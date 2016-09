Google

Facebook

Sprint

Research

Zusammenfassung:Apple,undöffnen ihre Messenger für externe Apps. Hunderte von Milliarden Nachrichten tauschen die Nutzer der Messenger-Apps jeden Tag aus. Viele Milliarden dieser Nachrichten haben einen direkten Bezug zu Marken. Trendsetter, Freunde und Familien beeinflussen unsere Kaufentscheidungen. Unsere heutige Neuvorstellung RewardStream Solutions Inc. (ISIN: CA76156V1031, WKN: A2APX1, Ticker: JL4L, TSXV: REW) hat eine Killer App für den rasant wachsenden Milliardenmarkt Empfehlungsmarketing entwickelt. Der Proof of Concept ist bereits gelungen. Über300 Mio. Neugeschäft hat das kanadische Start-up RewardStream Solutions Inc. seinen zufriedenen Kunden bereits vermittelt. Zahlreiche renommierte Konzerne setzten bereits auf die innovative Technologie von RewardStream Solutions Inc. Eine Gelddruckmaschine. Mutigen und risikobereiten Investoren winkt eine Kurschance von 314% mit denvon RewardStream Solutions Inc.Heute Morgen sorgt unser neuer Top-Pick RewardStream Solutions Inc. mit der Meldung eines Riesendeals mit Weltmarktführer WooCommerce für einen Paukenschlag. WooCommerce ist die populärste e-Commerce-Plattform der Welt. Damit erhält RewardStream Solutions Inc. auf einen Schlag Zugang zu mehr als 37% aller weltweiten Online-Shops bzw. über 1,5 Mio. Unternehmen. Ein Game Changer für die Empfehlungsmarketing-Plattform von RewardStream Solutions Inc. Wir erwarten heute ein Kursfeuerwerk für die RewardStream Solutions Inc.-Aktie.Empfehlungen sind das beste Mittel um Vertrauen zu schaffen und Kunden zu gewinnen. Die Wahrscheinlichkeit eines Kaufs ist 4 mal so groß, wenn daszuvor von einem Freund empfohlen worden ist. RewardStream Solutions Inc. hat eine Technologie entwickelt, die erfolgreiches Empfehlungsmarketing in den Messengern von Apple, Google, Facebook und anderen Sozialen Medien möglich macht. Eine Gelddruckmaschine.Der Proof of Concept ist RewardStream Solutions Inc. bereits gelungen. Über USD 300 Mio. Neugeschäft hat das rasant wachsende Start-up seinen Kunden bereits vermittelt. Großkonzerne wie Rogers, Telus,oder Virgin Mobile setzten bereits auf die effektiven Vertriebslösungen von RewardStream Solutions Inc. Zahlreiche Neukunden dürften in den kommenden Wochen gewonnen werden.Die Wachstumsmöglichkeiten von RewardStream Solutions Inc. sind schier grenzenlos. Über USD 29 Mrd. geben die Werbeentscheider im Bereich Direktmarketing in den Branchen Telekommunikation, Finanz-Dienstleistungen und e-Commerce pro Jahr aus. Das Marktpotential im Bereich Empfehlungsmarketing dürfte langfristig jedoch noch sehr viel größer sein.Über 900 potentielle Neukunden befinden sich in der Pipeline von RewardStream Solutions Inc. Das Management von RewardStream Solutions Inc. rechnet mit wiederkehrenden Umsatzerlösen bis zu $1,7 Mio. pro Jahr. Wir erwarten in den kommenden Monaten einen Wachstumsschub für RewardStream Solutions Inc.Wir rechnen in den kommenden Wochen mit bahnbrechenden News unseres neuen Top-Picks RewardStream Solutions Inc. Die Pipeline möglicher Neukunden ist randvoll. Wir erwarten daher zahlreiche Neuabschlüsse, die dem Aktienkurs von RewardStream Solutions Inc. Auftrieb verleihen dürften."Strong Outperformer" lautet daher unsere Ersteinschätzung für die Aktien von RewardStream Inc. Das Kursziel auf Sicht von 12 Monaten veranschlagen wir zunächst mit 0,50 EUR. Das entspricht einer Kurschance von zunächst 176% für mutige und risikobereite Investoren. Auf Sicht von 24 Monaten halten wir ein Kursziel von 0,75für realistisch. Das entspricht einer Kurschance von 314% für die Aktien von RewardStream Inc.Über RewardStream Solutions Inc.RewardStream ist auf die Umsetzung automatisierter Empfehlungsmarketingprogramme spezialisiert, mit denen Markenunternehmen bei der Akquise, Einbindung und Bindung ihrer wichtigsten Interessenten - der Kunden - unterstützt werden. Mit einem innovativen Mix aus Marketing-Know-how und geschützten Technologien verwandelt RewardStream eine bestehende Kundenbasis in ein starkes neues Vertriebstool, das allen Kunden offen steht. RewardStream bietet eine skalierbare Technologieplattform in Echtzeit, die dem Beziehungsprogramm des jeweiligen Kunden als Grundlage dient. Die Plattform bietet Kundenakquisitionsprogramme, mit denen zu geringen Kosten bei gleichzeitig hoher Erfassungsrate neue, treue Kunden gewonnen werden. Mit unseren preisgekrönten Marketinglösungen konnten wir bereits in 39 Ländern Markenunternehmen wie Boost Mobile, Virgin Mobile, Envision Financial, Koodo Mobile und viele andere bei ihren Kundenbindungs- und Beziehungsmarketingprogrammen unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.rewardstream.com Zukunftsgerichtete InformationenDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren behaftet sind, welche dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren - wie z.B. die Verfügbarkeit von Finanzmitteln und die Ergebnisse von Finanztransaktionen - die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind in den Unterlagen des Unternehmens angeführt, die in regelmäßigen Abständen bei SEDAR eingereicht werden (siehe www.sedar.com ). Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese lediglich unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung getätigt wurden. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Interessenkonflikte:Die aktiencheck.de AG und mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft bzw. mit derenRelationsagentur Zimtu Capital Corp., Vancouver eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen.Bei den Veröffentlichungen von AC Research handelt es sich ausdrücklich nicht um Finanzanalysen. Vielmehr sind die Besprechungen von Aktien als Vorstellungen rein werblichen Charakters zu werten.Ferner geben wir zu bedenken, dass die Auftraggeber dieser Studie in naher Zukunft beabsichtigen könnten, sich von eigenen Aktienbeständen in der RewardStream Solutions Inc. zu trennen und damit von steigenden Kursen derprofitieren werden. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenkonflikt.Wir wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Researchfirmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung.Weder der Redakteur noch ein Mitglied des Haushalts des Redakteurs der aktiencheck.de AG besitzen Wertpapiere der besprochenen Gesellschaft.Pressekontakt:RewardStream Solutions Inc.Rana Vig, Vice Chairman(604) 282-7572Rob Goehring, CEO(877) 692-0040

