorjahr. An der Spitze des Rankings liegen die USA (76 Punkte), Südkorea (70) und Großbritannien (65). Danach folgen Finnland (62) und Japan (58). weiterlesen ...

dts-nachrichtenagentur.de schreibt dazu weiter: Deutschlands Industrie und Politik macht der stärker werdende Zugriff ausländischer Regierungen auf die deutsche Wirtschaft Angst: Einige Top-Manager wollen den Standort nun schützen - notfalls sogar durch die "ideelle Wiederbelebung der Deutschland AG" . Manager für ideelle Wiederbelebung der Deutschland AG. weiterlesen ...

Dazu meldet presseportal.de weiter: Mainz - - Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www presseportal de/bilder - Ob es der Präsidentschaftswahlkampf in den USA ist, die Brexit-Entscheidung in Großbritannien oder die Flüchtlingsdiskussion in Deutschland: Emotionen dominieren in diesen Tagen die Politik . Wie wird aus Wut Politik? / maybrit illner spezial im ZDF über den nationalen Stimmungswandel in Europa. "Wie wird aus weiterlesen ...

Weitere Nachricht von dpa.de: BERLIN - Microsoft will die Diskussion um die politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen durch die Digitalisierung in Deutschland mitgestalten . Microsoft will intensiven Dialog zum Cloud-Computing anstoßen. Dafür hat der Softwarekonzern am Mittwoch in Berlin eine Denkschrift für Wirtschaft und Politik vorgestellt. Konkrete Handlungs-Empfehlungen sollen dabei einen sicheren Weg in die Cloud aufzeigen. "Cloud Computing bietet die Antwort auf einige der größten Herausforderungen in der Welt", sagte Brad Smith, Chef-Justiziar von Microsoft. "Doch wie so oft bei technologischem Fortschritt ergeben sich auch viele Fragen für die Gesellschaft." Dafür brauche es "ein ausgewogenes Paket aus politischen und technologischen Lösungen". weiterlesen ...

politikexpress.de schreibt: McDonald–s Benefiz-Gala zugunsten Familien schwer kranker Kinder mit Rekord-Spendensumme (FOTO) weiterlesen ...





























politikexpress.de schreibt: Westfalenpost: Geburtenrate: Mal nicht nur meckern weiterlesen ...

Mitteilung von kledy.de: Manager für ideelle Wiederbelebung der Deutschland AG weiterlesen ...

Nachricht von heute.de: Wie wird aus Wut Politik? weiterlesen ...

heute.de schreibt dazu weiter: Wie wird aus Wut Politik? weiterlesen ...

Dazu berichtet wzonline.de weiter: BDI warnt vor Abschottung weiterlesen ...