"SAN CLEMENTE/NEW YORK - Der US-Pharmakonzern Pfizer will sein Geschäft mit Infusionen verkaufen "

Meldung von pressrelations.de: Veritas Pharma Inc , . Veritas Pharma Inc.: Cannevert veröffentlicht seinen vierteljährlichen Forschungsbericht; eine Anzahl von Cannabisstämmen als potenziell therapeutisch erkannt. weiterlesen ...

Mitteilung von aktiencheck.de: New York - Facebook -Aktienanalyse von Analyst Neil Doshi von Mizuho Securities USA:



Der Aktienanalyst Neil Doshi vom Investmenthaus Mizuho Securities USD empfiehlt die Aktien des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc . Facebook-Aktie: Wird der Marktplatz eine Erfolgsgeschichte? - Aktienanalyse. (ISIN US30303M1027, WKN A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) laut einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor zum Kauf. weiterlesen ...

Artikel von dpa.de: WASHINGTON - Der Internationale Währungsfonds (IWF) tritt bei seiner Herbstprognose für die weltweite Wirtschaft weiter auf die Bremse . IWF: USA und Brexit drücken auf weltweites Wirtschaftswachstum. Vor allem hinsichtlich der USA als größte Volkswirtschaft der Welt herrscht wenig Optimismus. Der IWF nahm am Dienstag seine Prognose für die USA für das laufende Jahr im Vergleich zum Juli um 0,6 Prozent zurück, für das nächste Jahr um 0,3 Prozent. Die Weltwirtschaft insgesamt werde wie bereits im Juli prognostiziert um 3,1 Prozent wachsen, im nächsten Jahr um 3,4 Prozent. Neben einem schwächer gewordenen US-Wachstum drückten vor allem die Unsicherheiten in Verbindung mit dem Brexit-Votum in Großbritannien auf das Wachstum, teilte der IWF am Dienstag in Washington mit. weiterlesen ...

businesswire.com berichtet: Replicor Inc , ein privat geführtes Biopharmaunternehmen, das an einem Wirkstoff zur Heilung von chronischer Hepatitis B und D arbeitet, gab heute bekannt, dass die vorläufige Zwischenanalyse aus der jüngsten klinischen Studie REP 401 von der American Association for the Study of Liver Disease (AASLD) zur mündlichen Präsentation in der Late-Breaking Abstract Session ihrer Jahrestagung, die vom 11 . Replicor veröffentlicht hochaktuelle klinische HBV-Daten auf AASLD-Tagung 2016. bis 15. November 2016 in Boston (USA) stattfindet, ausgewählt wurde. weiterlesen ...

Dazu berichtet plasticker.de: Rowa Group: US-Niederlassung mit neuem Technology Center weiterlesen ...

Weitere Nachricht von finanztreff.de: BUSINESS WIRE: Quantitativer Immuno-Onkologie Assay OncoTect iO von IncellDx in neuer Studie veröffentlicht weiterlesen ...

Dazu finanztreff.de weiter: BUSINESS WIRE: Noordhoff Health übernimmt Mediasite zur Schaffung gemeinsamer innovativer Lernlösungen für 4000 europäische Kliniken und Gesundheitseinrichtungen weiterlesen ...

Mehr dazu von shortnews.de: USA: Vielgehasster Pharma-Wucherer versteigert einen Faustschlag in sein Gesicht weiterlesen ...

Dazu schreibt boerse-online.de: dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 26.09.2016 weiterlesen ...

Dazu meldet schwarzwaelder-bote.de: Deutschland: Ifo: Wirtschaft im September viel optimistischer weiterlesen ...