dpa.de weiter: Rom - Nach dem Beben am Abend in Italien hat der Zivilschutz noch keine Informationen über Verletzte . Zivilschutz: Bislang keine Verletzten nach Beben in Italien. «Wir haben keine Nachrichten über Verletzte oder Todesopfer, zumindest bis jetzt», sagte Cesare Spuri vom Zivilschutz der Region Marken der Nachrichtenagentur Ansa nach der ersten Kontrolle des Gebiets. Die kritischste Situation sei in Castelsantangelo sul Nera, wo die Stromversorgung fehle. In der Gemeinde Visso in der Provinz Macerata seien Schäden gemeldet worden. Auf Twitter zirkulierte ein Video, auf dem Schäden nahe einer Kirche zu sehen sind. weiterlesen ...

Artikel von dpa.de: Südöstlich von Perugia Schon wieder bebt die Erde in Italien und schon wieder trifft es das Zentrum des Landes . Erde in Mittelitalien bebt schon wieder - Ausmaß noch unklar. Selbst in der Hauptstadt Rom bekommen die Bürger den Erdstoß zu spüren. Das Ausmaß ist zunächst unklar. weiterlesen ...

Dazu schreibt dpa.de: Rom - Ein Erdbeben hat am Abend Mittelitalien erschüttert . Erdbeben in Italien: «Mit Sicherheit gab es Einstürze». Das Zentrum des Erdstoßes, der eine Stärke von 5,4 gehabt haben soll und bis in die Hauptstadt Rom zu spüren war, lag nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Ansa südöstlich von Perugia. Das genaue Ausmaß ist noch unklar. «Für den Moment kann ich nichts sagen, wir sind dabei, es zu bewerten», zitierte die Nachrichtenagentur Ansa Cesare Spuri vom italienischen Zivilschutz der Region Marken. Der Bürgermeister von Castelsantangelo sul Nera, Mauro Falcucci, sagte dem Fernsehsender Sky TG24: «Mit Sicherheit gab es Einstürze». weiterlesen ...

