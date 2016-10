"RWE Aktiengesellschaft deutsch "

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die

Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden

Personen

21.10.2016 / 12:02

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in

enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:

Vorname: Günther

Nachname(n): Schartz

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate,

zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

RWE Aktiengesellschaft

b) LEI

529900GB7KCA94ACC940

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie

ISIN: DE0007037129

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen

13,648 EUR 5049,76 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen

13,6480 EUR 5049,7600 EUR

e) Datum des Geschäfts

2016-10-07; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Deutsche Börse Frankfurt

MIC: XFRA

21.10.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: RWE Aktiengesellschaft

Opernplatz 1

45128 Essen

Deutschland

Internet: www.rwe.com

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

30163 21.10.2016