RewardStream Solutions Inc.

Diese Pressemitteilung wurde zur Verfügung getstellt von der pressrelations GmbH

presseportal.de meldet dazu: Gas und Bremse verwechselt . Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis / Gas und Bremse verwechselt. weiterlesen ...

Dazu berichtet dpa.de: FRANKFURT - Der Dax hat nach den Verlusten der vergangenen Tage am Mittwoch wieder den Vorwärtsgang eingelegt . Aktien Frankfurt: Dax wieder im Vorwärtsgang. Christian Henke vom Handelshaus IG sah den erneuten Erholungsversuch durch die gut gelaufene Wall Street unterstützt. Die schwachen asiatischen Börsen und mäßige Daten zum deutschen Verbrauchervertrauen konnten dem hiesigen Leitindex nichts anhaben. weiterlesen ...

Artikel von dpa.de: BERLIN - Die Bundesregierung will alternative Auto-Antriebe mit Brennstoffzellen weiter voranbringen . Bund gibt weitere 250 Millionen Euro für Brennstoffzellen-Autos. Bis 2019 sollen aus Mitteln von Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) fast 250 Millionen Euro als Förderung bereitstehen, wie das Kabinett am Mittwoch beschloss. Die künftige Unterstützung zielt darauf, technisch ausgereifte Produkte wettbewerbsfähig zu machen und auch das Tankstellennetz auszubauen. Brennstoffzellen seien eine Schlüsseltechnologie bei der Entwicklung der Elektromobilität, sagte Dobrindt der Deutschen Presse-Agentur. weiterlesen ...

Mitteilung von salzburg.com: Die Steuereinnahmen des Staates sind in den vergangenen 20 Jahren deutlich stärker gestiegen als die Wirtschaft, die Einkommen und die Inflation . Rechnungshof kritisiert Budgetplanung. Das hat der Rechnungshof für seinen aktuellen Bericht zur mittelfristigen Finanzplanung des Bundes errechnet. weiterlesen ...

bsi-fuer-buerger.de weiter: Wells Fargo-Skandal: Schnell aufräumen vor 2. Senatsanhörung bei Bonus, Abfindung etc weiterlesen ...

Mehr dazu von zeit.de: Gentechnik: Was soll das Drei-Eltern-Baby? weiterlesen ...

www.hna.de meldet dazu: Auf ärztliche Empfehlung weiterlesen ...

nw-news.de weiter: Kreis Herford: Für die HSG Spradow hat der Abstiegskampf schon jetzt begonnen weiterlesen ...

rhein-zeitung.de schreibt: Schwerer Unfall zwischen Montabaur und Diez: Drei Menschen verletzt weiterlesen ...

spiegel.de berichtet: Forschungsprojekt: Wie man Lügen in E-Mails erkennt weiterlesen ...