Rückblick: Während sich der wohl größte Konkurrent Facebook nach wie vor auf neuen Allzeithochs sonnt, sieht es bei Twitter eher düster aus: Die Aktie ist nach wie vor ein Kandidat für den Keller. Nach der Übernahme von LinkedIn herrschte im Sektor eine regelrechte Übernahmeeuphorie, welche kurzzeitig auch Twitter be?ügelte. Doch nachdem zahlreiche namhafte Kandidaten absagten, ging es mit den Kursen rasch wieder bergab.

Meinung: In den letzten Wochen formte sich hier ein sehr attraktiver bearisher Wimpel aus, welcher nun kurz davor steht, nach unten gebrochen zu werden. Sofern uns keine positiven Nachrichten in die Quere kommen, könnte ein Durchbruch nach unten einen weiteren Schocke?ekt in der Aktie bewirken.

