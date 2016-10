Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die

Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden

Personen

12.10.2016 / 09:59

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in

enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:

Vorname: Peter

Nachname(n): Terium

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate,

zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

RWE Aktiengesellschaft

b) LEI

529900GB7KCA94ACC940

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie

ISIN: DE0007037129

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen

13,4114506 EUR 186110,70 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen

13,4115 EUR 186110,7000 EUR

e) Datum des Geschäfts

2016-10-11; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Trade gate

MIC: TGAT

12.10.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: RWE Aktiengesellschaft

Opernplatz 1

45128 Essen

Deutschland

Internet: www.rwe.com

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

29949 12.10.2016





























Dazu schreibt dpa.de: RWE Aktiengesellschaft deutsch . RWE Aktiengesellschaft.

Dazu meldet dgap.de: RWE Aktiengesellschaft, DE0007037129 . RWE Aktiengesellschaft deutsch.

