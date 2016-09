Dazu meldet dpa.de: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs . RWE Aktiengesellschaft. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung weiterlesen ...

Dazu berichtet dgap.de: RWE Aktiengesellschaft, DE0007037129 . RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung. weiterlesen ...

dpa.de schreibt dazu weiter: HALLE - Die Ost-Wirtschaft befindet sich nach Einschätzung des Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle (IWH) im Aufschwung . IWH: Ost-Wirtschaft im Aufschwung. Die Wirtschaftsleistung werde dieses Jahr um 1,8 Prozent zulegen, teilte das Institut am Donnerstag in Halle mit. Bundesweit werde jedoch mit einem Plus von 1,9 Prozent gerechnet. Die Arbeitsproduktivität werde in diesem Jahr im Osten etwas schneller als im Westen steigen. "Somit wird ein kleiner Fortschritt bei der ökonomischen Konvergenz erreicht." Zugpferde seien zuletzt Berlin, Brandenburg und Sachsen gewesen. Den schwächsten Wert im Osten habe zuletzt Sachsen-Anhalt aufgewiesen. weiterlesen ...

Dazu dpa.de: FRANKFURT - In keinem EU-Land werden so viele Roboter in der Industrie eingesetzt wie in Deutschland . Deutschland bei Einsatz von Industrie-Robotern weit vorn. Im weltweiten Vergleich liegt Deutschland gemessen an der Zahl der Maschinen je 10 000 Beschäftigten auf Rang vier nach Südkorea, Singapur und Japan, wie die International Federation of Robotics (IFR) am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. weiterlesen ...

Dazu berichtet merkur-online.de: Privatversicherten droht Beitrags-Schock weiterlesen ...

tagesspiegel.de: Vergebliche Liebesmüh weiterlesen ...

Dazu meldet n-tv.de weiter: Diskriminierung ausländischer Fahrer: EU-Kommission verklagt Deutschland wegen Pkw-Maut weiterlesen ...

schwarzwaelder-bote.de berichtet: Deutschland: Institute: Moderates Wirtschaftswachstum und mehr Jobs weiterlesen ...

Meldung von schwarzwaelder-bote.de: Deutschland: Inflation zieht auf niedrigem Niveau an weiterlesen ...

www.pnn.de meldet dazu: Brüssel: EU-Kommission verklagt Deutschland wegen Pkw-Maut weiterlesen ...