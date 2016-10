"RWE Aktiengesellschaft: Vorstand und Ausschuss des Aufsichtsrats legen Platzierungspreis und Umfang der zu ..."

RWE Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Börsengang

06.10.2016 21:58

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Der Vorstand der RWE Aktiengesellschaft hat gemeinsam mit dem Vorstand der

innogy SE mit Zustimmung der zuständigen Ausschüsse der Aufsichtsräte der

Gesellschaften den Platzierungspreis für die Aktien der innogy SE auf Euro

36 festgelegt. Aus der Kapitalerhöhung wurden 55.555.000 neue Aktien

platziert. Der Bruttoemissionserlös aus der Platzierung der neuen Aktien

der innogy SE beträgt damit Euro 1.999.980.000. Auf Basis der Gesamtzahl

von 555.555.000 Aktien und des Platzierungspreises von Euro 36 pro Aktie

beträgt die Marktkapitalisierung der innogy SE damit Euro 19.999.980.000.

Im Rahmen des Börsengangs hat die RWE Downstream Beteiligungs GmbH, eine

hundertprozentige Tochtergesellschaft der RWE Aktiengesellschaft,

70.707.000 bestehende Aktien aus ihrem Bestand mit einem

Bruttoemissionserlös von Euro 2.545.452.000 platziert. Außerdem wurden

Mehrzuteilungen von 12.626.200 weiteren Aktien der Gesellschaft aus dem

Bestand der RWE Downstream Beteiligungs GmbH vorgenommen.

Der Vorstand

Mitgeteilt durch Dr. Claudia Mayfeld, Legal & Compliance

06.10.2016

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: RWE Aktiengesellschaft

Opernplatz 1

45128 Essen

Deutschland

Telefon: +49 (0)201-12-15025

Fax: +49 (0)201-12-15265

E-Mail: invest@rwe.com

Internet: www.rwe.com

ISIN: DE0007037129, DE0007037145, , Weitere ISINs von Fremdkapital-

und Hybridanleihen sind unter

http://www.rwe.com/web/cms/de/1775762/rwe/investor-relations

/anleihen/finanzierungsinstrumente/rwe-anleihen-im-ueberblic

k/, aufgelistet.,

WKN: 703712, 703714, , Weitere WKNs von Fremdkapital- und Hybridanleihen sind unter http://www.rwe.com/web/cms/de/1775762/rwe/investor-relations/anleihen/finanzierungsinstrumente/rwe-anleihen-im-ueberblick/ aufgelistet.

Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange; Luxemburg

Ende der Mitteilung DGAP News-Service





























