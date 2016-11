"SAN FRANCISCO - Die kalifornische Umweltbehörde CARB droht nach neuen Vorwürfen gegen die Volkswagen mit weiteren ..."

steht diesmal nicht der Ausstoß des Schadstoffs Stickoxid im Fokus, sondern angebliche Täuschungen beim schädlichen Klimagas CO2. Nicht nur Dieselwagen sollen betroffen sein, sondern auch Benziner. Audi lehnte eine Stellungnahme zu dem Zeitungsbericht bis zuletzt ab. CARB erklärte ebenfalls, die laufende Untersuchung nicht konkret kommentieren zu können. Die Behörde betonte aber, dass sie auch Verstöße gegen CO2-Vorschriften ernst nehme - sowohl bei Dieselwagen als bei Benzinern.





dpa.de schreibt dazu weiter: Erschließung globaler Märkte Bundeswirtschaftsminister Gabriel will den Vormarsch chinesischer Staatsfirmen in Deutschland erschweren . Grillo gegen Verschärfung des Außenwirtschaftsgesetzes. Die Wirtschaft will aber keine Abschottung, sondern ihrerseits besseren Zugang in China. weiterlesen ...

aktiencheck.de berichtet dazu: Wohin steuert Amerikas Wirtschaft? / Präsidentschaftswahlen in den USA

Berlin/Washington D C . Germany Trade and Invest / Wohin steuert Amerikas Wirtschaft? / . - Am 8. November 2016 finden in den

USA Präsidentschaftswahlen statt. Alles spricht für eine äußerst

knappe Entscheidung zwischen dem Kandidaten der Republikaner Donald

Trump und seiner Gegnerin, der Demokratin Hillary Clinton. weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von dpa.de: Wohin steuert Amerikas Wirtschaft? / Präsidentschaftswahlen in den USA . Germany Trade and Invest / Wohin steuert Amerikas Wirtschaft? / . weiterlesen ...

de.msn.com weiter: Nach dem Smartphone Galaxy Note 7 ruft der südkoreanische Elektronikkonzern Samsung in den USA auch "explodierende" Waschmaschinen zurück . Rückruf: Jetzt explodieren bei Samsung die Waschmaschinen. In Deutschland wurden diese Waschmaschinen nicht verkauft. Es geht um rund 2,8 Millionen Toplader, bei denen sich beim Schleudern die Deckelklappe lösen kann, wie das Unternehmen und die US-Verbraucherschutzbehörde am Freitag mitteilten. Es geht um insgesamt 34 verschiedene Modelle. In seltenen weiterlesen ...

Dazu meldet abendzeitung-muenchen.de: Ein Überblick vor dem Countdown: Trump oder Clinton? Das TV-Programm zur US-Wahl weiterlesen ...





























Meldung von manager-magazin.de: Handel, Jobs, Investitionen: Warum uns die US-Wahl nicht egal sein kann weiterlesen ...

www.haz.de schreibt dazu: Störung legt Twitter lahm weiterlesen ...

Nachricht von www.haz.de: „VW aktuell nicht zukunftsfähig“ weiterlesen ...

Dazu meldet tagesspiegel.de: Sieben Jahre im Plus weiterlesen ...

Weitere Nachricht von merkur-online.de: Alle Vorfälle im News-Blog: Frau tritt Horror-Clown ins Gemächt weiterlesen ...