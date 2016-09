Würzburg (pts028/19.09.2016/15:20) - Riesige Freude bei PROCESS, unserem Fachmedium für die Prozessindustrien: eine hochkarätig besetzte Jury aus Experten in Kommunikation und Marketing zeichnet die Berichterstattung über die ACHEMA 2015 mit einem Fox Award in Gold aus.

Wesentliches Element dabei war die tagesaktuelle Nachrichten-Sendung "ACHEMA-TV" direkt von der Messe. Hier hat PROCESS nicht nur über das tägliche Messegeschehen berichtet, sondern auch gezielt in Talkrunden - allesamt mit bekannten Branchengrößen besetzt - Schwerpunktthemen der Branche live von der Messe diskutiert.

Perfekt ergänzt haben sich somit die täglichen Messezeitungen und Newsletter mit einem innovativen Bewegtbildformat im B2B-Bereich - alles eingebettet in einen umfassenden cross Media len Kommunikationsmix. So haben Leser und User alles Wichtige der Messe erfahren: direkt, live und crossmedial.

Alle Einreichungen müssen die Kommunikationsprofis hinsichtlich Konzept, Umsetzung und Wirkung überzeugen. Die Jury legt bei ihrer Bewertung besonderes Augenmerk auf ein makroskopisches, konzeptionelles Zusammenspiel von Kanälen und Touchpoints zum Erreichen des spezifischen Kommunikationsziels. Dabei dreht sich alles um die Content-Qualität über alle eingesetzten Kanäle hinweg, Ansätze zum Generieren von Reichweite, Dialogqualität, Markenkongruenz von inhaltlicher und optischer Präsentation, sowie Nutzungskomfort der Kanäle für die Zielgruppen und Evaluation. Insgesamt 348 eingereichte Marketing- und Kommunikationslösungen umfasste das diesjährige Teilnehmerfeld, aus dem PROCESS in der Kategorie "Chemie&Pharma" mit dem goldenen FOX-Award für seine externe Kommunikation bedacht wurde.

PROCESS-Chefredakteur und Publisher Gerd Kielburger freut sich mit dem gesamten Team über den Award in Gold: "Mit der Auszeichnung fühlen wir uns in unserer Strategie bestätigt. PROCESS versteht sich mit seinen Inhalten und Angeboten heute als der führende Wissens- und Kommunikationspartner seiner Zielgruppen in der Prozessindustrie sowie der werbetreibenden Ausrüsterindustrie. Um dieses Ziel zu erreichen, nutzen wir alle relevanten Kommunikationskanäle - von Print über Digital im Responsive Design mit Newslettern, Videos, weiterbildenden Webinaren oder auch in sozialen Netzwerken sowie eigenen Kongressen und Foren bis hin zu Service-Formaten wie Marktanalysen, Trend- und Marktforschung und Corporate-Media-Angeboten. Im Kombinations-Mix bieten wir unseren Werbekunden daher eine unerreichte Reichweite bei größtmöglicher Transparenz.

Seit 2011 zeichnen die FOX AWARDS unter dem Dach des dapamedien Verlags - in Kooperation mit namhaften Partnern auf Wissenschaft und Wirtschaft - effiziente Lösungen aus Marketing und Kommunikation in Print und Digital aus. Als Impulsgeber und Kontakter, als Emotionsverstärker, Informationslieferant und Relevanz-Garant stärken diese Lösungen die Corporate Brand, unterstützen die Etappen der Customer Journey und befördern so die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens.

Ein kostenloses Presseexemplar von PROCESS können Sie bestellen bei: pressestelle@vogel.de

"Process" bildet den Markt der chemischen, pharmazeutischen und weiterer verfahrenstechnischer Industrien mit aktuellen Wirtschafts- und anwendungsorientierten Technikinformationen ab. Das deutschsprachige Fachmagazin "Process" , die englischen bzw. chinesischen Ausgaben "Process worldwide" , "Process India" und "Process China" , der Branchentitel "PharmaTEC" sowie weltweite Kongress-Veranstaltungen und die Onlineportale http://process.de sowie http://process-worldwide.com informieren weltweit technische Fach- und Führungskräfte der Prozessindustrie. Die Projektdatenbank für weltweite Großanlagenbau-Projekte http://www.groab.de ergänzt das Informations-Portfolio. Das Stammhaus Vogel Business Media ist Deutschlands großes Fachmedienhaus mit 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportalen, 100+ Business-Events sowie zahlreichen mobilen Angeboten und internationalen Aktivitäten. Hauptsitz ist Würzburg. Das Unternehmen feiert 2016 seinen 125. Geburtstag.

Aussender: Vogel Business Media GmbH & Co. KG

Ansprechpartner: Gunther Schunk

Tel.: +49(0)931/418-2590

E-Mail: gunther.schunk@vogel.de

Website: www.process.de

